AIM Menandatangani Kesepakatan Besar 5 Tahun dengan Central European Media Enterprises (CME)

iCap dan LEXI diluncurkan di enam stasiun CME di Eropa Tengah dan Timur

LONDON, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, pemimpin global di ranah takarir AI langsung dan rekaman serta teknologi bahasa, dengan bangga mengumumkan perjanjian strategis 5 tahun dengan Central European Media Enterprises (CME) yang menjadi perolehan pelanggan siaran utama pertamanya di Eropa Tengah dan Timur.

AI-Media akan menghadirkan layanan takarir langsung melalui solusi LEXI yang canggih dan didukung oleh jaringan encoder SDI miliknya di keenam stasiun televisi unggulan CME yang terletak di Kroasia, Slovenia, Bulgaria, Rumania, Ceko, dan Slowakia.

Dalam perjanjian multitahun ini, AI-Media akan menyediakan takarir langsung buatan AI untuk setiap stasiun agar dapat mendukung sasaran CME untuk memajukan aksesibilitas serta memenuhi tujuan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance, ESG) miliknya.

“Kemitraan dengan CME ini merupakan pencapaian menggembirakan yang mewakili penyiar besar pertama kami di Eropa Timur serta memungkinkan jutaan pemirsa CME mengakses konten dengan lebih baik melalui solusi takarir LEXI kami dalam enam bahasa yang berbeda,” ucap John Peck, Wakil Presiden Penjualan Internasional AI-Media. “Komitmen CME terhadap aksesibilitas selaras dengan visi AI-Media, dan kami bangga mendukung sasaran mereka dengan teknologi takarir kami yang terdepan di industri. Kami berharap dapat mendukung CME seiring mereka menggalakkan aksesibilitas di seluruh Eropa Tengah dan Timur.”

Keputusan CME untuk menerapkan takarir bantu langsung didorong oleh prioritas strategis dan legislatif. Dengan mengadopsi takarir langsung, CME menetapkan standar aksesibilitas baru di wilayah yang memiliki akses sumber daya takarir manusia yang terbatas. Prakarsa ini merupakan bagian dari komitmen CME yang lebih luas terhadap masyarakat yang lebih adil dengan tujuan meningkatkan inklusivitas dan menjangkau khalayak yang lebih luas untuk program-programnya.

“Penelitian kami menunjukkan bahwa lebih dari 10% pemirsa di pasar kami memiliki beberapa bentuk kesulitan pendengaran. Dengan mengatasi kebutuhan penyandang gangguan, CME memastikan akses informasi dan hiburan yang adil bagi semua orang, terlepas dari kemampuan mereka,” jelas Hana de Goeij, Kepala Tujuan Sosial dan Keberlanjutan CME.

Dengan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian di seluruh konten lain di portofolio CME, produk AI-Media yang adaptif terhadap masa depan memberdayakan CME untuk memperluas penawaran aksesibilitasnya seiring waktu. AI-Media dan CME bersama-sama menetapkan tolok ukur inklusivitas baru di bidang penyiaran agar dapat memberikan dampak yang bertahan lama bagi jutaan pemirsa di seluruh wilayah ini.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang solusi takarir LEXI dari AI-Media, kunjungi www.ai-media.tv.

Tentang AI-Media

Didirikan di Australia pada 2003, AI-Media merupakan perusahaan teknologi perintis yang berkecimpung di ranah solusi alur kerja bahasa dan takarir AI.

Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi terjemahan serta pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI untuk beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, yaitu LEXI, dibandingkan alur kerja manusia pada umumnya yang lebih mahal.

Dengan pengalaman kami yang mendalam dalam industri ini dan teknologi canggih AI untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan kelancaran aksesibilitas dan inklusivitas konten mereka.

AI-Media (ASX: AIM) mulai diperdagangkan di ASX pada 15 September 2020.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang solusi AI-Media, kunjungi www.ai-media.tv.

Tentang Central European Media Enterprises (CME)

CME mengoperasikan stasiun televisi di Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Rumania dan Moldova, Slowakia, dan Slovenia, serta merupakan salah satu perusahaan media dan hiburan terdepan di Eropa Tengah dan Timur. CME menyiarkan 46 saluran televisi, baik siaran gratis maupun berbayar, dan menjangkau total 49 juta pemirsa. CME juga memiliki platform SVOD bernama VOYO.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang CME, buka situs webnya

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98258ea6-4b0b-44dd-90ea-4fc9c2da7726

Kontak Media: Fiona Habben Kepala Pemasaran Global Fiona.habben@ai-media.tv

