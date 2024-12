Notified élargit la présence canadienne de GlobeNewswire grâce à un partenariat avec Le Devoir

Une alliance exclusive marque la première fois qu'une publication québécoise s'associe à un service de diffusion de communiqués de presse pour la syndication

NEW YORK, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, un partenaire technologique de confiance à l'échelle mondiale pour les professionnels des relations publiques et des relations avec les investisseurs, est fier d'offrir aux communicateurs une meilleure portée et plus de valeur dans leur distribution de nouvelles au Canada grâce à un partenariat exclusif avec Le Devoir, un des journaux quotidiens les plus estimés du Canada. Les clients de GlobeNewswire® peuvent désormais partager leurs histoires avec le public québécois grâce à une page dédiée aux communiqués de presse GlobeNewswire de Notified sur le site web de Le Devoir.

Réputé pour sa rigueur intellectuelle, ses reportages non partisans et ses analyses approfondies, Le Devoir est un pilier des médias québécois depuis plus de 100 ans. Grâce à cet accord unique, les clients de GlobeNewswire peuvent désormais accroître leur visibilité et leur influence au sein de la communauté francophone du Québec.

« Notre mission est de partager des informations précises et véridiques sur tous les marchés à travers le monde », a déclaré Erik Carlson, directeur des opérations chez Notified. « Ce partenariat souligne notre engagement à offrir à nos clients une portée médiatique sans égal grâce à une distribution élargie des communiqués de presse. »

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui nous permettra d'offrir une perspective économique différente à nos lecteurs », a déclaré Brian Myles, directeur du Devoir. « Nous apprécions la crédibilité de Notified en tant que partenaire de confiance. »

À propos de Notified

Avec Notified, votre histoire commence ici. Tout commence avec GlobeNewswire qui, depuis plus de 30 ans, est le service de diffusion de communiqués de presse et de dépôt réglementaire le plus fiable au monde pour les organisations de premier plan. Vous pourrez ainsi acquérir des connaissances plus approfondies sur votre public grâce à nos outils de surveillance des médias et des réseaux sociaux de classe mondiale, et renforcer la confiance de vos actionnaires grâce à nos solutions primées de relations avec les investisseurs, de sorte que vous, le professionnel moderne des relations publiques, des relations avec les investisseurs et du marketing, puissiez disposer de tous les outils nécessaires pour faire participer, éclairer et susciter l’intérêt de votre public.

Notified fait partie de West Technology Group, LLC, contrôlé par des filiales de certains fonds gérés par Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO).

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d’information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, ainsi que sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure toujours un média totalement indépendant et n’appartient à aucun groupe.

Contact presse Notified :

Caroline Smith

caroline.smith@icrinc.com

Contact presse Le Devoir :

Juliette Gaudreault-Tremblay

jgtremblay@ledevoir.com

