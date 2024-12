Duck Creek bermitra dengan Suncorp untuk menghadirkan serangkaian solusi penyediaan platform asuransi inti low code dan berbasis cloud

Program transformasi polis 'perusahaan asuransi digital' Suncorp akan memberdayakan mereka untuk menyediakan hasil yang disempurnakan bagi nasabah dan karyawan

SYDNEY, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas yang menetapkan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) serta asuransi umum, mengumumkan kemitraan baru dengan Suncorp, salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Australia dan Selandia Baru.

Duck Creek akan menyediakan solusi penyediaan platform asuransi inti low code dan berbasis cloud sebagai bagian dari program transformasi polis 'perusahaan asuransi digital' Suncorp yang baru-baru ini diumumkan. Solusi SaaS Duck Creek akan menggantikan berbagai sistem lama di lokasi serta membantu Suncorp memenuhi harapan nasabah dan strateginya yang berfokus pada nilai.

Perjanjian multitahun untuk solusi polis, penagihan, dan Clarity (data, wawasan, dan AI) Duck Creek merupakan pencapaian penting yang menggarisbawahi modernisasi teknologi dan penyederhanaan proses era selanjutnya bagi Suncorp. Rangkaian Duck Creek yang kohesif dan komprehensif diharapkan mengurangi kerumitan teknologi Suncorp, mendukung kemampuan mereka untuk menyediakan tingkat kepuasan dan personalisasi nasabah yang disempurnakan, serta meningkatkan efisiensi operasi.

Suncorp bertujuan mengembangkan proposisi dan pengalaman yang berpusat pada nasabah, didukung data, dan eksklusif bagi merek tanpa kerumitan terkait, serta menghadirkan nilai pasar dengan lebih cepat dan efisien di seluruh merek pribadi serta komersialnya di Australia dan Selandia Baru.

“Dengan memodernisasi platform asuransi inti, kami berharap dapat menghadirkan proposisi nasabah yang inovatif dan terjangkau, menyederhanakan serta memangkas operasi, dan yang terpenting mendukung personel kami,” ucap Lisa Harrison, Chief Executive Consumer Insurance di Suncorp.

“Melalui proses RFP yang ketat, kami memilih Duck Creek karena mereka memiliki rekam jejak yang terbukti secara global dan lokal.”

“Ini adalah program multitahun yang dirancang untuk meluncurkan kemampuan baru dengan cara yang aman, cerdas, dan efisien. Kami telah menetapkan kepemimpinan bisnis dan teknis khusus untuk bekerja sama dengan Duck Creek dan mitra integrasi kami, dengan struktur dan pengawasan tata kelola yang kuat.

“Kami berharap dapat memupuk kemitraan yang sukses dan berkelanjutan dengan Duck Creek untuk membantu merealisasikan program penting ini,” jelas Harrison.

“Suncorp tengah berupaya mengembangkan solusi asuransi yang inovatif. Mereka tidak hanya berbisnis untuk mengasuransikan aset, melainkan juga menghadirkan kepercayaan diri serta pengalaman dan hasil yang lebih baik bagi pemegang polisnya,” terang Christian Erickson, Managing Director (APAC) Duck Creek Technologies. “Visi Duck Creek dalam mengubah teknologi asuransi yang membantu perusahaan asuransi menjadi lebih pintar, cepat, dan efisien, serta menyediakan perlindungan terbaik bagi orang-orang dan bisnis sejalan dengan visi Suncorp sebagai perusahaan asuransi yang berfokus pada masa depan dan berorientasi pada perlindungan. Kesesuaian ini menjadikan kami mitra yang ideal dan kami tidak sabar untuk menjadi bagian dalam membantu mewujudkan strategi Suncorp. Kami percaya bahwa Suncorp akan mendorong kami untuk berpikir dan berinovasi secara berbeda, serta kami tidak sabar menyaksikan hasil yang akan kami capai bersama.”

Struktur modular dari platform OnDemand yang unik dari Duck Creek akan membantu mempercepat waktu inovasi Suncorp sehingga dapat memangkas pemasaran produk baru dari bulan menjadi minggu serta perubahan produk dari minggu menjadi hari. Platform OnDemand juga akan membantu Suncorp meningkatkan automasi, menghilangkan proses manual, dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data.

"Solusi kami yang berpusat pada pemegang polis dirancang untuk membekali Suncorp dalam menangani hambatan teknologi serta memfokuskan ulang sumber daya untuk menyediakan proposisi dan pengalaman nasabah yang baru dan inovatif," jelas Erickson.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

Tentang Suncorp Group

Suncorp Group adalah perusahaan asuransi Trans–Tasman yang terdaftar dalam ASX dan berkantor pusat di Brisbane, Australia. Dengan sejarah lebih dari 100 tahun, Suncorp menyediakan produk dan layanan asuransi melalui beberapa merek paling terkenal di Australia dan Selandia Baru.

