AIM חותמת על הסכם היסטורי ל-5 שנים עם Central European Media Enterprises (CME)

iCap ו-LEXI מתפרסות בשש התחנות של CME במרכז ומזרח אירופה

AI-Media, המובילה העולמית בטכנולוגיית שפה וכתוביות חיות ומוקלטות המופעלות באמצעות שימוש בבינה מלאכותית, שמחה להכריז על הסכם אסטרטגי ל-5 שנים עם Central European Media Enterprises (CME), הזכייה הגדולה הראשונה שלה בלקוחות שידור במרכז ומזרח אירופה.

AI-Media תספק שירותי כתוביות חיות באמצעות פתרון LEXI המתקדם שלה , המופעל על ידי רשת מקודדי SDI שלה, בשש תחנות הטלוויזיה המובילות של CME הממוקמות בקרואטיה, סלובניה, בולגריה, רומניה, צ'כיה וסלובקיה.

במסגרת הסכם רב-שנתי זה, AI-Media תספק כתוביות חיות המופקות על ידי בינה מלאכותית עבור כל תחנה, ותספק את מטרתה של CME לקדם נגישות ולעמוד ביעדי הסביבה, החברה והממשל (ESG) שלה.

"שותפות זו עם CME היא ציון דרך מרגש, המייצג את גוף השידור הגדול הראשון שלנו במזרח אירופה ומביאה לכך שמיליוני צופי CME מקבלים גישה מוגברת לתוכן באמצעות פתרון הכתוביות LEXI שלנו בשש שפות שונות", אמר ג'ון פק (John Peck), סגן נשיא למכירות בינלאומיות ב- AI-Media. "המחויבות של CME לנגישות עולה בקנה אחד עם החזון של AI-Media, ואנחנו גאים לתמוך ביעדים שלהם עם טכנולוגיית הכתוביות המובילה בתעשייה שלנו. אנו מצפים לתמוך ב-CME כשהם מקדמים נגישות ברחבי מרכז ומזרח אירופה".

ההחלטה של CME ליישם כתוביות סמויות חיות מונעת על ידי סדרי עדיפויות אסטרטגיים וחקיקתיים כאחד. על ידי אימוץ כתוביות חיות, CME קובעת סטנדרט חדש לנגישות באזורים עם גישה מוגבלת למשאבי כתוביות אנושיות. היוזמה היא חלק מהמחויבות הרחבה יותר של CME לחברה שוויונית יותר, במטרה להגביר את ההכללה ולהגיע לקהל רחב יותר עבור התוכניות שלה.

"המחקר שלנו מצביע על כך שליותר מ-10% מהצופים בשווקים שלנו יש קושי שמיעה כלשהו. על ידי מתן מענה לצרכים של אנשים עם מוגבלויות, CME מבטיחה גישה שווה למידע ובידור לכולם, ללא קשר ליכולת", מסבירה חנה דה גואיג' (Hana de Goeij), ראש CME למטרה חברתית וקיימות.

עם הגמישות להרחיב תוכן נוסף בפורטפוליו של CME, המוצרים העתידיים של AI-Media מאפשרים ל-CME להרחיב את היצע הנגישות שלה לאורך זמן. יחד, AI-Media ו-CME מציבים אמת מידה חדשה להכללה בשידור, ויוצרים השפעה מתמשכת על מיליוני צופים ברחבי האזור.

לקבלת מידע נוסף על פתרונות כתוביות LEXI של AI-Media, בקרו בכתובת www.ai-media.tv .

אודות AI-Media

AI-Media, שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות.

כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם.

AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר.

עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media עם מחויבות לנצל את הניסיון העמוק שלנו בתעשייה ואת טכנולוגיית הבינה המלאכותית המתוחכמת שלנו כדי ליצור פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם.

Ai-Media (ASX:AIM) החלה להיסחר בבורסה האוסטרלית ב-15 בספטמבר 2020.

לקבלת מידע נוסף על פתרונות AI-Media, בקרו בכתובת www.ai-media.tv .

אודות ארגון המדיה של מרכז אירופה (CME)

ארגון המדיה של מרכז אירופה CME - Central European Media Enterprise מפעילה תחנות טלוויזיה בבולגריה, קרואטיה, צ'כיה, רומניה ומולדובה, סלובקיה וסלובניה, והיא אחת מחברות המדיה והבידור המובילות במרכז ומזרח אירופה. CME משדרת 46 ערוצי טלוויזיה, הן בחינם והן בתשלום, ומגיעה לסך של 49 מיליון צופים. CME היא גם הבעלים של פלטפורמת SVOD VOYO.

לקבלת מידע נוסף אודות CME עברו לאתר האינטרנט

