SmartDV Melesenkan Portfolio IP SDIO kepada RANiX untuk Produk V2X

Kerjasama akan mempertingkatkan komunikasi dan ketersambungan dalam sistem V2X yang mematuhi ISO 26262, mempercepatkan inovasi untuk sistem dan kenderaan automotif yang lebih selamat dan pintar

SAN JOSE, California, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartDV™ Technologies, pembekal IP reka bentuk semikonduktor (harta intelek) dan VIP (IP pengesahan) yang fleksibel, sangat boleh dikonfigurasikan dan boleh disesuaikan, dengan bangganya mengumumkan pelesenan portfolio IP SDIO miliknya kepada RANiX untuk penyepaduan ke dalam produk V2X (Vehicle-to-Everything) mereka. Kerjasama ini menyokong pembangunan penyelesaian komunikasi automotif termaju yang membolehkan ekosistem kenderaan yang lebih selamat, lebih pintar dan lebih bersambung.

IP SDIO daripada SmartDV menawarkan keupayaan pemindahan data berprestasi tinggi yang teguh dan kritikal kepada kefungsian lancar sistem V2X. Antara muka SDIO membolehkan komunikasi yang cekap antara pemproses dan peranti memori, melangkaui storan untuk menyepadukan dan mengawal operasi memori sambil menyambungkan peranti luaran, menyokong prestasi tinggi dan kebolehpercayaan dalam sistem yang kompleks. Teras IP ini memudahkan komunikasi yang boleh dipercayai antara komponen automotif, mempertingkatkan teknologi kenderaan yang disambungkan seperti komunikasi keselamatan kenderaan, kemas kini trafik masa nyata dan ciri bantuan pemandu.

Untuk memenuhi matlamat reka bentuk unik RANiX, SmartDV akan menyesuaikan IP untuk melangkaui fungsi piawaian SDIO—dengan itu memperkasakan RANiX agar berbeza daripada pesaing mereka. SmartDV juga akan menyediakan RANiX dengan sokongan dan dokumentasi yang diperlukan untuk mencapai pensijilan ASIL untuk ISO 26262.

"Menyepadukan IP SDIO tersuai SmartDV ke dalam produk V2X kami memperkukuh keupayaan RANiX untuk menyampaikan penyelesaian komunikasi berprestasi tinggi yang sangat boleh dipercayai untuk kenderaan yang disambungkan," kata Shawn Lee, Pengarah Urusan, RANiX. "Kerjasama ini meningkatkan misi kami untuk menjadikan pengangkutan lebih selamat, lebih bijak dan lebih berhubung, menetapkan penanda aras baharu dalam inovasi automotif."

“Dengan portfolio IP SDIO kami, kami menyasarkan untuk memperkasakan pembangun produk V2X di RANiX untuk mempercepatkan inovasi dan menyediakan penyelesaian generasi akan datang yang mentakrifkan semula keselamatan dan kecekapan pengangkutan,” tambah Mohith Haridoss, Pengarah Jualan Global, SmartDV Technologies. “Penyelesaian kami menunjukkan komitmen SmartDV untuk memajukan ketersambungan dalam teknologi automotif—dan penyesuaian yang kami lakukan untuk RANiX menyerlahkan kelebihan utama yang boleh dimanfaatkan oleh pelanggan dalam memilih SmartDV sebagai vendor IP yang dipercayai mereka.”

SmartDV terus menjadi rakan kongsi utama dalam menyampaikan penyelesaian IP termaju yang disesuaikan dengan keperluan industri automotif yang berkembang di seluruh dunia.

Perihal RANiX

RANiX merupakan peneraju dalam Industri 4.0, yang khusus dalam teknologi Vehicle-to-Everything (V2X) dan menyampaikan penyelesaian semikonduktor yang inovatif untuk teknologi automotif dan kehidupan pintar. Dengan tumpuan yang kuat pada R&D, kami membangunkan cip dan sistem termaju untuk kenderaan autonomi, IoT dan keselamatan siber. Modem V2X, tindanan perisian dan cip keselamatan kami mencapai prestasi ECDSA yang tiada tandingannya, mempertingkatkan keselamatan kereta yang disambungkan. RANiX menyediakan penyelesaian yang dipercayai oleh pemimpin automotif global, dengan memanfaatkan pengalaman lebih dari 16 tahun. Kami menyepadukan prinsip Tiny-ML, AI dan ESG untuk memajukan kenderaan bersambung dan autonomi. RANiX memacu inovasi berpaksikan manusia, mewujudkan dunia yang lebih selamat, cekap dan bijak.

Ketahui lebih lanjut tentang RANiX di https://ranix.co.kr/en/ dan berhubung dengan kami di LinkedIn.

Perihal SmartDV

Di SmartDV Technologies™, kami percaya ada cara yang lebih baik untuk mendekati harta intelek semikonduktor (IP) untuk litar bersepadu. Kami telah memberi tumpuan secara eksklusif pada IP sejak 2007—jadi sama ada anda mendapatkan IP reka bentuk berasaskan piawaian untuk SoC, ASIC atau FPGA anda yang seterusnya, atau mencari penyelesaian pengesahan (VIP) untuk meletakkan reka bentuk cip anda melalui langkahnya, anda akan mendapati IP SmartDV mudah untuk disepadukan. Dengan menggabungkan teknologi SmartCompiler™ proprietari dengan pengetahuan ratusan jurutera pakar, SmartDV dapat menyesuaikan IP untuk memenuhi objektif reka bentuk unik anda: secara cepat, ekonomi dan kebolehpercayaan. Jangan benarkan pembekal lain memaksa teras satu saiz untuk semua ke dalam reka bentuk cip anda. Dapatkan IP yang anda perlukan, disesuaikan dengan spesifikasi anda, dengan SmartDV: IP Your Way.

Ketahui lebih lanjut tentang SmartDV di www.smartdvtech.com dan berhubung dengan kami di LinkedIn.

SmartDV, SmartDV Technologies, SmartDV NA, SmartCompiler, IP Your Way dan logo SmartDV merupakan tanda dagangan SmartDV Technologies India Private Limited. Mana-mana dan semua tanda dagangan lain yang terdapat dalam keluaran ini adalah hak milik pemilik masing-masing. Semua hak terpelihara.

