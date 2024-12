El Fondo de Neutralidad de Carbono de Chrysalix anuncia su primera inversión en Deadwood Innovations, desarrolladores de una solución de mejora innovadora para las maderas utilizadas en el sector forestal

VANCOUVER, Columbia Británica y DELFT, Países Bajos, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chrysalix Venture Capital, fondo líder en fase inicial especializado en innovación industrial transformadora, se complace en anunciar su inversión en Deadwood Innovations, desarrolladores de una solución para convertir madera de baja calidad, residuos y especies infrautilizadas en productos de alta resistencia, duraderos y sostenibles en mercados de madera de ingeniería de primera calidad.

“En Chrysalix, reconocemos los importantes retos que afronta el sector forestal en la actualidad, como el aumento de costos, la volatilidad de precios, la reducción de márgenes y la creciente demanda de productos sostenibles”, declaró Alfred Lam, socio de Chrysalix. “Nos complace apoyar a Deadwood Innovations y su solución de mejora innovadora, que aborda directamente estos retos y transforma materias primas y residuos de bajo valor en productos de alto valor. Esta innovación no solo mejora la sostenibilidad, también crea nuevas oportunidades de mercado, impulsa el crecimiento, la rentabilidad y la resiliencia del sector”.

“Elegimos asociarnos con Chrysalix porque es una de las pocas empresas de capital riesgo que comprende cabalmente la innovación industrial y los retos y oportunidades únicos del sector forestal”, afirmó Owen Miller, director ejecutivo de Deadwood Innovations. “A medida que nos adentramos en la siguiente etapa de nuestro proyecto, su experiencia, amplia red y compromiso con nuestra visión serán cruciales para impulsar el crecimiento de Deadwood en todo Canadá y su expansión en los mercados mundiales”.

La inversión apoyará el desarrollo de la primera instalación a escala comercial en Fort St. James, Columbia Británica, en asociación con la organización Nak'azdli Development Corporation. John-Paul Wenger, director ejecutivo, señaló: “Asociarnos con Deadwood Innovations y Chrysalix nos permite demostrar cómo la inversión, la innovación y la colaboración pueden aportar importantes beneficios económicos, diversificar el sector forestal y promover prácticas de gestión forestal responsable”.

Chrysalix realizó esta inversión mediante su último Fondo de Innovación Industrial, lo que reafirma su compromiso de impulsar el cambio transformador en industrias intensivas en recursos como la minería, los metales, la silvicultura, la energía, los productos químicos, la fabricación y el transporte, entre otras.

Acerca de Chrysalix Venture Capital

Chrysalix es una empresa de capital riesgo centrada en la tecnología que crea, asesora y conecta empresas con crecimiento exponencial. Con más de 20 años de experiencia, Chrysalix se ha forjado una reputación aportando innovación disruptiva a las industrias más importantes del mundo, centrándose en el punto en el que la tecnología se une a la ciencia. Chrysalix cuenta con uno de los equipos de inversión más estables del sector, con gran experiencia en capital riesgo, tecnología, empresas y emprendedores, y está respaldada por más de 20 inversores industriales y financieros internacionales de primer nivel. Para más información, visite: www.chrysalix.com.

Acerca de Deadwood Innovations

Deadwood Innovations está dando el siguiente paso en la evolución de la industria forestal. Nuestra tecnología innovadora transforma la madera, por lo general de bajo valor, en productos madereros de alta calidad a un precio competitivo. Nuestra misión es generar nuevos márgenes de beneficio y valor para los productores de madera, y a la vez reducir la huella de carbono de la industria forestal. Nos comprometemos a aumentar el valor de cada árbol, a contribuir a una industria más sostenible y rentable, y a fomentar relaciones mutuamente beneficiosas entre la industria y las primeras naciones. Para más información, visite: https://deadwoodinnovations.ca/

Alfred Lam, socio de Chrysalix, alam@chrysalix.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.