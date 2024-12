SmartDV ออกใบอนุญาตตระกูลผลิตภัณฑ์ SDIO IP ให้กับ RANiX สำหรับผลิตภัณฑ์ V2X

ความร่วมมือนี้จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการเชื่อมต่อในระบบ V2X ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26262 ซึ่งจะช่วยเร่งสร้างนวัตกรรมสำหรับระบบยานยนต์และยานพาหนะที่ปลอดภัยและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย , Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartDV™ Technologies ผู้ให้บริการ IP (ทรัพย์สินทางปัญญา) และ VIP (IP การยืนยัน) ที่มีความยืดหยุ่น กำหนดค่าได้สูง และปรับแต่งได้ มีความภูมิใจที่จะประกาศการออกใบอนุญาตตระกูลผลิตภัณฑ์ SDIO IP ให้กับ RANiX เพื่อบูรณาการเข้ากับผลิตภัณฑ์ V2X (Vehicle-to-Everything) ขององค์กร ความร่วมมือนี้สนับสนุนการพัฒนาโซลูชันการสื่อสารสำหรับยานยนต์ขั้นสูงที่ช่วยให้ระบบนิเวศยานยนต์ปลอดภัย ชาญฉลาด และเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น

SDIO IP จาก SmartDV มอบความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานที่ราบรื่นของระบบ V2X อินเทอร์เฟซ SDIO ช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างโปรเซสเซอร์และอุปกรณ์หน่วยความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายขอบเขตการทำงานนอกเหนือจากการจัดเก็บเพื่อบูรณาการและควบคุมการทำงานของหน่วยความจำในขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก จึงรองรับประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือสูงในระบบที่ซับซ้อน แกนหลัก IP เหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารระหว่างส่วนประกอบยานยนต์เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยียานยนต์ที่เชื่อมต่อได้ เช่น การสื่อสารด้านความปลอดภัยของยานยนต์ การอัปเดตการจราจรแบบเรียลไทม์ และคุณสมบัติช่วยเหลือผู้ขับขี่

เพื่อตอบสนองเป้าหมายการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ RANiX, SmartDV จะปรับแต่ง IP ให้ขยายขอบเขตการทำงานนอกเหนือจากฟังก์ชัน SDIO มาตรฐาน ดังนั้นจึงทำให้ RANiX สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ นอกจากนี้ SmartDV จะให้การสนับสนุนและเอกสารที่จำเป็นแก่ RANiX เพื่อให้ได้รับการรับรอง ASIL สำหรับ ISO 26262

"การบูรณาการ SDIO IP ที่ได้รับการปรับแต่งของ SmartDV เข้ากับผลิตภัณฑ์ V2X ของเราช่วยเสริมความสามารถของ RANiX ในการส่งมอบโซลูชันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้สำหรับยานยนต์ที่เชื่อมต่อได้" Shawn Lee กรรมการผู้จัดการของ RANiX กล่าวรับรอง "ความร่วมมือนี้ช่วยส่งเสริมพันธกิจของเราในการทำให้การขนส่งปลอดภัย ชาญฉลาด และเชื่อมต่อกันมากขึ้น ซึ่งจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับนวัตกรรมยานยนต์"

"ด้วยตระกูล SDIO IP ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ V2X ที่ RANiX สามารถเร่งสร้างนวัตกรรมและส่งมอบโซลูชันรุ่นถัดไปที่จะเป็นตัวกำหนดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขนส่งใหม่" Mohith Haridoss ผู้อำนวยการฝ่ายขายระดับโลกของ SmartDV Technologies กล่าวเสริม "โซลูชันของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SmartDV ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อในเทคโนโลยียานยนต์ และการปรับแต่งที่เรากำลังดำเนินการสำหรับ RANiX แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบหลักที่ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการเลือก SmartDV เป็นผู้จำหน่าย IP ที่เชื่อถือได้ของตน "

SmartDV ยังคงเป็นพันธมิตรหลักในการนำเสนอโซลูชัน IP ล้ำสมัยที่ปรับแต่งตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก

เกี่ยวกับ RANiX

RANiX เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 โดยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Vehicle-to-Everything (V2X) และนำเสนอโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยียานยนต์และการดำรงชีวิตอัจฉริยะ เราพัฒนาชิปและระบบขั้นสูงสำหรับยานยนต์ไร้คนขับ, IoT และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการมุ่งเน้นอย่างหนักในด้านการวิจัยและพัฒนา โมเด็ม V2X สแต็กซอฟต์แวร์ และชิปความปลอดภัยของเราบรรลุประสิทธิภาพ ECDSA ที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยของรถยนต์ที่เชื่อมต่อได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่มีมานานกว่า 16 ปี RANiX จึงสามารถมอบโซลูชันที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำด้านยานยนต์ระดับโลกได้ เราผสานรวมหลักการ Tiny-ML, AI และ ESG เพื่อพัฒนายานยนต์ที่เชื่อมต่อได้และยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ RANiX กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และการสร้างโลกที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาดยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ RANiX ได้ที่ https://ranix.co.kr/en/ และเชื่อมต่อกับเราได้ที่ LinkedIn

เกี่ยวกับ SmartDV

ที่ SmartDV Technologies™ เราเชื่อว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของเซมิคอนดักเตอร์สำหรับวงจรรวม ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา เราได้เน้นไปยังด้าน IP โดยเฉพาะ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังมองหา IP ของการออกแบบตามมาตรฐานสำหรับ SoC, ASIC หรือ FPGA ตัวต่อไปของคุณ หรือกำลังมองหาโซลูชันการยืนยัน (VIP) เพื่อทดสอบการออกแบบชิปของคุณ คุณจะพบว่า IP ของ SmartDV นั้นสามารถนำมาบูรณาการได้โดยง่ายและตรงไปตรงมา ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี SmartCompiler™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์เข้ากับความรู้ของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคน จึงทำให้ SmartDV สามารถปรับแต่ง IP ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบเฉพาะของคุณได้ อย่างรวดเร็ว ประหยัด และเชื่อถือได้ อย่ายอมให้ซัพพลายเออร์รายอื่นบังคับให้ใช้แกนหลักแบบเดียวกันทั้งหมดในการออกแบบชิปของคุณ รับ IP ตามที่คุณต้องการ ซึ่งได้รับการปรับแต่งตามข้อกำหนดของคุณด้วย SmartDV: IP Your Way

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SmartDV ได้ที่ www.smartdvtech.com และเชื่อมต่อกับเราได้บน LinkedIn

SmartDV, SmartDV Technologies, SmartDV NA, SmartCompiler, IP Your Way และโลโก้ SmartDV เป็นเครื่องหมายการค้าของ SmartDV Technologies India Private Limited เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ

McKenzie Ross

รองประธานฝ่ายการตลาด SmartDV

press@smartdvtech.com

