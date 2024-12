AIM Assina Contrato Histórico de 5 Anos com a Central European Media Enterprises (CME)

iCap e LEXI chegam às seis estações da CME na Europa Central e Oriental

LONDON, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder mundial em soluções de tecnologias completas de legendagem, tem o prazer de anunciar o fechamento de um acordo estratégico de 5 anos com a Central European Media Enterprises (CME), a primeira conquista de clientes de televisão da Europa Central e Oriental.

A AI-Media fornecerá serviços de legendagem ao vivo com a sua solução LEXI de última geração, alimentada por sua rede de codificadores SDI, nas seis principais estações de televisão da CME localizadas na Croácia, Eslovênia, Bulgária, Romênia, República Tcheca e Eslováquia.

Sob este acordo plurianual, a AI-Media fornecerá legendas ao vivo geradas por IA para cada estação, atendendo à meta da CME de promover a acessibilidade e atender aos seus objetivos Ambientais, Sociais e de Governança (ESG).

“Esta parceria com a CME é um marco emocionante por ser a nossa primeira grande emissora na Europa Oriental a oferecer maior acesso a conteúdo a milhões de espectadores da CME com a nossa solução de legendas LEXI em seis idiomas distintos”, disse John Peck, Vice-Presidente de Vendas Internacionais da AI-Media. “O compromisso da CME com a acessibilidade está alinhado com a visão da AI-Media, e estamos orgulhosos de apoiar seus objetivos com a nossa tecnologia de legendagem líder do setor. Estamos preparados para dar suporte à CME na sua oferta de acesso na Europa Central e Oriental.”

A decisão da CME de implementar legendagem oculta ao vivo é motivada por prioridades estratégicas e legislativas. Ao adotar legendagem ao vivo, a CME estabelece um novo padrão de acessibilidade em regiões com acesso limitado a recursos de legendagem humanas. A iniciativa faz parte do compromisso mais amplo da CME com uma sociedade mais equitativa, com o objetivo de aumentar a inclusão e alcançar um público mais amplo para sua programação.

“Nossa pesquisa indica que mais de 10% dos espectadores nos nossos mercados têm alguma forma de dificuldade auditiva. Ao atender às necessidades das pessoas com deficiência, a CME garante acesso igualitário à informação e ao entretenimento para todos, independentemente da capacidade ”, explica Hana de Goeij, Diretora de Propósito Social e Sustentabilidade da CME.

Com a flexibilidade de escalar conteúdo adicional no portfólio da CME, os produtos à prova de futuro da AI-Media capacitam a CME a expandir suas ofertas de acessibilidade ao longo do tempo. Juntas, a AI-Media e a CME estão estabelecendo uma nova referência para a inclusão na transmissão, causando um impacto duradouro para milhões de espectadores em toda a região.

Para mais informação sobre as soluções de legendagem LEXI da AI-Media, visite www.ai-media.tv.

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções de fluxo de trabalho de legendagens ocultas e de legendagens com base em IA.

Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo.

Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media revelou dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, a LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais.

Com a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo.

A AI-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020.

Para mais informações sobre as soluções da AI-Media, visite www.ai-media.tv.

Sobre a Central European Media Enterprise (CME)

A CME opera estações de televisão na Bulgária, Croácia, República Tcheca, Romênia e Moldávia, Eslováquia e Eslovênia, e é uma das principais empresas de mídia e entretenimento da Europa Central e Oriental. A CME transmite 46 canais de televisão, tanto gratuitos quanto pagos, e atinge um total de 49 milhões de telespectadores. A CME também é proprietária da plataforma VOYO da SVOD.

Para mais informação sobre a CME visite o website

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98258ea6-4b0b-44dd-90ea-4fc9c2da7726

Contato com a Mídia: Fiona Habben Dirigente de Marketing Global Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.