SmartDV octroie une licence pour sa gamme d’IP SDIO à RANiX pour leurs produits V2X

La collaboration permettra d’améliorer la communication et la connectivité dans les systèmes V2X conformes à la norme ISO 26262, accélérant ainsi l’innovation pour des systèmes et des véhicules automobiles plus sûrs et plus intelligents

SAN JOSÉ, Californie, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartDV™ Technologies, fournisseur d’IP (propriété intellectuelle) et de VIP (IP de vérification) de conception de semi-conducteurs flexibles, hautement configurables et personnalisables, est fier d’annoncer l’octroi d’une licence pour sa gamme d’IP SDIO à RANiX en vue d’une intégration dans leurs produits V2X (Vehicle-to-Everything). Cette collaboration favorise le développement de solutions de communication automobile avancées qui donnent lieu à des écosystèmes de véhicules plus sûrs, plus intelligents et plus connectés.

L’IP SDIO de SmartDV offre des solutions de transfert de données robustes et performantes, essentielles au bon fonctionnement des systèmes V2X. Les interfaces SDIO permettent une communication efficace entre les processeurs et les dispositifs de mémoire, et vont au-delà du stockage pour intégrer et contrôler les opérations de mémoire tout en connectant des périphériques externes. Elles offrent également de hautes performances et une grande fiabilité dans les systèmes complexes. Ces cœurs IP garantissent une communication fiable entre les composants automobiles, améliorant ainsi les technologies des véhicules connectés telles que les communications de sécurité, les mises à jour du trafic en temps réel et les fonctionnalités d’aide à la conduite.

Pour répondre aux objectifs de conception uniques de RANiX, SmartDV personnalisera l’IP pour aller au-delà de la fonctionnalité SDIO standard, permettant ainsi à RANiX de se différencier de ses concurrents. SmartDV fournira également à RANiX le support et la documentation nécessaires pour obtenir la certification ASIL pour la norme ISO 26262.

« L’intégration de l’IP SDIO personnalisée de SmartDV dans nos produits V2X vient renforcer la capacité de RANiX à proposer des solutions de communication hautement fiables et performantes pour les véhicules connectés », a déclaré Shawn Lee, Directeur général de RANiX. « Cette collaboration renforce notre mission qui vise à rendre les transports plus sûrs, plus intelligents et plus connectés, en établissant de nouvelles références en matière d’innovation automobile. »

« Grâce à notre gamme d’IP SDIO, nous souhaitons permettre aux développeurs de produits V2X de RANiX d’accélérer l’innovation et de fournir des solutions de nouvelle génération qui redéfinissent la sécurité et l’efficacité des transports », a ajouté Mohith Haridoss, Directeur des ventes mondiales de SmartDV Technologies. « Nos solutions illustrent l’engagement de SmartDV en faveur de l’amélioration de la connectivité dans les technologies automobiles, et les personnalisations que nous entreprenons pour RANiX mettent en lumière un avantage majeur que nos clients peuvent exploiter en choisissant SmartDV comme fournisseur d’IP de confiance. »

SmartDV demeure un partenaire clé dans la fourniture de solutions IP de pointe adaptées aux besoins évolutifs de l’industrie automobile dans le monde entier.

À propos de RANiX

RANiX est un leader de l’industrie 4.0, spécialisé dans la technologie Vehicle-to-Everything (V2X) et fournissant des solutions innovantes de semi-conducteurs pour les technologies automobiles et les environnements intelligents. En mettant fortement l’accent sur la R&D, nous développons des puces et des systèmes avancés pour les véhicules autonomes, l’IdO et la cybersécurité. Notre modem V2X, nos piles logicielles et nos puces de sécurité atteignent des performances ECDSA inégalées, améliorant ainsi la sécurité des voitures connectées. Tirant parti de plus de 16 ans d’expertise, RANiX propose des solutions disposant de toute la confiance des leaders mondiaux de l’automobile. Nous intégrons Tiny-ML, l’IA et les principes ESG pour faire progresser les véhicules connectés et autonomes. RANiX stimule l’innovation centrée sur l’humain, créant ainsi un monde plus sûr, plus efficace et plus intelligent.

Pour en savoir plus sur RANiX, consultez le site https://ranix.co.kr/en/ et rejoignez-nous sur LinkedIn.

À propos de SmartDV

Chez SmartDV Technologies™, nous croyons en une approche innovante de la propriété intellectuelle (IP) des semi-conducteurs pour les circuits intégrés. Depuis 2007, nous nous concentrons exclusivement sur la propriété intellectuelle. Ainsi, que vous recherchiez une propriété intellectuelle de conception standard pour votre prochain SoC, ASIC ou FPGA, ou que vous recherchiez des solutions de vérification (VIP) pour mettre à l’épreuve la conception de votre puce, vous trouverez la propriété intellectuelle de SmartDV simple à intégrer. En combinant la technologie exclusive SmartCompiler™ à l’expertise de centaines d’ingénieurs, SmartDV peut personnaliser l’IP pour répondre rapidement, économiquement et fiablement à vos objectifs de conception uniques. Ne laissez pas d’autres fournisseurs vous imposer des cœurs à taille unique dans la conception de votre puce. Obtenez la propriété intellectuelle dont vous avez besoin, adaptée à vos spécifications, avec SmartDV: IP Your Way.

Pour en savoir plus sur SmartDV, consultez le site www.smartdvtech.com et rejoignez-nous sur LinkedIn.

SmartDV, SmartDV Technologies, SmartDV NA, SmartCompiler, IP Your Way et le logo SmartDV sont des marques commerciales de SmartDV Technologies India Private Limited. Toutes les autres marques figurant dans le présent communiqué sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés.

