Aduro Clean Technologies gibt die Abstimmungsergebnisse für die Wahl der Direktoren bekannt

LONDON, Ontario, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich bekannt zu geben, dass auf seiner am 22. November 2024 abgehaltenen Jahreshauptversammlung 2023/2024 (die „Versammlung“) alle in der Versammlungsankündigung und dem Informationsrundschreiben vom 23. Oktober 2024 für die Versammlung genannten Kandidaten für die Wahl zum Direktor des Unternehmens gewählt wurden.

Insgesamt 10.327.618 Stammaktien, die 37,93 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entsprechen, wurden bei der Versammlung durch Bevollmächtigte vertreten. Die Abstimmungsergebnisse für die Wahl der Direktoren auf der Versammlung lauten wie folgt:

Beschluss Abstimmungsverhalten Gesamtzahl der Stimmen Anteil der Stimmen Ofer Vicus Ja-Stimme

Nein-Stimme

Enthalten 10.310.988

0

16.630 99,84 %

0,00 %

0,16 % James Scott Ja-Stimme

Nein-Stimme

Enthalten 10.220.294

0

107.324 98,96 %

0,00 %

1,04 % Peter Kampian Ja-Stimme

Nein-Stimme

Enthalten 10.324.370

0

3.248 99,97 %

0,00 %

0,03 % William Marcus Trygstad Ja-Stimme

Nein-Stimme

Enthalten 10.324.985

0

2.633 99,97 %

0,00 %

0,03 % Marie Grönborg Ja-Stimme

Nein-Stimme

Enthalten 10.324.985

0

2.633 99,97 %

0,00 %

0,03 %

Die Ergebnisse anderer auf der Versammlung erörterter Angelegenheiten sind im Bericht über die Abstimmungsergebnisse aufgeführt, der auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) am 29. November 2024 eingereicht wurde.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a1b26c0-308d-4194-9a83-8c0f34f20ff7

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.