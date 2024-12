Le Programme Bolo vise le conflit sur les redevances au Québec avec des récompenses sans précédent et un nouveau Top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada

Deux récompenses jusqu’à 250 000 $ font partie des incitatifs annoncés

MONTRÉAL, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deux hommes considérés comme les principaux acteurs du conflit sur les redevances au Québec trônent désormais au sommet du Top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada établi par le Programme Bolo et des récompenses pouvant aller jusqu'à 250 000 $ sont offertes pour l'arrestation de chacun d'entre eux.

Lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 4 décembre 2024, le nouveau suspect numéro un de Bolo a été révélé. Il s'agit de Dave « Pik » Turmel, qui serait à la tête de la Blood Family Mafia (BFM). Une récompense pouvant aller jusqu'à 250 000 $ est offerte pour toute information menant à son arrestation. Turmel est recherché par le Service de police de la Ville de Québec pour trafic de stupéfiants, complot et agression armée.

« Dave Turmel et BFM sont prêts à tout pour prendre le contrôle du trafic de drogue, non seulement à Québec, mais dans tout l'est de la province », explique le directeur du Service de police de la Ville de Québec, Denis Turcotte. « Dave Turmel, où que vous soyez, il n’est pas trop tard pour vous livrer aux autorités. Si vous ne le faites pas, nous allons vous trouver, vous arrêter et vous faire traduire en justice. »

Une récompense identique a été renouvelée pour le présumé trafiquant de drogue All Boivin, qui demeure le suspect numéro deux de la liste du Top 25 de Bolo. Boivin est recherché par la Sûreté du Québec, qui a été l’hôte de la conférence de presse de mercredi. Huit autres récompenses pouvant aller jusqu'à 50 000 $ chacune ont été annoncées pour d’autres suspects de la liste Top 25 de Bolo.

« Cette mise à jour de Top 25 du Programme Bolo survient à un moment important pour les organisations policières québécoises puisqu’elle met l’accent sur deux individus qui ont été au cœur de récents événements de violence au Québec, soit Dave Turmel et All Boivin », remarque la directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil. « Nous observons un changement au sein des milieux criminels organisés au Québec, marqués par des conflits et des violences pour le contrôle des territoires de vente de stupéfiants. Les violences engendrées par ces conflits et les auteurs de celles-ci ne sont pas tolérés au Québec. »

Depuis la dernière édition du Top 25 de Bolo, dévoilée en avril 2024, sept arrestations ont été annoncées dans le cadre de cette campagne pour les individus les plus recherchés au Canada.

« Nos récompenses sont offertes pour toute information menant à l’arrestation des suspects visés, point final », a déclaré Maxime Langlois, directeur du Programme Bolo. « Leur éventuelle condamnation n’a rien à voir avec ces récompenses. Si les informations que vous avez fournies mènent à des arrestations dans ces dossiers, notre priorité sera de vous acheminer l’argent que vous méritez le plus rapidement possible, comme on l’a fait à de nombreuses reprises depuis sept ans. »

Lors de la conférence de presse, M. Langlois était accompagné par des dizaines d'officiers de police provenant d'une quinzaine de forces de l’ordre à l’échelle du pays. De plus, des découpés grandeur nature de chaque fugitif recherché ont été présentés, ainsi que des « calendriers de l'avent » de Bolo dans lesquels figurent les 25 fugitifs les plus recherchés. Depuis le mercredi 4 décembre, les 25 suspects les plus recherchés peuvent être visualisés sous forme d’animation sur le site web du Programme Bolo, grâce à des images générées par intelligence artificielle, ce qui facilite leur identification par le public.

« Depuis 2018, le Programme Bolo encourage les Québécois et les Canadiens à être aux aguets pour les fugitifs les plus recherchés au pays dans le but de rendre nos collectivités encore plus sûres », ajoute M. Langlois. « Grâce à nos Top 25, à nos campagnes d’amplification incluant publicité extérieure et numérique, à nos concepts novateurs et à nos récompenses majeures, 30 des 70 dossiers fugitifs dans lesquels Bolo est intervenu se sont soldés par des arrestations. »

Top 25

Dave « Pik » Turmel

Recherché par le Service de police de la Ville de Québec pour trafic de stupéfiants et complot

Récompense pouvant aller jusqu'à 250 000 $ All Boivin

Recherché par la Sûreté du Québec pour trafic de stupéfiants

Récompense pouvant aller jusqu'à 250 000 $ Rabih Alkhalil

Recherché par la GRC pour meurtre et liberté illégale

Récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ Adrian Walker

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ Phillip Grant

Recherché par Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ Dylan Denis

Recherché par le Service de police de la Ville de Montréal pour meurtre Katherine Bergeron-Pinzarrone

Recherchée par la Police régionale de York pour meurtre Gibriil Bakal

Recherché par le Service de police d'Ottawa pour meurtre Reshaun Cote

Recherché par le Service de police de Regina pour meurtre Jonathan Ouellet-Gendron

Recherché par le Service de police de Saskatoon pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ Mohamed Shire

Recherché par le Service de police d'Ottawa pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ Yusuf Ali

Recherché par le Service de police de Winnipeg pour tentative de meurtre Cristian Cuxum

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Daniel « Juma » Atem

Recherché par le Service de police de Regina pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ Dharam Dhaliwal

Recherché par la Police régionale de Peel pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ Leron John

Recherché par le Service de police d'Edmonton pour infractions liées aux armes à feu Kamar Cunningham

Recherché par le Service de police de Toronto pour trafic d'armes à feu

Récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ Danick Miguel Bourgeois

Recherché la Police provinciale de l’Ontario pour meurtre Saed Osman

Recherché par le Service de police d'Edmonton pour meurtre Yasir Mohamed

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Mohammed Abdullahi

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Talal Amer

Recherché par le Service de police de Calgary pour homicide involontaire Kiarash Parzham

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Jabreel Elmi

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Youcef Bouras

Recherché par le Service de police de l'agglomération de Longueuil pour meurtre

Pour de plus amples informations sur chaque dossier, consultez le site programmebolo.org.

À propos du Programme Bolo

Le Programme Bolo est une initiative sans précédent qui tire parti des réseaux sociaux, de la technologie et de nouveaux types d’engagement pour encourager les citoyens comme vous à garder l’œil ouvert pour les suspects les plus recherchés au Canada. Ainsi, chacun contribue à la sécurité de nos collectivités. L'expression « BOLO », qui signifie « be on the lookout », est un terme couramment utilisé par les forces de l'ordre pour désigner les personnes activement recherchées.

Le Programme Bolo rejoint les citoyens au bon moment, au bon endroit et en utilisant les bons moyens pour les encourager à garder l’œil ouvert. Il amplifie les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services de police canadiens ont déjà demandé l'aide du public. En collaboration avec les services de police canadiens et Échec au crime, le Programme Bolo lance des campagnes d’amplification pour permettre à ces avis de rejoindre un plus large public, en utilisant différentes plateformes sur des périodes de temps prolongées. De surcroit, le Programme offre d’importantes récompenses financières pour inciter les citoyens à redoubler de vigilance et à effectuer des signalements aux autorités.

Mise à jour du Top 25 de l’automne 2024 – Le 4 décembre 2024 Les 25 fugitifs les plus recherchés au Canada

