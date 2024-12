eXpリアルティ (eXp Realty)、グローバルエージェントの成功を強化するためにローカルスポンサーパートナーシッププログラムを開始

新しいイニシアチブは、エージェントと国内のローカルスポンサーをペアにして、市場固有の専門知識とサポートを強化

ワシントン州ベリンガム発, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者」 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXpリアルティ®は、本日、ローカルスポンサーパートナーシッププログラムの開始を発表した。 この革新的なイニシアチブは、eXpリアルティのエージェントのグローバルな成長を促進しながら、ローカルの専門知識を強化するように設計されている。

このプログラムは、eXpエージェントをそれぞれの市場で経験豊富なローカルスポンサーとペアにすることで、国内サポートのニーズに対処する。 これらのローカルスポンサーは、エージェントがeXpリアルティの最先端ツールを正常に実装し、地元の不動産業界で成功できるように、実践的なガイダンスを提供する。

eXpワールド・ホールディングスの創設者、会長兼CEOであるグレン・サンフォード (Glenn Sanford) は以下のように述べている。「ローカルスポンサーパートナーシッププログラムを通じて、エージェントがローカル市場で成功しながらグローバルに成長するために必要なリソースとメンターシップを提供します」。 「このプログラムは、イノベーション、成長、ローカルの専門知識を促進する共同フレームワークを提供することで、エージェントの成功に対する eXpリアルティの取り組みの真髄を表しています」。

国際スポンサーを持つエージェントの場合、ローカルスポンサーパートナーシッププログラムにより、市場を効果的にナビゲートするためのパーソナライズされた国内サポートが受けられる。 このプログラムでは、経験豊富なeXpエージェントがローカルスポンサーになる機会も提供し、ローカルで主導権を握り、スポンサーの取引からレベル1収益分配収益を獲得できるようにする。

「これは単なるプログラムではありません。エージェントがローカルで主導権を握り、グローバルで比類のない成功を収めるために必要なツールとメンターシップでエージェントを支援する動きです」とサンフォードは付け加えた。

この新しい取り組みにより、eXpリアルティのエージェントは、ローカルリーダーシップを強化し、グローバル市場全体でのコラボレーションを促進する強力なサポートシステムの恩恵を受けることができる。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI)は、eXp Realty®、FrameVR.io、SUCCESS® Enterprisesの持ち株会社である。

eXpリアルティは、米国、カナダ、英国、オーストラリア、フランス、インド、メキシコ、ポルトガル、南アフリカ、プエルトリコ、ブラジル、イタリア、香港、コロンビア、スペイン、イスラエル、パナマ、ドイツ、ドミニカ共和国、ギリシャ、ニュージーランド、チリ、ポーランド、ドバイに85,000以上のエージェントを擁する世界最大の独立系不動産会社であり、国際的な規模拡大を継続している。 上場企業であるeXpワールド・ホールディングスは、不動産専門家に、生産目標と会社全体の成長への貢献に対して株式報酬を獲得するユニークな機会を提供している。 eXpワールド・ホールディングスとその事業は、革新的な住宅および商業仲介モデル、専門サービス、共同ツール、個人の能力開発など、仲介および不動産技術ソリューションのフルスイートを提供している。 このクラウドベースのブローカーは、FrameVR.ioテクノロジーを採用しており、極めてソーシャルでコラボレーションに富んだ没入型3Dプラットフォームを提供し、エージェントのつながりと生産性を高める。 SUCCESS®誌とその関連メディアを中核とするSUCCESS® Enterprisesは、1897年に設立され、パーソナルディベロップメントおよび職業能力開発のトップブランド・刊行物である。

詳しくは、https://expworldholdings.comを閲覧されたい。

セーフハーバー規定に関する記述

本書に記載されている記述には、経営陣の現在の見解および仮定に基づく将来の予想に関する記述やその他の将来の見通しに関する記述が含まれている場合があり、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれ、実際の結果、業績、または事象は、これらの記述で明示または黙示されているものとは大きく異なる可能性がある。 これらの記述には、将来のプログラムの可用性、テクノロジーの改善、および関連するコスト効率に関する記述が含まれるが、これらに限定されない。 このような将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点のものであり、当社はこれを修正または更新する義務を負うものではない。 これらの記述は将来の業績を保証するものではない。 実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明されたものと大きく異なり、不利な結果をもたらす可能性のある重要な要因には、プログラムの可用性の変更、テクノロジーの提供内容の変更、および直近に提出されたフォーム10-Q四半期報告書およびフォーム10-K年次報告書を含むがこれに限定されない、当社の証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission) 提出書類に随時詳述されているその他のリスクが含まれる。

報道関係者向け問い合わせ先:

eXpワールド・ホールディングス

mediarelations@expworldholdings.com

投資家向け問い合わせ先:

デニス・ガルシア (Denise Garcia)

investors@expworldholdings.com

