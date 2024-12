Duck Creek bekerjasama dengan Suncorp untuk menyampaikan satu suit penyelesaian penghantaran insurans teras kod rendah asli awan

Program transformasi dasar 'penanggung insurans digital' Suncorp akan memperkasakannya untuk menyampaikan hasil pelanggan dan pekerja yang lebih baik

SYDNEY, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan hartanah dan kemalangan (P&C) dan insurans am, telah mengumumkan perkongsian baharu dengan Suncorp, salah sebuah syarikat penanggung insurans am terbesar di Australia dan New Zealand.

Duck Creek akan menyampaikan penyelesaian penghantaran insurans teras kod rendah asal awan sebagai sebahagian daripada program transformasi dasar 'penanggung insurans digital' Suncorp yang diumumkan baru-baru ini. Penyelesaian SaaS Duck Creek akan menggantikan berbilang sistem warisan di premis dan membantu Suncorp mencapai hasil pelanggan dan strategi berfokuskan nilai.

Perjanjian berbilang tahun untuk penyelesaian dasar, pengebilan dan Kejelasan (data, cerapan dan AI) Duck Creek merupakan pencapaian penting dan akan menyokong era pemodenan teknologi dan pemudahan proses seterusnya untuk Suncorp. Suite Duck Creek yang kohesif dan komprehensif dijangka mengurangkan kerumitan teknologi Suncorp, menyokong keupayaan mereka untuk menyampaikan nilai dan pemperibadian pelanggan yang dipertingkatkan serta meningkatkan kecekapan operasi.

Suncorp menyasarkan untuk membangunkan lebih banyak cadangan dan pengalaman yang mengutamakan pelanggan, dipacu data serta khusus jenama tanpa kerumitan yang berkaitan; dan menyampaikan nilai kepada pasaran dengan lebih pantas dan cekap merentasi jenama peribadi dan komersialnya di Australia dan New Zealand.

“Memodenkan platform insurans teras kami akan membantu kami menyampaikan cadangan pelanggan yang inovatif dan mampu milik, memudahkan dan menyelaraskan operasi kami dan yang penting, untuk memperkasakan kakitangan kami,” kata Lisa Harrison, Ketua Insurans Pengguna Eksekutif di Suncorp.

“Melalui proses RFP yang ketat, kami memilih Duck Creek kerana mereka mempunyai rekod prestasi yang terbukti di peringkat global dan tempatan.”

“Ini merupakan program berbilang tahun yang direka bentuk untuk melancarkan keupayaan baharu dengan cara yang selamat, pintar dan cekap. Kami telah menugaskan kepimpinan perniagaan dan teknikal yang berdedikasi untuk bekerja bersama Duck Creek serta rakan kongsi integrasi kami, dengan struktur tadbir urus yang kukuh dan pengawasan.

“Kami mengharapkan perkongsian berterusan yang berjaya dengan Duck Creek untuk membantu menyampaikan program penting ini,” kata Cik Harrison.

“Suncorp sedang melangkaui sempadan inovasi insurans. Mereka menghargai bahawa perniagaaan mereka bukan sahaja dalam menginsuranskan aset, tetapi juga memberikan keyakinan dan pengalaman serta hasil yang lebih baik untuk pemegang polisi mereka,” kata Christian Erickson, Pengarah Urusan (APAC) Duck Creek Technologies. “Visi Duck Creek untuk mengubah teknologi insurans, membantu penanggung insurans menjadi lebih bijak, lebih pantas dan lebih cekap, serta menyediakan perlindungan terbaik untuk orang ramai dan perniagaan sejajar dengan visi Suncorp, sebagai penanggung insurans yang berfokus pada masa depan dan didorong oleh perlindungan. Ini menjadikan kami rakan kongsi yang ideal dan kami berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripada usaha membantu menyampaikan strategi Suncorp. Kami percaya Suncorp akan mendorong kami untuk berfikir dan berinovasi secara berbeza dan kami teruja dengan hasil yang akan kami capai bersama.”

Seni bina modular unik platform Duck Creek OnDemand akan membantu mempercepatkan garis masa inovasi Suncorp, mengurangkan masa ke pasaran produk baharu dari bulan ke minggu dan pindaan produk dari minggu ke hari. Platform OnDemand juga akan membantu Suncorp meningkatkan automasi, menghapuskan proses manual dan meningkatkan pembuatan keputusan berasaskan data.

"Penyelesaian berpaksikan pemegang polisi kami direka untuk melengkapkan Suncorp untuk mengatasi sebarang halangan teknologi dan memfokus semula sumber ke arah menyampaikan cadangan dan pengalaman pelanggan yang inovatif," kata Encik Erickson.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan industri hartanah dan kemalangan (P&C) serta insurans am. Kami merupakan platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Ketulenan, tujuan dan ketelusan adalah teras Duck Creek dan kami percaya insurans harus tersedia untuk individu dan perniagaan pada bila-bila masa,tidak kira tempat dan apa jua cara mereka memerlukannya. Penyelesaian peneraju syarikat kami tersedia secara kendiri atau secara suite lengkap dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk maklumat terkini – Linkedin dan X.

Perihal Suncorp Group

Suncorp Group merupakan syarikat insurans Trans–Tasman tersenarai ASX, beribu pejabat di Brisbane, Australia. Dengan warisan sejak lebih 100 tahun lalu, Suncorp menyediakan produk dan perkhidmatan insurans melalui beberapa jenama Australia dan New Zealand yang paling dikenali.

Hubungan Media:

Duck Creek

Chris Hamilton

chris.hamilton@duckcreek.com

Suncorp

James Spence

James.spence@suncorp.com.au

