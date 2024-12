Midland ouvre un nouveau terminal de 92 portes à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le nouveau terminal de Midland est officiellement ouvert. L’ouverture officielle a été annoncée lors de la cérémonie d’inauguration qui s’est tenue aujourd’hui au nouvel établissement ultramoderne de Dartmouth. Le président de Midland, Robert K. Irving, y était en compagnie de clients et d’employés pour souligner l’ouverture du plus grand terminal de l’entreprise au Canada atlantique.

« Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour célébrer l’ouverture officielle de notre nouveau terminal ultramoderne de transport et de messagerie », a déclaré M. Irving. « C’est un grand jour pour Dartmouth, nos employés et les clients de la région. Notre nouveau terminal nous permettra de continuer à offrir un service de qualité supérieure à nos précieux clients. Nous sommes heureux d’ainsi favoriser la croissance de nos clients en regroupant nos activités sous un même toit, afin de pouvoir leur offrir nos solutions au même endroit pour combler leurs besoins d’expédition. »

Le nouveau terminal est situé à un endroit stratégique sur un terrain de 22 acres dans le Parc logistique – Porte d’entrée de Halifax, à proximité de cinq autoroutes qui assurent un accès rapide pour sortir de la région et y entrer. Le terminal se trouve à moins de 15 minutes du centre-ville de Halifax, de l’aéroport international Stanfield d’Halifax et du port d’Halifax. Les autres caractéristiques du terminal sont les suivantes :

92 portes – 54 pour le service de transport, 35 pour la messagerie, deux portes pour la cueillette par les clients et une porte avec rampe pour l’accès en voiture

Activités de transbordement avec chargements entrants d’un côté et remorques prêtes à recevoir les chargements sortants de l’autre, le tout conçu pour améliorer la productivité tout en réduisant la manutention et les dommages

Entrepôt frigorifique pour les produits frais ou congelés et les poissons

Équipements de pointe, dont un éclairage à DEL, des stations de recharge de véhicules électriques pour les employés, des chariots élévateurs à fourche électriques et un tracteur de manœuvre électrique utilisé pour déplacer les remorques dans la cour

Cour entièrement sécurisée avec portail automatisé et système de caméras pour assurer la sécurité des clients, des marchandises et de nos employés



« Nos racines néo-écossaises sont profondes. Midland y a démarré ses activités en 1970 avec l’achat d’une petite entreprise de camionnage de la vallée d’Annapolis », a rappelé M. Irving. « Nous avions au départ six employés et dix pièces d’équipement. En 2025, nous célébrerons notre 55e anniversaire, et nous comptons actuellement plus de 2 355 employés et 3 600 pièces d’équipement. »

Le nouveau terminal a une superficie de 78 820 pi2 (un entrepôt de 62 370 pi2 et des bureaux de 16 450 pi2). Plus de 30 entreprises de la Nouvelle-Écosse ont été engagées pour sa construction, qui ont ensuite retenu les services de douzaines de sous-traitants.

À propos de Midland

Depuis plus de 50 ans, Midland est réputée pour son engagement à fournir un service de qualité supérieure à titre d’entreprise de transport offrant une gamme complète de services, notamment des services de transport de chargements complets et partiels, intermodaux, de messagerie et de transport spécialisé. Midland fait partie du groupe d’entreprises J.D. Irving. www.midlandtransport.com

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Marc Doucette, vice-président, Communications

doucette.marc@jdirving.com

506-380-9866

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0ee9553-e51b-4825-a1e3-015f9c72cca9/fr

Midland ouvre un nouveau terminal de 92 portes à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse Susan Mulholland, directrice du terminal à Dartmouth, Jim Irving, co-pdg de J.D. Irving, Limited, Scott Naugler, employé, Robert Irving, président de Midland et co-pdg de J.D. Irving, Limited, RJ Irving, vice-président principal et directeur général et Rob Sangster, vice-président, Opérations

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.