AIM เซ็นสัญญาสำคัญ 5 ปีกับ Central European Media Enterprises (CME)

iCap และ LEXI เปิดตัวในสถานีโทรทัศน์ 6 แห่งในยุโรปกลางและตะวันออกของ CME

ลอนดอน, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสร้างคำบรรยายสดและภาษาที่บันทึกด้วย AI มีความยินดีที่จะประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปีกับ Central European Media Enterprises (CME) ซึ่งถือเป็นลูกค้าสำคัญในกลุ่มแพร่ภาพกระจายเสียงรายแรกในยุโรปกลางและตะวันออก

AI-Media จะให้บริการคำบรรยายสดผ่านทางโซลูชัน LEXI ที่ทันสมัยซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายตัวเข้ารหัส SDI ของบริษัท สำหรับสถานีโทรทัศน์หลักทั้ง 6 แห่งของ CME ซึ่งตั้งอยู่ในโครเอเชีย สโลวีเนีย บัลแกเรีย โรมาเนีย เช็ก และสโลวาเกีย

ภายใต้ข้อตกลงระยะเวลาหลายปีนี้ AI-Media จะให้บริการคำบรรยายสดที่สร้างขึ้นด้วย AI สำหรับสถานีแต่ละแห่ง โดยตอบสนองเป้าหมายของ CME ในการช่วยเหลือการเข้าถึงที่ก้าวหน้าและการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

"ความร่วมมือกับ CME ครั้งนี้ถือเป็นหลักชัยที่สำคัญ โดยแสดงถึงศักยภาพของผู้แพร่ภาพกระจายเสียงหลักรายแรกในยุโรปตะวันออก และส่งผลให้ผู้ชมของ CME หลายล้านคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้นผ่านโซลูชันคำบรรยาย LEXI ของเราใน 6 ภาษา" John Peck รองประธานฝ่ายขายระหว่างประเทศของ AI-Media กล่าว "ความมุ่งมั่นของ CME ที่มีต่อการช่วยเหลือการเข้าถึงเนื้อหานั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ AI-Media และเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีคำบรรยายชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรา เราหวังว่าจะได้สนับสนุน CME ในขณะที่ดำเนินการผลักดันการช่วยเหลือการเข้าถึงเนื้อหาทั่วทั้งยุโรปกลางและตะวันออก"

การตัดสินใจของ CME ที่นำระบบสร้างคำบรรยายแทนเสียงสดแบบปิดมาใช้เกิดมาจากการให้ความสำคัญทั้งในด้านกลยุทธ์และกฎหมาย จากการปรับใช้ระบบสร้างคำบรรยายสด CME ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการช่วยเหลือการเข้าถึงเนื้อหาในภูมิภาคที่มีทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้คำบรรยายที่จำกัด โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ CME ในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมมากขึ้นในระดับที่กว้างกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการยอมรับคนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยกและขยายกลุ่มผู้ชมรายการให้กว้างขึ้น

"จากงานวิจัยของเรา พบว่า ผู้ชมกว่า 10% ในตลาดของเรามีความบกพร่องด้านการได้ยินบางรูปแบบ เมื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีข้อจำกัดนี้ CME มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและความบันเทิงได้อย่างเท่าเทียม" Hana de Goeij หัวหน้าฝ่ายวัตถุประสงค์ทางสังคมและความยั่งยืนของ CME อธิบาย

ด้วยความสามารถในการปรับตัวเพื่อขยายการปรับใช้ให้ครอบคลุมไปถึงเนื้อหาเพิ่มเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CME ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ต่อยอดอนาคตได้ของ AI-Media จะช่วยให้ CME มอบการช่วยเหลือการเข้าถึงเนื้อหาได้เยอะขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป AI-Media และ CME กำลังสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการยอมรับคนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยกในอุตสาหกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง โดยสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อผู้ชมหลายล้านคนทั่วทั้งภูมิภาค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวโซลูชันการสร้างคำบรรยาย LEXI ของ AI-Media โปรดไปที่ www.ai-media.tv

เกี่ยวกับ AI-Media

ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย โดย AI-Media เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI

ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกคุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่างๆ ที่หลากหลายทั่วโลก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น

AI-Media (ASX: AIM) เริ่มทำการซื้อขายใน ASX เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ AI-Media โปรดไปที่ www.ai-media.tv

เกี่ยวกับ Central European Media Enterprises (CME)

CME ดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ในบัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก โรมาเนีย มอลโดวา สโลวาเกีย และสโลวีเนีย และเป็นหนึ่งในบริษัทสื่อและความบันเทิงชั้นนำในยุโรปกลางและตะวันออก CME แพร่ภาพโทรทัศน์ 46 ช่อง ทั้งแบบรับชมฟรีและแบบที่ต้องสมัครรับชม โดยเข้าถึงผู้ชมทั้งหมด 49 ล้านคน CME ยังเป็นเจ้าของ VOYO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอตามคำขอแบบสมัครใช้งาน (SVOD) อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CME โปรดไปที่เว็บไซต์

สามารถดูรูปประกอบประกาศนี้ได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98258ea6-4b0b-44dd-90ea-4fc9c2da7726

ติดต่อด้านสื่อ: Fiona Habben หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.