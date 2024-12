SmartDV, V2X 제품 대상으로 RANiX에 SDIO IP 제품군 라이선스 부여

양사 협업을 통해 ISO 26262를 준수하는 V2X 시스템의 통신 및 연결성 향상 실현해 보다 안전하고 스마트한 자동차 시스템과 차량을 위한 혁신 가속화 이룰 것으로 기대

캘리포니아주 산호세, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 특정 요구사항에 맞게 조정이 가능한 고도의 구성가능성과 유연성을 가진 맞춤형 반도체 설계 IP(지적 재산) 및 VIP(검증 IP)를 제공하는 SmartDV™ Technologies가 V2X(차량-사물 간 통신) 제품에 통합하기 위해 자사의 SDIO IP 제품군을 RANiX에 라이선싱한다고 발표했다. 이번 협력은 보다 안전하고 스마트하며 연결된 차량 생태계를 구현하는 첨단 차량용 통신 솔루션의 개발을 지원할 것으로 기대된다.

SmartDV의 SDIO IP는 V2X 시스템의 원활한 기능에 필수적인 강력한 고성능 데이터 전송 기능을 제공한다. SDIO 인터페이스는 프로세서와 메모리 장치 간의 효율적인 통신을 가능하게 하고, 스토리지를 넘어 메모리 작업을 통합 및 제어하는 동시에 외부 주변 장치를 연결하여 복잡한 시스템에서 고성능과 안정성을 지원한다. 이러한 IP 코어는 자동차 부품 간의 안정적인 통신을 촉진하여 차량 안전 통신, 실시간 교통 업데이트, 운전자 지원 기능 등 커넥티드 카 기술을 향상시키는 기능을 제공한다.

RANiX의 고유한 설계 목표를 달성하기 위해 SmartDV는 표준 SDIO 기능을 뛰어넘도록 IP를 맞춤화하여 경쟁사와 차별화할 수 있도록 지원할 계획이다. 또한 SmartDV는 ISO 26262에 대한 ASIL 인증을 획득하는 데 필요한 지원과 문서도 RANiX에 제공하게 된다.

RANiX의 매니징 디렉터인 Shawn Lee는“SmartDV의 맞춤형 SDIO IP를 V2X 제품에 통합함으로써 커넥티드 차량을 위한 고신뢰성, 고성능 통신 솔루션을 제공하는 RANiX의 역량이 강화되었다."고 언급했다. 그는 또 “이번 협력은 교통수단을 보다 안전하고 스마트하게, 더 많이 연결하여 자동차 혁신의 새로운 기준을 세운다는 우리의 미션도 더욱 강화하게 되었다.”고 소감을 전했다.

SmartDV Technologies의 글로벌 영업 디렉터인 Mohith Haridoss는 “SDIO IP 제품군을 통해 RANiX의 V2X 제품 개발자들이 혁신을 가속화하고 교통 안전과 효율성을 재정의하는 차세대 솔루션을 제공할 수 있도록 지원할 것”이라고 덧붙였다. 그는 이어 “우리의 솔루션은 자동차 기술의 연결성을 발전시키려는 SmartDV의 노력을 잘 보여 주며, 우리가 RANiX를 위해 진행 중인 맞춤화 조치는 고객이 신뢰할 수 있는 IP 공급업체로 SmartDV를 선택할 때 활용할 수 있는 주요 이점을 부각시키고 있다.”고 강조했다.

SmartDV는 전 세계 자동차 산업의 진화하는 요구사항에 맞춘 최첨단 IP 솔루션을 제공하는 핵심 파트너로 자리매김하고 있다.

RANiX 소개

RANiX는 V2X(차량-사물 간 통신) 기술을 전문으로 하는 업체로 자동차 및 스마트 생활 기술을 위한 혁신적인 반도체 솔루션을 제공하는 인더스트리 4.0의 선두주자이다. R&D에 중점을 두고 자율주행차, IoT, 사이버 보안을 위한 첨단 칩과 시스템을 개발중이다. TI의 V2X 모뎀, 소프트웨어 스택, 보안 칩은 독보적인 ECDSA 성능을 구현하여 커넥티드 카의 안전성 개선에 일조하고 있다. 16년 이상의 전문성을 바탕으로 RANiX는 글로벌 자동차 업계 리더들이 신뢰하는 솔루션을 제공하고 있다. Tiny-ML, AI, ESG 원칙을 통합하여 커넥티드 및 자율 주행 차량을 더욱 발전시켜 나가고 있다. RANiX는 인간 중심의 혁신을 주도하며 더 안전하고 효율적이며 스마트한 세상을 만들어 가는 기업이다.

RANiX에 대한 자세한 내용은 https://ranix.co.kr/en/에서 확인이 가능하며 LinkedIn 채널에서 우리와 소통이 가능합니다.

SmartDV 소개

SmartDV Technologies™는 집적 회로를 위한 반도체 지적 재산(IP)에 접근하는 보다 나은 방법이 있다고 믿고 있다. 2007년부터 IP에만 집중해 온 당사는 다음 SoC, ASIC 또는 FPGA를 위한 표준 기반 설계 IP를 소싱하든, 칩 설계의 속도를 높이기 위한 검증 솔루션(VIP)을 찾든, SmartDV의 IP는 통합이 간단하다는 것을 알게 될 것이다. 독점적인 SmartCompiler™ 기술과 수백 명의 전문 엔지니어의 지식을 결합하여 SmartDV는 빠르고, 경제적이고, 안정적으로 고유한 설계 목표를 충족하도록 IP를 맞춤화가 가능하다. 다른 공급업체가 칩 설계에 천편일률적인 코어를 강요하지 않기를 권고한다. SmartDV: IP Your Way를 통해 사양에 맞게 필요한 IP를 확보하세요.

SmartDV에 대한 자세한 내용은 www.smartdvtech.com에서 확인해 보거나 LinkedIn.채널에서 도 소통이 가능합니다.

SmartDV, SmartDV Technologies, SmartDV NA, SmartCompiler, IP Your Way 및 SmartDV 로고는 SmartDV Technologies India Private Limited의 상표에 해당한다. 이 보도자료에 포함된 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산이다.. 모든 권리는 당사자가 보유한다.

언론 연락처 정보

McKenzie Ross

Vice President of Marketing, SmartDV

press@smartdvtech.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.