SmartDV 授权 RANiX 将 SDIO IP 系列用于 V2X 产品

双方的合作将增强符合 ISO 26262 标准的 V2X 系统的通信和连接性,加快创新步伐,使汽车系统和车辆更加安全、更加智能。

圣何塞,加州, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 灵活、高度可配置、可定制的半导体设计 IP(知识产权)和 VIP(验证 IP)提供商 SmartDV™ Technologies 荣幸地宣布,授权 RANiX 使用其 SDIO IP 系列,以集成到其 V2X(车联万物)产品中。 这项合作有助于开发先进的汽车通信解决方案,从而实现更安全、更智能、更互联的汽车生态系统。

SmartDV 的 SDIO IP 具有强大的高性能数据传输功能,对 V2X 系统的无缝功能至关重要。 SDIO 接口实现了处理器与存储设备之间的高效通信,能够在连接外设的同时,在存储以外集成并控制存储操作,为复杂系统的高性能和高可靠性提供支持。 这些 IP 内核促进了汽车组件之间的可靠通信,增强了车辆安全通信、实时交通更新和驾驶辅助功能等联网汽车技术。

为了满足 RANiX 独特的设计目标,SmartDV 将定制 IP,使其超越标准 SDIO 功能,从而使 RANiX 能够从竞争对手中脱颖而出。 SmartDV 还将为 RANiX 提供获得 ISO 26262 ASIL 认证所需的支持和文件。

“将 SmartDV 的定制 SDIO IP 集成到我们的 V2X 产品中,增强了 RANiX 为联网汽车提供高可靠性、高性能通信解决方案的能力,”RANiX 董事总经理 Shawn Lee 表示, “此次合作增强了我们的使命感,使交通变得更安全、更智能、更互联,树立了汽车创新的新标杆。”

SmartDV Technologies 全球销售总监 Mohith Haridoss 补充说:“我们的目标是通过我们的 SDIO IP 系列,帮助 RANiX 的 V2X 产品开发人员加快创新,并提供重新定义交通安全和效率的下一代解决方案。 我们的解决方案体现了 SmartDV 对推动汽车技术连接性的承诺——我们为 RANiX 进行的定制让客户看到了选择 SmartDV 作为其值得信赖的 IP 供应商的关键优势。”

SmartDV 将继续成为我们的重要合作伙伴,为全球汽车行业不断发展的需求量身定制最先进的 IP 解决方案。

关于 RANiX

RANiX 是工业 4.0 领域的领导者,专注于“车联万物”(V2X)技术,为汽车和智能生活技术提供创新的半导体解决方案。 我们非常重视研发,为自动驾驶汽车、物联网和网络安全开发先进的芯片和系统。 我们的 V2X 调制解调器、软件堆栈和安全芯片实现了无与伦比的 ECDSA 性能,增强了联网汽车的安全性。 凭借超过 16 年的专业知识,RANiX 提供的解决方案深受全球汽车行业领导者的信赖。 我们整合了 Tiny-ML、人工智能和 ESG 原则,以推动联网和自动驾驶汽车的发展。 RANiX 正在推动以人为本的创新,创造一个更安全、更高效、更智能的世界。

了解有关 RANiX 的更多信息,请访问 https://ranix.co.kr/en/ 并在 LinkedIn 上与我们联系。

关于 SmartDV

在 SmartDV Technologies™,我们相信有一种更好的方法来处理集成电路的半导体知识产权 (IP)。 自 2007 年以来,我们一直专注于 IP,因此,无论是为下一代 SoC、ASIC 或 FPGA 寻找基于标准的设计 IP,还是寻求验证解决方案 (VIP) 以检验您的芯片设计,您都会发现 SmartDV 的 IP 易于集成。 通过将专有的 SmartCompiler™ 技术与数百名专业工程师的知识相结合,SmartDV 可以定制 IP,以满足您独特的设计目标:快速、经济、可靠。 请不要让其他供应商在您的芯片设计中强行采用“一刀切”的内核。 使用 SmartDV: IP Your Way 获取您所需的 IP,并根据您的规格量身定制。

了解有关 SmartDV 的更多信息,请访问 www.smartdvtech.com 并在 LinkedIn 上与我们联系。

SmartDV、SmartDV Technologies、SmartDV NA、SmartCompiler、IP Your Way 和 SmartDV 徽标是 SmartDV Technologies India Private Limited 的商标。 本新闻稿中出现的任何其他商标均为其各自所有者的财产。 版权所有,违者必究。

媒体联系人

McKenzie Ross

SmartDV 营销副总裁

press@smartdvtech.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.