ダック・クリーク (Duck Creek) がサンコープ (Suncorp) と提携し、クラウドネイティブでローコードのコア保険配信ソリューションスイートを提供

サンコープの「デジタル保険会社 (digital insurer)」ポリシー変革プログラムにより、顧客と従業員の成果を向上

シドニー発, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) は、オーストラリアとニュージーランド最大の損害保険会社の1つであるサンコープとの新たな提携を発表した。

ダック・クリークは、サンコープが最近発表した「デジタル保険会社」ポリシー変革プログラムの一環として、クラウドネイティブでローコードのコア保険配信ソリューションを提供する。 ダック・クリークのSaaSソリューションは、複数のオンプレミスのレガシー システムを置き換え、サンコープが顧客成果と価値重視の戦略を達成するのに役立つ。

ダック・クリークのポリシー、請求、Clarity (データ、インサイト、AI) ソリューションに関する複数年契約は重要な節目であり、サンコープのテクノロジー近代化とプロセス簡素化の次の時代を支えるものとなる。 ダック・クリークの統合された包括的なスイートは、サンコープのテクノロジーの複雑さを軽減し、強化された顧客価値とパーソナライゼーションを提供する能力をサポートし、運用効率を向上させることが期待されている。

サンコープは、複雑さを伴わずに、より顧客中心で、データ主導、ブランド固有の提案と体験を開発し、オーストラリアとニュージーランドの個人および商業ブランド全体でより迅速かつ効率的に市場に価値を提供することを目指している。

サンコープの消費者保険担当最高経営責任者であるリサ・ハリソン (Lisa Harrison) は以下のように述べている。「当社のコア保険プラットフォームを近代化することで、革新的で手頃な顧客提案を提供し、業務を簡素化および合理化し、そして重要なことに、従業員の能力を高めることができます」。

「厳格なRFPプロセスを通じて、グローバルとローカルの両方で実績のあるダック・クリークを選択しました」。

「これは、安全でスマートかつ効率的な方法で新しい機能を展開することを目的とした複数年にわたるプログラムです。 当社は、強力なガバナンス構造と監督体制のもと、ダック・クリークおよび統合パートナーと連携して作業する専任のビジネスおよび技術リーダーを任命しました。

この重要なプログラムの実現に向けて、ダック・クリークとの継続的なパートナーシップが成功することを楽しみにしています」。

「サンコープは保険イノベーションの限界を押し広げています。 彼らは、資産を保険で守るだけではなく、保険契約者に信頼とより良い体験と結果を提供するビジネスに携わっていることを認識しています」と、ダック・クリーク・テクノロジーズのマネージングディレクター (APAC) であるクリスチャン・エリクソン (Christian Erickson) は述べている。 「保険テクノロジーを変革し、保険会社がよりスマートで、より迅速で、より効率的になり、人々と企業に最高の保護を提供するというダック・クリークのビジョンは、未来志向で保護主導の保険会社であるサンコープのビジョンと一致しています。 そのため、当社は理想的なパートナーであり、サンコープの戦略の実現に貢献できることを光栄に思います。 サンコープは、私たちに異なる考え方や革新を促してくれると信じており、一緒に達成できる成果に期待しています」。

ダック・クリークのオンデマンドプラットフォームの独自のモジュールアーキテクチャは、サンコープのイノベーションタイムラインを加速し、新商品の市場投入までの時間を数か月から数週間に、商品修正を数週間から数日に短縮するのに役立つ。 オンデマンドプラットフォームでは、サンコープが自動化を強化し、手動プロセスを排除し、データ主導の意思決定を強化することもできる。

クリスチャン・エリクソンは以下のように述べている。「当社の保険契約者中心のソリューションは、サンコープがあらゆる技術的障害を克服し、新しい革新的な顧客提案と体験を提供することにリソースを再集中できるように設計されています」。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

サンコープ・グループ (Suncorp Group) について

サンコープ・グループは、オーストラリアのブリスベンに本社を置く、ASXに上場しているトランスタスマン保険会社である。 100年以上の歴史を持つサンコープは、オーストラリアとニュージーランドで最も有名なブランドのいくつかを通じて保険商品とサービスを提供している。

報道関係者向け問い合わせ先:

ダック・クリーク

クリス・ハミルトン (Chris Hamilton)

chris.hamilton@duckcreek.com

サンコープ

ジェームス・スペンス (James Spence)

James.spence@suncorp.com.au

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.