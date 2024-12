Corza Medical se classe au 14e rang parmi les 100 plus grandes entreprises de technologies de la santé en 2024

WESTWOOD, Mass., 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (« Corza » ou la « Société »), une entreprise de technologie médicale de premier rang à l’échelle mondiale, s’engageant à proposer des services remarquables, des performances fiables et des valeurs exceptionnelles, a récemment été récompensée dans le cadre de la liste du Healthcare Technology Report pour son classement des 100 plus grandes entreprises de technologies de la santé en 2024 (Top 100 Healthcare Technology Companies of 2024). L’entreprise s’est classée 14e sur tout le classement, et 6e dans la catégorie des dispositifs médicaux, ce qui témoigne de la position de leader de Corza dans l’amélioration des soins prodigués aux patients, grâce à son engagement en faveur de l’innovation, de la collaboration entre chirurgiens et de l’excellence de ses services.

« Cette reconnaissance aux côtés des plus grandes entreprises mondiales en matière de soins de santé nous honore réellement », a déclaré Gregory T. Lucier, Président exécutif de Corza Medical. « Elle témoigne des efforts constants déployés par notre équipe pour offrir un service remarquable et des produits d’exception au corps chirurgical. En prévision de 2025, Corza souhaite accélérer son impact avec la mise à disposition croissante de ses solutions de pointe sur de nouveaux marchés à travers le monde, et avoir ainsi un impact positif sur la vie d’un plus grand nombre de patients. »

Les lauréats de cette année ont été sélectionnés après un examen rigoureux des candidatures, et une recherche approfondie sur les produits, les solutions, les antécédents de l’entreprise, l’équipe de direction et les compétences organisationnelles de chaque candidat.

Pour consulter la liste complète des 100 plus grandes entreprises de technologies de la santé en 2024, consultez le Healthcare Technology Report.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’une des principales entreprises au monde spécialisées dans les solutions et technologies chirurgicales innovantes. Forte d’une équipe mondiale comptant environ 3 000 employés assistant les cliniciens, les partenaires distributeurs et les fabricants de dispositifs médicaux dans le monde entier, Corza fournit aux professionnels de la santé une plateforme regroupant des technologies chirurgicales de nombreuses marques leaders du secteur, notamment les fils de suture à barbillons Quill®, les fils de suture chirurgicaux Sharpoint® Plus et Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les couteaux microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire en fibrine TachoSil®. Pour en savoir plus, consultez le site www.corza.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd08cbe8-778d-4d63-8bf7-5ff33fe4ae25

Interlocutrice auprès des médias Luci Curi Directrice de la communication et des relations publiques media@corza.com

