SmartDV、V2X製品向けにSDIO IPファミリーをRANiXにライセンス供与

このコラボレーションにより、ISO 26262準拠のV2Xシステムにおける通信と接続性が強化され、より安全でスマートな自動車システムと車両に向けたイノベーションが加速

カリフォルニア州サンノゼ発, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 柔軟で高度に構成可能でカスタマイズ可能な半導体設計IP (知的財産) とVIP (検証IP) のプロバイダーであるSmartDV™テクノロジーズ (SmartDV™ Technologies) は、RANiXのV2X (Vehicle-to-Everything) 製品への統合のために、SDIO IPファミリーのライセンス供与を発表した。 このコラボレーションは、より安全でスマートでよりコネクテッドな車両エコシステムを実現する高度な自動車通信ソリューションの開発をサポートするものである。

SmartDVのSDIO IPは、V2Xシステムのシームレスな機能に不可欠な堅牢で高性能なデータ転送機能を提供する。 SDIOインターフェースは、プロセッサとメモリデバイス間の効率的な通信を可能にし、ストレージを超えてメモリ操作を統合および制御しながら外部周辺機器を接続し、複雑なシステムで高いパフォーマンスと信頼性をサポートする。 これらのIPコアは、自動車コンポーネント間の信頼性の高い通信を促進し、車両安全通信、リアルタイムの交通情報、運転支援機能などのコネクテッド・ビークル・テクノロジーを強化する。

RANiX独自の設計目標を満たすために、SmartDVはIPをカスタマイズして標準のSDIO機能を超え、RANiXが競合他社と差別化できるようにする。 SmartDVは、ISO 26262のASIL認証を取得するために必要なサポートとドキュメントもRANiXに提供する。

RANiXのマネージングディレクターであるショーン・リー (Shawn Lee) は以下のように述べている。「SmartDVのカスタマイズされたSDIO IPを当社のV2X製品に統合することで、コネクテッド・ビークル向けの信頼性が高く高性能な通信ソリューションを提供するRANiXの能力が強化されます」。 「このコラボレーションにより、輸送をより安全でスマートに、よりコネクテッドにするという当社の使命が強化され、自動車のイノベーションにおける新たなベンチマークが確立されます」。

SmartDVテクノロジーズのグローバルセールスディレクターであるモヒト・ハリドス (Mohith Haridoss) は以下のように付け加えた。「当社のSDIO IPファミリーにより、RANiXのV2X製品開発者がイノベーションを加速し、輸送の安全性と効率性を再定義する次世代ソリューションを提供できるよう支援することを目指しています」。 「当社のソリューションは、自動車技術の接続性を向上させるというSmartDVの取り組みを実証するものであり、RANiX向けに実施しているカスタマイズは、お客様が SmartDVを信頼できるIPベンダーとして選択する際に活用できる重要な利点を浮き彫りにしています」。

SmartDVは、世界中の自動車業界の進化するニーズに合わせた最先端のIPソリューションを提供する重要なパートナーであり続ける。

RANiXについて

RANiXは、インダストリー4.0のリーダーであり、Vehicle-to-Everything (V2X) テクノロジーを専門とし、自動車およびスマート リビング テクノロジー向けの革新的な半導体ソリューションを提供している。 研究開発に重点を置き、自律走行車、IoT、サイバーセキュリティ向けの高度なチップとシステムを開発している。 同社のV2Xモデム、ソフトウェアスタック、セキュリティチップは、比類のないECDSAパフォーマンスを実現し、コネクテッドカーの安全性を高める。 16年を超える専門知識を活用し、RANiXは世界の自動車業界のリーダーから信頼されるソリューションを提供している。 同社は、Tiny-ML、AI、ESGの原則を統合して、コネクテッドカーと自律走行車を進化させている。 RANiXは人間中心のイノベーションを推進し、より安全で効率的でスマートな世界を生み出している。

RANiXの詳細については、https://ranix.co.kr/en/を参照し、LinkedInで同社とコネクトされたい。

SmartDVについて

SmartDVテクノロジーズ (SmartDV Technologies™) は、集積回路の半導体知的財産 (IP) へのアプローチには、より優れた方法があると考えている。 2007年以来、IPのみに注力してきた同社は、次の SoC、ASIC、FPGA向けに標準ベースの設計IPを調達する場合でも、チップ設計を徹底的にテストするための検証ソリューション (VIP) を探している場合でも、SmartDVのIPは簡単に統合することができる。 SmartDVは、独自のSmartCompiler™テクノロジーと数百人の熟練エンジニアの知識を組み合わせることで、IPをカスタマイズし、顧客独自の設計目標を迅速かつ経済的に、そして確実に満たすことができる。 他のサプライヤーが、チップ設計に汎用的なコアを付けるのを避けられたい。 SmartDV: IP Your Wayで、仕様に合わせてカスタマイズされた必要なIPを入手されたい。

SmartDVの詳細については、www.smartdvtech.comを参照し、LinkedInで同社とコネクトされたい。

SmartDV、SmartDV Technologies、SmartDV NA、SmartCompiler、IP Your Way、およびSmartDVロゴは、SmartDV Technologies India Private Limitedの商標である。 本リリースに記載されているその他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属する。 無断複写・転載を禁ず。

