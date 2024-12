Twelve Capital Rückblick auf die Atlantische Hurrikansaison 2024

ZÜRICH, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Twelve Capital freut sich, Ihnen unseren Rückblick auf die Hurrikansaison 2024 im Atlantik präsentieren zu können.

Die atlantische Hurrikansaison 2024 war überdurchschnittlich aktiv, aber weniger heftig als in den ersten Vorhersagen erwartet. Warme Meeresoberflächentemperaturen und eine Abschwächung von El Niño führten zu einer hohen Sturmaktivität mit 11 Hurrikanen, von denen 5 die Kategorie 3 oder höher erreichten. Faktoren wie Saharastaub trugen jedoch dazu bei, die Entwicklung der Stürme zu begrenzen. Die versicherten Schäden durch Hurrikane werden auf USD 30 bis 50 Mrd. geschätzt, wobei die meisten versicherten Schäden durch Naturkatastrophen im Jahr 2024 mit über USD 50 Mrd. durch sekundäre Gefahren wie Waldbrände, Tornados und Überschwemmungen verursacht werden. Twelve Capital konzentriert sich auf Spitzenrisiken, sogenannte Peak Perils.

Bitte klicken Sie hier, um den Rückblick zu lesen:

https://www.twelvecapital.com/wp-content/uploads/2024/12/202412_Twelve_Capital_Ruckblick_Hurrikansaison_DE.pdf

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Twelve Capital unter: +41 44 5000 120 info@twelvecapital.com

