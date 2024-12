2ONE Labs Menerima Pemberitahuan ‘Penerimaan’ PMTA Kedua dari FDA untuk Pengajuan Produk Tambahan Kantong Nikotin Bermerek 2ONE®

LAKE TAHOE, Nev., Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc., dengan bangga telah mendapatkan ‘Penerimaan’ atas Premarket Tobacco Product Application (Pengajuan Produk Tembakau Prapasar, PMTA) kedua untuk kantong nikotin bermerek 2ONE® dengan rasa tambahan yang diajukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) A.S.

Dengan diterimanya pemberitahuan ‘Penerimaan’ tambahan dari FDA ini, Vincent Schuman, CEO 2ONE Labs, mengatakan: “Strategi kami selalu berfokus untuk mempertahankan alur pengajuan PMTA yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk merek kantong nikotin 2ONE® yang mencerminkan permintaan produk konsumen dewasa saat ini. Pengajuan PMTA kami yang tepat waktu kepada FDA mencerminkan komitmen perusahaan kami untuk tetap berada di garis depan inovasi produk di pasar kantong nikotin.

Seperti halnya pengajuan PMTA 2ONE® kami yang sebelumnya ‘Diterima’, pengajuan ini akan berlanjut ke tahap berikutnya dalam proses peninjauan FDA. 2ONE Labs bertujuan untuk membiayai berbagai pengajuan ini hingga sukses memperoleh ‘Otorisasi’ dari FDA. Mitra grosir, ritel, dan sponsor kami harus percaya diri dengan ‘Penerimaan’ tambahan ini sebagai bukti dari kemampuan kami untuk mengelola dan menavigasi proses PMTA yang rumit, serta komitmen kami untuk mendukung merek 2ONE® di pasar AS.”

Schuman menambahkan: “Kantong nikotin bebas tembakau 2ONE® diperuntukkan untuk pengguna dewasa (21+), yang ingin beralih dari rokok, cerutu, atau produk tembakau yang dikunyah secara tradisional. Merek 2ONE® telah hadir di pasar sejak awal 2020 dan telah membantu ribuan orang dewasa beralih ke pilihan nikotin yang lebih baik. Kami percaya bahwa orang dewasa akan terus memilih 2ONE® sebagai pilihan utama produk kantong terbaik di kelasnya. Kami tetap merasa senang dengan penerimaan FDA atas pengajuan PMTA 2ONE®, dan kami berharap dapat terus mendukung kebutuhan konsumen dewasa yang sedang beralih dari tembakau.”

Produk kantong nikotin 2ONE® tersedia dalam berbagai kadar nikotin dan rasa yang memuaskan di lebih dari 20.000 outlet ritel di seluruh negeri, termasuk di lokasi Circle K, dan dapat dibeli secara online oleh konsumen dewasa di: www.21Pouches.com.

Tentang Kantong Nikotin 2ONE®

2ONE Labs Inc.: Didirikan oleh para pelopor dalam produksi nikotin sintetis, 2ONE Labs mengkhususkan diri dalam menyediakan produk nikotin bebas tembakau yang paling inovatif bagi konsumen dewasa yang sedang mencari alternatif produk tembakau lainnya. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, hubungi 21Pouches.com.

2ONE® adalah merek dagang terdaftar dari 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Sumber: 2ONE LABS INC.

Kontak: Press@21pouches.com

