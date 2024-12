Duck Creek ร่วมมือกับ Suncorp…

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงนโยบาย "บริษัทประกันภัยดิจิทัล" ของ Suncorp จะช่วยเสริมศักยภาพในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าและพนักงาน

ซิดนีย์, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และการประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ Suncorp ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยทั่วไปที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

Duck Creek จะส่งมอบโซลูชันการให้บริการประกันภัยแบบคลาวด์เนทีฟและแบบกำหนดค่าที่ใช้โค้ดน้อย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเปลี่ยนแปลงนโยบาย "บริษัทประกันภัยดิจิทัล" ของ Suncorp ที่เพิ่งเปิดตัว โซลูชัน SaaS ของ Duck Creek จะเข้ามาแทนที่ระบบเก่าที่มีอยู่ในองค์กร และช่วยให้ Suncorp บรรลุผลลัพธ์ของลูกค้าและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นคุณค่า

ข้อตกลงหลายปีนี้ซึ่งครอบคลุมโซลูชันด้านนโยบาย การเรียกเก็บเงิน และ Clarity (ข้อมูลเชิงลึกและ AI) ของ Duck Creek ถือเป็นก้าวสำคัญ และจะสนับสนุนยุคใหม่ของการปรับปรุงเทคโนโลยีและการทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับ Suncorp ชุดโซลูชันที่เกี่ยวเนื่องกันและครอบคลุมของ Duck Creek คาดไว้ว่าจะลดความซับซ้อนด้านเทคโนโลยีของ Suncorp ส่งเสริมความสามารถในการส่งมอบคุณค่าและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้แก่ลูกค้าได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

Suncorp มีเป้าหมายที่จะพัฒนาข้อเสนอและประสบการณ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และตอบสนองความต้องการเฉพาะแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้อง และสามารถส่งมูลค่าถึงตลาดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแบรนด์ส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ทั้งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

"การปรับปรุงแพลตฟอร์มการประกันภัยหลักของเราให้ทันสมัยจะช่วยให้เราส่งมอบข้อเสนอที่สร้างสรรค์และราคาย่อมเยาให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้เรียบง่าย และที่สำคัญช่วยเสริมศักยภาพของทีมเรา" Lisa Harrison ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัยผู้บริโภคของ Suncorp กล่าว

"เราคัดเลือก Duck Creek ผ่านกระบวนการ RFP ที่เคร่งครัด เพราะมีบันทึกการติดตามที่พิสูจน์ได้ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น"

"โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวที่ออกแบบมาเพื่อเผยความสามารถใหม่ ๆ ในลักษณะที่ปลอดภัย ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพ เราได้มอบหมายผู้นำด้านธุรกิจและเทคนิคโดยเฉพาะ เพื่อทำงานร่วมกับ Duck Creek และพันธมิตรด้านการบูรณาการของเรา พร้อมด้วยโปรแกรมและการกำกับดูแลที่แน่นหนา

"เราหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับ Duck Creek เพื่อช่วยส่งมอบโปรแกรมสำคัญนี้" คุณ Harrison กล่าว

"Suncorp กำลังผลักดันขอบเขตของนวัตกรรมในธุรกิจประกันภัย โดยตระหนักว่าการประกันภัยไม่ใช่ธุรกิจที่แค่การปกป้องทรัพย์สิน แต่มอบความมั่นใจรวมถึงประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้ถือกรมธรรม์" Christian Erickson กรรมการผู้จัดการ (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) ของ Duck Creek Technologies กล่าว "วิสัยทัศน์ของ Duck Creek คือเพื่อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการประกันภัย ซึ่งช่วยให้บริษัทประกันภัยหลักแหลมขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้การปกป้องที่ดีที่สุดแก่ผู้คนและธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Suncorp บริษัทประกันภัยที่มุ่งเน้นอนาคตและผลักดันด้านการป้องกัน ซึ่งทำให้เราเป็นพันธมิตรที่เหมาะสม และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ช่วยส่งมอบกลยุทธ์ของ Suncorp เราเชื่อว่า Suncorp จะผลักดันให้เราคิดและสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง อีกทั้งเรารู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่จะทำสำเร็จร่วมกัน"

"สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ของแพลตฟอร์ม OnDemand ของ Duck Creek จะช่วยเร่งระยะเวลานำนวัตกรรมออกสู่ตลาดของ Suncorp ย่นระยะเวลาจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์ และระยะเวลาในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วัน" นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม OnDemand ยังช่วยเพิ่มระบบอัตโนมัติ ลดกระบวนการทำงานที่ต้องลงมือทำเอง และปรับปรุงการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

"โซลูชันที่มุ่งเน้นผู้ถือกรมธรรม์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Suncorp เอาชนะอุปสรรคทางเทคโนโลยี และมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่การส่งมอบข้อเสนอและประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า" Mr. Erickson กล่าว

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่อนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

เกี่ยวกับ Suncorp Group

Suncorp Group เป็นบริษัทประกันภัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย Suncorp มีความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัยผ่านแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Duck Creek

Chris Hamilton

chris.hamilton@duckcreek.com

Suncorp

James Spence

James.spence@suncorp.com.au

