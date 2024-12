Cyber A.I. Group signe un accord global pour acquérir une société américaine de cybersécurité établie

Une acquisition importante qui devrait stimuler l’expansion alors que la société accélère sa stratégie internationale de regroupement d’entreprises avant l’introduction en bourse

MIAMI, NEW YORK et PARIS, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cyber A.I. Group, Inc. (« CyberAI » ou la « Société »), une société émergente spécialisée dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle et les services informatiques engagée dans l’acquisition proactive d’un large éventail de prestataires de services de cybersécurité à l’échelle internationale, a annoncé ce jour la signature d’une lettre d’intention exhaustive pour acquérir une société américaine de cybersécurité établie. L’annonce a été faite par A.J. Cervantes, Jr., président de CyberAI et président de Trilogy Capital Group, LLC, l’actionnaire fondateur de CyberAI.

« On ne saurait exagérer l’incroyable valeur que représente cette acquisition majeure », a déclaré M. Cervantes. « Cette acquisition potentielle très importante, qui générerait plus de 30 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, constitue une étape majeure dans notre stratégie mondiale de regroupement d’entreprises, et souligne notre engagement primordial en faveur d’une croissance très proactive. En stimulant notre présence sur le marché et nos capacités en matière de service, nous cherchons à offrir une valeur exceptionnelle pour les parties prenantes, tout en progressant toujours plus rapidement pour atteindre nos étapes clés avant l’introduction en bourse. »

Déjà forte de sa réputation de société de cybersécurité très rentable et leader sur le plan national, l’acquisition potentielle devrait apporter à CyberAI une clientèle déjà établie et une expertise critique. Cette décision stratégique soutient directement l’objectif de CyberAI de renforcer notre présence internationale en matière de cybersécurité et d’élargir notre portée mondiale sur les marchés prioritaires.

« Comme nous l’avons annoncé précédemment, dans le cadre de notre stratégie de croissance, CyberAI vise un chiffre d’affaires annualisé de 100 millions de dollars au cours des douze à dix-huit prochains mois », a ajouté M. Cervantes. « Nous atteindrons cet objectif ambitieux grâce à une association équilibrée entre acquisitions internationales stratégiques et croissance organique. Dans le même temps, nous nous efforçons de doter nos clients de technologies de nouvelle génération basées sur l’IA et adaptées aux défis en matière de cybersécurité. »

ThinkEquity LLC, une banque d’investissement spécialisée dans les levées de capitaux publiques et privées située à New York, devrait assurer le financement principal de l’acquisition. Le 18 octobre 2024, CyberAI a annoncé la signature d’un accord avec une banque d’investissement, ThinkEquity, afin de soutenir la stratégie de regroupement d’entreprises de CyberAI. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.think-equity.com .

La finalisation de la transaction est prévue dans les mois à venir, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires et des conditions de clôture standard. Des informations supplémentaires actualisées concernant l’acquisition seront transmises régulièrement.

À propos de Cyber A.I. Group

Cyber A.I. Group (« CyberAI ») est une société internationale engagée dans l’acquisition et la gestion de sociétés mondiales de cybersécurité et de services informatiques. CyberAI poursuit une stratégie « Buy-and-Build » très proactive afin d’étendre rapidement ses activités au niveau international en acquérant un large éventail de sociétés de services informatiques et en les repositionnant pour répondre aux besoins en forte croissance des marchés de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle. La Société a développé un pipeline actif de plus de 300 acquisitions potentielles qui sont à différents stades d’analyse. L’objectif initial de la société est d’acquérir plusieurs entreprises représentant un chiffre d’affaires global de 100 millions de dollars. Le modèle d’entreprise de CyberAI est axé sur l’acquisition et la consolidation de sociétés de services informatiques ayant fait leurs preuves dans le domaine des services technologiques classiques et disposant d’une trésorerie importante et sur l’amélioration des performances grâce à des initiatives de cybersécurité basées sur l’IA. L’accent mis sur les entreprises conventionnelles ayant des revenus et un EBITDA solides distingue CyberAI de l’explosion des start-ups de l’IA qui peuvent miser leur avenir sur une seule percée technologique qui ne se matérialisera peut-être jamais. Cette stratégie « Buy-and-Build » offre à CyberAI une flexibilité maximale en matière de diversification et de gestion des risques, lui permettant de s’orienter vers de nouveaux domaines et de saisir les opportunités d’un marché en évolution rapide. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : cyberaigroup.io .

Coordonnées : Cyber A.I. Group, Inc. Tél : 786.749.1221 info@cyberaigroup.io Paris : 17-21 Rue Saint-Fiacre 75002 Paris, France New York : 641 Lexington Avenue, 14th Floor, New York, NY 10022 Miami : 990 Biscayne Blvd., Suite 503 Miami, FL 33132

