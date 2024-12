TTM Technologies, Inc. 将参展 2024 年中国深圳国际电子电路展览会

加利福尼亚州圣安娜, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TTM Technologies, Inc. (NASDAQ: TTMI)(“迅达”)是一家全球领先的技术解决方案制造商,包括任务系统、射频(“RF”)组件和射频微波/微电子组件,以及快板和技术先进的印刷电路板(“PCB”s)。该公司宣布将会参加于 2024 年 12 月 4 日至 6 日在中国深圳国际会展中心(宝安)举行的 2024 年国际电子电路(深圳)展览会,展位于7号馆,展位号 7D20。今年展览会之主题是“AI成就未来”。

迅达将举办一系列技术研讨会,重点介绍我们创新的工程和产品解决方案,旨在解决各种终端市场和应用中的客户挑战。今年新推出的创新交流会将包括“PCB 技术更新:112 Gbps 及更高速度”和“高压应用的 PCB”等主题。

TTM Technologies(“迅达科技”) 高级副总裁、汽车和医疗、工业和仪器仪表(“AMII”)业务部兼全球销售总裁Anthony Sandeen 表示:“我们很高兴能参加这一享有盛誉的行业盛会,并珍视与客户互面交流的机会。我们很希望藉着分享市场趋势、听取市场的见解,可促进不断发展的电子领域的有效合作。我们期待着一场精彩的展会,并欢迎所有今年来深圳展会的参观者。”

“这次活动是我们与客户和合作伙伴直接互动的独特平台。我们渴望展示我们最新的创新成果,并探索如何共同应对未来的挑战”,迅达科技销售和销售运营副总裁 Laura Woods 补充道。

关于国际电子电路(深圳)展览会

国际电子电路展览会(深圳)由香港印刷电路协会 (HKPCA) 和中国印刷电路协会 (CPCA)(也称为 IEPE)联合举办,是全球电子行业最知名、最负盛名的活动之一, 自 2002 年首次举办以来,吸引了来自世界各地的数千名参观者,展示了最新的趋势、技术和创新。IEPE 专注于电路板、IC 封装和测试以及热管理,是业内人士联系、分享知识和交流想法,同时探索合作和发展可能性的完美平台。无论您是业内经验丰富的资深人士还是该领域的新人,IEPE 都是探索、建立联系和发展业务的绝佳机会。更多信息请访问 www.hkpcashow.org。

关于 TTM 迅达

TTM Technologies, Inc. 是一家全球领先的技术解决方案制造商,包括任务系统、射频("RF")组件和射频微波/微电子组件,以及快板和技术先进的印刷电路板 ("PCB"s)。TTM 是 Time-To-Market 的首字母缩写,代表快速投放市场,提供快速的一站式制造服务,使客户能够缩短开发新产品并推向市场所需的时间。更多信息请访问 www.ttm.com。

联系方式:

伍家宝

企业市务副总裁

TTM Technologies, Inc.

+852 22722287 / +1 714 327 3000

winnie.ng@ttm.com Sameer Desai

企业发展与投资者关系副总裁

TTM Technologies, Inc.

+1 714 327 3050

sameer.desai@ttmtech.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.