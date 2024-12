AIM Menandatangani Perjanjian Penting 5 Tahun dengan Central European Media Enterprises (CME)

iCap dan LEXI dilancarkan di enam stesen Eropah Tengah dan Timur CME

LONDON, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, peneraju global dalam kapsyen AI langsung dan dirakam serta teknologi bahasa, berbesar hati mengumumkan perjanjian strategik 5 tahun dengan Central European Media Enterprises (CME) yang merupakan pemeteraian pelanggan penyiaran utama pertamanya di Eropah Tengah dan Timur.

AI-Media akan menyampaikan perkhidmatan kapsyen secara langsung melalui penyelesaian LEXI yang canggih, dikuasakan oleh rangkaian pengekod SDInya, merentasi enam stesen televisyen utama CME yang terletak di Croatia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Republik Czech dan Slovakia.

Di bawah perjanjian berbilang tahun ini AI-Media akan menyediakan kapsyen langsung yang dijana AI untuk setiap stesen, memenuhi matlamat CME untuk memajukan kebolehcapaian dan mencapai objektif Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG)nya.

“Perkongsian dengan CME ini merupakan satu pencapaian yang menarik, mewakili penyiar utama kami yang pertama di Eropah Timur dan mendorong kepada berjuta-juta penonton CME untuk menerima peningkatan akses kepada kandungan melalui penyelesaian kapsyen LEXI kami dalam enam bahasa yang berbeza,” kata John Peck, Naib Presiden Jualan Antarabangsa di AI-Media. “Komitmen CME terhadap kebolehcapaian adalah sejajar dengan visi AI-Media dan kami berbangga untuk menyokong matlamat mereka dengan teknologi kapsyen peneraju industri kami. Kami berharap untuk menyokong CME kerana mereka memacu kebolehcapaian di seluruh Eropah Tengah dan Timur.”

Keputusan CME untuk melaksanakan kapsyen tertutup secara langsung didorong oleh keutamaan strategik dan perundangan. Dengan menggunakan kapsyen langsung, CME menetapkan piawaian baharu untuk kebolehcapaian di rantau yang mempunyai akses terhad kepada sumber kapsyen manusia. Inisiatif ini adalah sebahagian daripada komitmen CME yang lebih luas kepada masyarakat yang lebih saksama, bertujuan untuk meningkatkan keterangkuman dan menjangkau khalayak yang lebih luas untuk pengaturcaraannya.

“Penyelidikan kami menunjukkan bahawa lebih 10% daripada penonton di pasaran kami mengalami masalah pendengaran. Dengan menangani keperluan orang kurang upaya, CME memastikan akses yang sama kepada maklumat dan hiburan untuk semua, tanpa mengira keupayaan,” jelas Hana de Goeij, Ketua Tujuan Sosial dan Kelestarian CME.

Dengan fleksibiliti untuk menskalakan kandungan tambahan dalam portfolio CME, produk kalis masa depan AI-Media memperkasa CME untuk mengembangkan tawaran kebolehcapaiannya dari semasa ke semasa. Bersama-sama, AI-Media dan CME menetapkan penanda aras baharu untuk keterangkuman dalam penyiaran, memberikan kesan yang berkekalan kepada berjuta-juta penonton di seluruh rantau ini.

Untuk maklumat lanjut tentang penyelesaian kapsyen LEXI AI-Media, layari www.ai-media.tv.

Perihal Ai-Media

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media merupakan syarikat teknologi perintis yang mengkhusus dalam bahasa AI dan penyelesaian aliran kerja kapsyen.

Sebagai peneraju global, AI-Media menyediakan teknologi serta penyelesaian kapsyen dan terjemahan yang dikuasakan AI berkualiti tinggi secara langsung dan dirakam kepada pelbagai pelanggan dan pasaran di seluruh dunia.

Buat pertama kali pada bulan Februari 2024, AI-Media melancarkan data terobosan yang mempamerkan keunggulan produk kapsyen AInya, LEXI, berbanding aliran kerja manusia tradisional yang lebih mahal.

Dengan pengalaman industri yang mendalam dan teknologi AI yang canggih untuk mencipta penyelesaian yang memperkemas dan memudahkan proses, AI-Media memperkasakan penyiar terkemuka, perusahaan dan agensi kerajaan di seluruh dunia untuk memastikan kebolehcapaian yang lancar dan keterangkuman kandungan mereka.

AI-Media (ASX: AIM) memulakan dagangan di ASX pada 15 September 2020.

Untuk maklumat lanjut tentang penyelesaian AI-Media, lawati www.ai-media.tv.

Perihal Central European Media Enterprises (CME)

CME mengendalikan stesen televisyen di Bulgaria, Croatia, Republik Czech, Romania dan Moldova, Slovakia dan Slovenia serta merupakan salah satu syarikat media dan hiburan terkemuka di Eropah Tengah dan Timur. CME menyiarkan 46 saluran TV percuma dan berbayar yang menjangkau sejumlah 49 juta penonton. CME juga memiliki platform SVOD VOYO.

Untuk maklumat lanjut tentang CME pergi ke tapak web

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98258ea6-4b0b-44dd-90ea-4fc9c2da7726

Hubungan Media: Fiona Habben Ketua Pemasaran Global Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.