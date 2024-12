エイアイメディア (AIM)、セントラル・ヨーロピアン・メディア・エンタープライズ (Central European Media Enterprises、CME) と画期的な5年契約を締結

iCapとLEXIがCMEの中欧および東欧の6つの放送局に導入

ロンドン発, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ライブおよび録画放送のAIキャプション生成・翻訳テクノロジーの世界的リーダーであるエイアイメディア (AI-Media) は、セントラル・ヨーロピアン・メディア・エンタープライズ (CME) との戦略的5年契約を発表した。これは同社にとって初の中央および東欧の放送顧客獲得となる。

エイアイメディアは、SDIエンコーダーネットワークを搭載した最先端のLEXIソリューションを通じて、クロアチア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、チェコ、スロバキアにあるCMEの6つの主力テレビ局にライブキャプション生成サービスを提供する。

この複数年契約に基づき、エイアイメディアは各放送局にAI生成のライブキャプションを提供し、アクセシビリティの向上と環境、社会、ガバナンス (ESG) 目標の達成というCMEの目標に応えていく。

エイアイメディアの国際販売担当副社長であるジョン・ペック (John Peck) は以下のように述べている。「CMEとのこの提携はエキサイティングなマイルストーンです。当社にとって東欧初の大手放送局とな​​り、6つの異なる言語で、当社のLEXIキャプション生成ソリューションを介して、何百万人ものCME視聴者のコンテンツへのアクセスが向上します」。 「CMEのアクセシビリティへの取り組みは、エイアイメディアのビジョンと一致しており、業界をリードするキャプション生成テクノロジーで彼らの目標をサポートできることを誇りに思います。 中欧および東欧全体でアクセシビリティを推進するCMEをサポートできることを楽しみにしています」。

CMEがライブクローズドキャプション生成を実装するという決定は、戦略的優先事項と立法上の優先事項の両方に動機付けられたものである。 ライブキャプション生成を採用することで、CMEは人間のキャプション生成リソースへのアクセスが限られている地域でのアクセシビリティの新しい標準を設定している。 この取り組みは、より公平な社会に向けたCMEの幅広い取り組みの一環であり、同社は包括性を高め、番組をより幅広い視聴者に届けることを目指している。

CMEの社会目的および持続可能性担当責任者 (Head of Social Purpose and Sustainability) であるハナ・デ・ゴーイ (Hana de Goeij) は以下のように説明している。「当社の調査によると、当社の市場の視聴者の10%以上が何らかの聴覚障害を抱えています。 障がい者のニーズに対応することで、CMEは能力に関係なく、すべての人が情報やエンターテインメントに平等にアクセスできるようにしています」。

CMEのポートフォリオに含まれる追加コンテンツに柔軟に対応できる、エイアイメディアの将来を見据えた製品により、CMEはアクセシビリティの提供を徐々に拡大することが可能となる。 エイアイメディアとCMEは共に、放送における包括性の新たなベンチマークを設定し、同地域の何百万人もの視聴者に永続的な影響を与えている。

エイアイメディアのLEXIキャプション生成ソリューションの詳細については、www.ai-media.tvを参照されたい。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディアは、AI言語とキャプション・ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。

エイアイメディアは、世界的なリーダーとして、AI搭載の高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、並びに翻訳テクノロジーとソリューションを世界中のさまざまな顧客と市場に提供している。

エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AIキャプション生成製品であるLEXIが従来の人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。

エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAIテクノロジーを活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。

エイアイメディア (ASX: AIM) は、2020年9月15日からASX (オーストラリア証券取引所) で取引を開始した。

エイアイメディアのソリューションの詳細については、www.ai-media.tvを参照されたい。

セントラル・ヨーロピアン・メディア・エンタープライズ (CME) について

CMEは、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、ルーマニア、モルドバ、スロバキア、スロベニアでテレビ局を運営する、中欧および東欧の大手メディアおよびエンターテインメント企業の1つである。 CMEは、無料および有料の46のテレビチャンネルを放送しており、合計4,900万人の視聴者にサービスを提供している。 CMEは、SVODプラットフォームVOYOも所有している。

CMEの詳細については、ウェブサイトを閲覧されたい

