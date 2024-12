CamScanner presenta Solver AI para llevar a los estudiantes herramientas de aprendizaje avanzadas para la semana de exámenes finales

El software de inteligencia artificial de última generación llega para la semana de exámenes finales, lo que ejemplifica el compromiso de la empresa de hacer la educación más accesible

NUEVA YORK, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CamScanner, un líder mundial en aplicaciones de escaneo de documentos con más de 300 millones de usuarios, lanza su función Solver AI para apoyar a estudiantes universitarios de todo el mundo mientras se preparan para sus exámenes finales en los próximos días. La función de inteligencia artificial de tecnología avanzada se completa con funciones avanzadas de chatbot de IA que ayudan tanto en el aprendizaje como en la preparación de exámenes, lo que la convierte en una herramienta ideal para los estudiantes que se preparan para sus exámenes más importantes del año.

Solver AI lleva el aprendizaje al próximo nivel con su capacidad para convertir una imagen de un libro de texto u hoja de trabajo en una copia digital, y luego diseccionar el texto para los usuarios explicándolo o resolviéndolo. Los estudiantes también pueden interactuar directamente con el asistente de aprendizaje interactivo de Solver AI haciéndole preguntas. El software es capaz de usar esas preguntas para crear pruebas de práctica antes de la Semana de Finales.

La IA de Solver puede reproducir ecuaciones matemáticas, gráficos y preguntas basadas en gráficos en cuestión de segundos. Su interfaz intuitiva presenta un diseño claro y fácil de usar que es atractivo y fácil de usar. Los estudiantes en casi cualquier lugar del mundo pueden acceder fácilmente a Solver AI en su idioma nativo, y solo los sistemas que usan chino o árabe aún están en desarrollo.

"En CamScanner, nos enorgullecemos de hacer que la educación sea más accesible para estudiantes de todos los orígenes en todo el mundo", dijo Kevin Cao, gerente general de CamScanner. "El lanzamiento de Solver AI con sus funciones avanzadas a tiempo para la semana de exámenes finales es otro ejemplo de que la empresa cumple nuestra misión y eleva el listón".

Como parte de los esfuerzos continuos de CamScanner para apoyar a los alumnos, la aplicación ofrece una variedad de otras herramientas útiles, incluyendo la capacidad de borrar errores escritos a mano de los documentos escaneados y crear versiones limpias para práctica adicional. La función de extracción de fórmulas de CamScanner también identifica fórmulas, las convierte a LaTeX y permite una fácil exportación y edición.

Fuera de la aplicación en sí, CamScanner encabezó un Programa de Empoderamiento del Campus a principios de este año y también ha mejorado sus esfuerzos de ESG a máximos históricos.

