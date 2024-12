Les entreprises canadiennes font face à des situations contrastantes à l’approche des fêtes

– Le sentiment de confiance chez les entreprises augmente, mais des défis persistent pour les entreprises surendettées. –

Pouls du marché d’Equifax Canada – Rapport trimestriel sur les tendances du crédit liées aux entreprises du T3 2024

TORONTO, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les nouvelles entreprises canadiennes génèrent une augmentation importante des soldes d’endettement, selon le rapport sur les tendances du crédit liées aux entreprises du T3 d’Equifax Canada, ouvrant ainsi la voie à une période complexe pour la prochaine saison des fêtes. Le total des soldes d’endettement des entreprises a atteint 35 milliards de dollars au T3 2024, soit une augmentation de 15,3 % par rapport à la même période l’année dernière, et les entreprises qui ont ouvert leurs portes au cours des 24 derniers mois ont contribué à une hausse de 25,2 % des soldes par rapport à leurs homologues au T3 2023.

Parallèlement, les entreprises établies ont fait preuve de prudence financière, car la dette moyenne par entreprise a diminué de 8,1 % en glissement annuel pour s’établir à 25 366 $ au T3 2024. Des approches différentes ont pu être observées parmi les entreprises : celles plus récentes sont confrontées à des coûts opérationnels plus élevés, tandis que les entreprises mieux établies mettent la gestion prudente de l’endettement en priorité.

Améliorer le sentiment de confiance des entreprises malgré les défis croissants



Les conditions économiques montrent des signes précoces de stabilisation, renforcés par les récentes réductions des taux d’intérêt et le retour de l’inflation centrée sur une cible de 2 % par la Banque du Canada. L’Indice de santé des petites entreprises canadiennes d’Equifax s’est amélioré de 1,5 % au T3 2024, ce qui révèle un sentiment de confiance accru du côté des entreprises, tout en facilitant l’accès au crédit.

« Les nouvelles entreprises intensifient la croissance de l’endettement alors qu’elles tentent de s’adapter aux coûts élevés d’exploitation et d’établissement », a déclaré Jeff Brown, chef des solutions commerciales à Equifax Canada. « Bien que ces entreprises contribuent à la dynamique générale de l’économie, l’augmentation des arriérés du côté des entreprises endettées nous rappelle que la reprise financière n’est pas répartie de manière égale. »

Le secteur de la vente au détail est confronté à des pressions pendant la période cruciale des fêtes



À l’heure actuelle, le secteur de la vente au détail est aux prises avec des taux d’arriérés supérieurs à la moyenne, reflétant des défis tels que les dépenses de consommateurs par carte de crédit ajustées en fonction de l’inflation inférieures à celles de l’année dernière, et une perturbation des activités des entreprises en raison de la grève chez Postes Canada. Ces pressions surviennent à un moment critique pour les détaillants qui dépendent des ventes pendant le temps des fêtes. « Les commerces de détail ressentent la pression à l’approche de la période des fêtes », a ajouté M. Brown. « Entre la grève chez Postes Canada qui se déroule en cette saison des fêtes, y compris pendant la fin de semaine importante du Vendredi fou, et la baisse des dépenses discrétionnaires chez les consommateurs, les petites entreprises font face à une bataille ardue. »

Les arriérés liés aux opérations commerciales augmentent alors que les cas d’insolvabilité diminuent



Au T3 2024, les taux d’arriérés liés aux opérations financières et non financières ont augmenté à 3,3 % et 5,9 % respectivement, principalement en raison des prêts à tempérament. Toutefois, le nombre de cas d’insolvabilité s’est amélioré : 1 312 entreprises ont déclaré un statut d’insolvabilité au T3 2024, soit une baisse de 14,7 % par rapport au trimestre précédent.

Les taux d’arriérés au stade précoce (30 jours) commencent également à se stabiliser, ce qui laisse supposer que les pressions financières pourraient s’atténuer à mesure que les entreprises se préparent pour le quatrième trimestre.

Regard vers l’avenir



« Cette période des fêtes présente à la fois des possibilités et des défis pour les entreprises canadiennes », a souligné M. Brown. « Bien que l’amélioration du sentiment de confiance chez les entreprises et l’atténuation des pressions financières donnent de l’espoir, la hausse des arriérés et une reprise inégale nous rappellent la résilience nécessaire pour que les entreprises canadiennes puissent réussir dans cet environnement. »

