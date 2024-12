eXp Realty השיקה תוכנית שותפות חסות מקומיות לחיזוק ההצלחה הגלובלית של הסוכנים

יוזמה חדשה מחברת סוכנים עם נותני חסות מקומיים בארץ כדי לשפר את המומחיות והתמיכה המוגדרת לשוק

בלינגהאם, וושינגטון, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

eXp Realty ®, "חברת תיווך הנדל"ן שהכי ממוקדת בעולם בסוכנים" ("the most agent-centric real estate brokerage on the planet™" ) וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) הודיעה היום על השקת תוכנית שותפות החסות המקומית שלה. יוזמה חדשנית זו נועדה לשפר את רמת המומחיות המקומית תוך טיפוח צמיחה גלובלית של סוכני eXp Realty.

התוכנית מתייחסת לצורך בתמיכה מקומית, במדינה עצמה, על ידי חיבור של סוכני eXp עם נותני חסות מקומיים שמנוסים בשווקים שלהם. נותני החסות המקומיים הללו מספקים הדרכה מעשית כדי להבטיח שהסוכנים יישמו בהצלחה את הכלים החדשניים של eXp Realty וישגשגו בנוף הנדל"ן המקומי שלהם.

"באמצעות תוכנית שותפות החסות המקומיות אנו מספקים לסוכנים שלנו את המשאבים והחונכות שהם צריכים כדי להצליח בשווקים המקומיים שלהם תוך צמיחה גלובלית", אמר גלן סנפורד (Glenn Sanford ), מייסד, יו"ר ומנכ"ל, eXp World Holdings. "תוכנית זו מייצגת את מהות המחויבות של eXp Realty להצלחת הסוכנים שלה על ידי מתן מסגרת שיתופית המניעה חדשנות, צמיחה ומומחיות מקומית".

עבור סוכנים עם נותן חסות בינלאומי, תוכנית שותפות החסות המקומיות מבטיחה שהם מקבלים תמיכה מותאמת באופן אישי במדינה בה הם פועלים כדי לנווט ביעילות בשווקים שלהם. התוכנית גם פותחת הזדמנויות לסוכני eXp מנוסים להפוך לנותני חסות מקומיים, ומאפשרת להם להוביל מקומית ולהרוויח רווחים חלק מההכנסות ברמה אחת מהעסקאות של הסוכנים להם הם מעניקים את החסות שלהם.

"זו יותר מתוכנית - זו תנועה לקראת העצמת סוכנים עם הכלים והחונכות הדרושים להם כדי להוביל מקומית ולהשיג הצלחה גלובלית שאין לה מקביל", הוסיף סנפורד.

עם יוזמה חדשה זו, סוכני eXp Realty יכולים כעת ליהנות ממערכת תמיכה חזקה המחזקת מנהיגות מקומית ומטפחת שיתוף פעולה בשווקים גלובליים.

אודות eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) היא חברת האחזקות של eXp Realty®, FrameVR.io ו- SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty היא חברת הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם יותר מ -85,000 סוכנים בארצות הברית, קנדה, בריטניה, אוסטרליה, צרפת, הודו, מקסיקו, פורטוגל, דרום אפריקה, פורטו ריקו, ברזיל, איטליה, הונג קונג, קולומביה, ספרד, ישראל, פנמה, גרמניה, הרפובליקה הדומיניקנית, יוון, ניו זילנד, צ'ילה, פולין ודובאי וממשיכה להתרחב במישור הבינלאומי. כחברה ציבורית, eXp World Holdings מספקת לאנשי מקצוע בתחום הנדל"ן הזדמנות ייחודית להרוויח פרסים כספיים עבור יעדי ייצור ותרומות לצמיחה הכוללת של החברה. eXp World Holdings ועסקיה מציעים חבילה מלאה של פתרונות תיווך וטכנולוגיות נדל"ן, כולל מודל תיווך חדשני למגורים ולמסחר, שירותים מקצועיים, כלים שיתופיים ופיתוח אישי. התיווך מבוסס הענן מופעל על ידי טכנולוגיית FrameVR.io, פלטפורמת תלת ממד אימרסיבית, חברתית ושיתופית עמוקה, המאפשרת לסוכנים להיות מחוברים ופרודוקטיביים יותר. SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS® ונכסי המדיה הקשורים אליו, הוקמה בשנת 1897 והיא מותג ופרסום מוביל לפיתוח אישי ומקצועי.

