Télésat et MDA Space franchissent une étape importante dans le cadre de la constellation Télésat Lightspeed

Le satellite et de multiples sous-systèmes importants franchissent l’étape de la revue de définition préliminaire

OTTAWA, Ontario et BRAMPTON, Ontario, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT), l’un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, et MDA Space (TSX : MDA), un partenaire de confiance de l’industrie spatiale mondiale en pleine expansion, ont annoncé aujourd’hui avoir franchi une étape clé du programme de la constellation en orbite terrestre basse (LEO) Télésat Lightspeed en concluant avec succès la revue de définition préliminaire (RDP) du satellite.

La RDP est un point de contrôle crucial du programme. Sa réussite démontre la maturité de la conception, et que celle-ci répond aux exigences fonctionnelles et de performance du programme. Dans le cadre du processus, les RDP de multiples sous-systèmes clés ont également été menées à bien.

La constellation de satellites LEO Télésat Lightspeed est un réseau mondial novateur et avancé qui proposera une connectivité d’entreprise aux clients du monde entier. Télésat a choisi MDA Space comme premier contractant de la constellation en 2023 et a passé une première commande de 198 satellites s’appuyant sur la technologie MDA AURORAMC.

Les RDP étant achevées, Télésat et MDA Space effectuent maintenant la transition vers la phase d’ingénierie détaillée et de fabrication du programme, y compris la revue critique de définition (RCD).

« Nos équipes ont travaillé fort pour franchir cette étape importante qui a permis de valider la conformité de la conception du satellite aux exigences de performance de Télésat Lightspeed », a déclaré Dan Goldberg, président et chef de la direction de Télésat. « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’entamer la phase suivante et confiants quant aux fonctionnalités avancées des satellites ».

« Les équipes de programme de Télésat et de MDA Space ont travaillé en étroite collaboration pour concrétiser la vision de Télésat Lightspeed, et ont travaillé avec diligence pour atteindre ce jalon important du programme », a déclaré Mike Greenley, chef de la direction de MDA Space. « Alors que la construction de notre nouvelle usine de fabrication de satellites à grand volume à Montréal progresse, nous nous concentrons sur la prochaine phase du programme. »

Plus tôt cette année, MDA Space a entrepris la construction d’une nouvelle installation visant à doubler la capacité de son usine de fabrication de satellites à grand volume au Québec, Canada, où les satellites Télésat Lightspeed seront fabriqués. Télésat prévoit un premier lancement de satellites en 2026.

TÉLÉSAT EN BREF

Forte d'un héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité et d'un service client à la pointe de l'industrie, la société Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT) est l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants dans le monde. Télésat travaille en collaboration avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité critiques qui relèvent les défis de communication les plus complexes au monde, offrant ainsi à ses clients de puissants avantages qui améliorent leurs opérations et leur génèrent une croissance rentable.

Innovant sans cesse pour répondre aux demandes de connectivité de l'avenir, Télésat Lightspeed, le réseau satellite de pointe de la société en orbite terrestre basse (LEO), a été optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des clients des télécommunications, des gouvernements, et des secteurs maritime et aéronautique. Télésat Lightspeed redéfinira la connectivité par satellite globale avec des liaisons omniprésentes, abordables et de grande capacité, résiliente et sécure avec des vitesses similaires à celles de la fibre optique. Pour des mises à jour sur Télésat, suivez-nous sur X, LinkedIn ou visitez www.telesat.com.

MDA SPACE EN BREF

MDA Space (TSX : MDA) est un partenaire de mission de confiance de l’industrie spatiale mondiale qui crée l’espace entre ce qui est prouvé et ce qui est possible. À titre de pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et du renseignement géospatial, avec une histoire de 55 ans de premières mondiales et de plus de 450 missions, MDA Space est un chef de file mondial dans les domaines des satellites de communication, de l’observation de la Terre et de l’espace, ainsi que de l’infrastructure et l’exploration spatiale. L’équipe de MDA Space, qui compte plus de 3 000 experts de l’espace au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, possède les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour transformer la vision audacieuse du client en une mission réalisable, grâce à une combinaison unique d’expérience, d’excellence technique et d’émerveillement qui fait partie de notre ADN depuis le premier jour. Pour ceux qui rêvent grand et repoussent les limites sur terre et dans les étoiles afin de changer le monde pour le meilleur, nous vous y emmènerons. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web mda.space.

