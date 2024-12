SmartDV 向 RANiX 授權 SDIO IP 系列用於 V2X 產品

此合作將增強符合 ISO 26262 規格的 V2X 系統之通訊和連接,加速創新以締造更安全、更高智能的汽車系統和車輛

加州聖荷西, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 靈活、高設定自由、可自訂的半導體設計 IP(知識產權)和 VIP(驗證 IP)供應商 SmartDV™ Technologies 很榮幸宣佈將 SDIO IP 系列授權給 RANiX 以整合至 V2X(車聯網)產品。 此次合作支持先進汽車通訊解決方案的開發,從而實現更安全、更高智能、更有聯繫的車輛生態系統。

SmartDV 的 SDIO IP 提供強大、高效能的資料傳輸功能,對 V2X 系統的無縫功能而言非常重要。 SDIO 介面允許處理器和記憶體設備之間進行高效通訊,超越儲存範圍,在連接外部周邊裝置的同時整合和控制記憶體操作,為複雜系統提供高效能和可靠性。 這些 IP 核促進汽車組件之間的可靠通訊,增強互聯車輛技術,例如車輛安全通訊、即時交通更新和駕駛員輔助功能。

為滿足 RANiX 的獨特設計目標,SmartDV 將自訂 IP 以超越標準 SDIO 功能,讓 RANiX 能夠在競爭中脫穎而出。 SmartDV 亦將為 RANiX 提供必要的支援和文檔,以滿足 ISO 26262 的 ASIL 認證。

RANiX 董事總經理 Shawn Lee 表示:「將 SmartDV 的定制 SDIO IP 整合到我們的 V2X 產品中,讓 RANiX 更有能力為聯網車輛提供高可靠度、高性能的通訊解決方案。 這次合作讓我們進一步邁向使命,令交通變得更安全、更高智慧、更有聯繫,從而為汽車創新樹立新基準。」

SmartDV Technologies 全球銷售總監 Mohith Haridoss 補充道:「我們希望透過 SDIO IP 系列達成的目標是幫助 RANiX 的 V2X 產品開發人員加速創新,並提供能重新定義交通安全和效率的下一代解決方案。 我們的解決方案體現了 SmartDV 對推進汽車技術連接性的承諾,而我們為 RANiX 進行的定制則凸顯顧客在選擇 SmartDV 作為值得信賴的 IP 供應商時可以利用的關鍵優勢。」

SmartDV 將繼續是提供尖端 IP 解決方案的重要合作夥伴,為全球汽車行業不斷變化的需求提供度身定造的解決方案。

關於 RANiX

RANiX 是工業 4.0 領域的領導者,專注於車聯網 (V2X) 技術,並為汽車和智能生活技術提供創新的半導體解決方案。 我們高度重視研發,為自動駕駛汽車、物聯網和網絡安全開發先進的晶片和系統。 我們的 V2X 數據機、軟件堆疊和安全晶片實現無與倫比的 ECDSA 性能,增強連網汽車的安全。 RANiX 憑藉超過 16 年的專業知識,提供獲全球汽車龍頭企業信賴的解決方案。 我們將 Tiny-ML、AI 和 ESG 原則整合,推動互聯和自動駕駛汽車的發展。 RANiX 推動以人為本的創新,創造一個更安全、更有效率、更高智能的世界。

如欲進一步了解 RANiX,請瀏覽 https://ranix.co.kr/en/,並透過 LinkedIn 與我們聯絡。

關於 SmartDV

在 SmartDV Technologies™,我們相信總會有更好的方法來處理積體電路的半導體知識產權 (IP)。 自 2007 年以來,我們一直專注於 IP,因此無論您正為下一代 SoC、ASIC 或 FPGA 採購按標準設計的 IP,抑或尋求驗證解決方案 (VIP) 讓晶片設計達到預期目標,您都會發現 SmartDV 的 IP 易於整合。 透過將專有的 SmartCompiler™ 技術與數百名專家工程師的知識相結合,SmartDV 可以客製化 IP 來滿足您獨特的設計目標:快速、經濟且可靠。 不要讓其他供應商在您的晶片設計中強行使用一刀切的核心。 透過 SmartDV:IP Your Way 取得根據您的規格度身打造所需 IP。

如欲進一步了解 SmartDV,請瀏覽 www.smartdvtech.com,並透過 LinkedIn 與我們聯絡。

SmartDV、SmartDV Technologies、SmartDV NA、SmartCompiler、IP Your Way 和 SmartDV 標誌均是 SmartDV Technologies India Private Limited 的商標。 此新聞發佈中任何及所有其他商標均為其各自所有者的財產。 版權所有。

傳媒聯絡人

McKenzie Ross

SmartDV 市場部副總裁

press@smartdvtech.com

