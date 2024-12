CamScanner Apresenta Solver AI para Oferta de Ferramentas de Aprendizagem Avançadas aos Alunos para a Semana de Finais

O software de IA de última geração chega para a Semana das Finais, exemplificando o compromisso da empresa em tornar a educação mais acessível

NEW YORK, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CamScanner, líder global em aplicativos de digitalização de documentos com mais de 300 milhões de usuários, lança recurso Solver AI em suporte aos estudantes universitários de todo o mundo em preparação para as finais nos próximos dias. O recurso de inteligência artificial de ponta é completo com funções avançadas de chatbot de IA que ajudam na aprendizagem e na preparação para exames, tornando-se uma ferramenta ideal para estudantes que se preparam para os testes mais importantes do ano.

O Solver AI leva o aprendizado para o próximo nível com sua capacidade converter uma imagem de um livro ou planilha em uma cópia digital e, em seguida, dissecar o texto para os usuários, com explicações ou soluções. Os estudantes também podem se envolver diretamente com o assistente de aprendizado interativo do Solver AI, fazendo perguntas. O software usa então essas perguntas para criar testes práticos antes da Semana das Finais.

A IA do Solver pode reproduzir equações matemáticas, gráficos e perguntas baseadas em gráficos em questão de segundos. Sua interface intuitiva tem um design claro, envolvente e fácil de usar. Estudantes em qualquer lugar do mundo podem acessar facilmente o Solver AI em seu idioma nativo. Somente os sistemas em chinês ou árabe ainda estão em desenvolvimento.

“A CamScanner se orgulha de tornar a educação mais acessível para estudantes de todas as origens em todo o mundo”, disse Kevin Cao, Gerente Geral da CamScanner. “A introdução do Solver AI com seus recursos avançados a tempo para a Semana das Finais é mais um exemplo da empresa cumprindo nossa missão e elevando o nível.”

Como parte dos esforços contínuos da CamScanner para apoiar os alunos, o aplicativo fornece uma variedade de outras ferramentas úteis, incluindo capacidade de apagar erros manuscritos de documentos digitalizados e criar versões limpas para prática adicional. O recurso de extração de fórmulas da CamScanner também identifica fórmulas, as converte em LaTeX e permite fácil exportação e edição.

Além do próprio aplicativo, a CamScanner liderou um Programa de Capacitação em Campus no início deste ano e também atualizou seus esforços de ESG para máximos históricos.

Siga a CamScanner no X, YouTube e Instagram para as mais recentes atualizações e campanhas.

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1533337-34ad-4a34-af61-827f475919ee

Contato com a Mídia: Yufan Yin: yufan_yin@intsig.net

CamScanner Introduces Solver AI to Bring Students Advanced Learning Tools for Finals Week CamScanner Introduces Solver AI to Bring Students Advanced Learning Tools for Finals Week

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.