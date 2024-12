A Insurtech global discovermarket se expande para a América Latina, com lançamento no Brasil

SÃO PAULO, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A discovermarket, líder global em Insurtech e inovadora em soluções de seguros incorporados, anunciou seu lançamento oficial na América Latina, começando com o estabelecimento de uma entidade legal no Brasil. Com essa expansão, a discovermarket tem como objetivo transformar o futuro do seguro incorporado na região, trazendo soluções inovadoras de seguro, tecnologia e experiência para o cenário de Insurtech em rápida evolução da América Latina.

O mercado de seguros da América Latina está entre os que mais crescem no mundo, tanto no segmento de vida quanto no de não vida, devido ao seu crescente acesso e conectividade digital. Apenas o setor de seguros gerais do Brasil está projetado para crescer a um CAGR de 8,8%, de R$ 307,3 bilhões (US$ 61,6 bilhões) para R$ 430,7 bilhões (US$ 85,7 bilhões) até 2028, destacando o vasto potencial do mercado.

A presença da discovermarket no Brasil possibilitará parcerias com marcas confiáveis nos setores de bilheteria, fintech, viagens, telecomunicações e outros para introduzir soluções de seguro incorporadas que ofereçam valor real a seus clientes.

O seguro incorporado se integra perfeitamente à jornada de compra digital, permitindo que as marcas ofereçam proteção no ponto de compra. Ao criar propostas mais econômicas e acessíveis do que as opções tradicionais, a discovermarket busca tornar o seguro disponível para um público mais amplo no Brasil.

“Nossa expansão para o mercado latino-americano através do Brasil representa uma nova e empolgante fase para a discovermarket, à medida que trabalhamos em direção à nossa missão de tornar a proteção econômica, relevante e acessível para todos”, disse Patrick Bühler, CEO e fundador da discovermarket. “Ao oferecer uma experiência digital sem esforço, capacitamos as marcas no Brasil - e em toda a região - a aprimorar o atendimento ao cliente e a preencher a lacuna de proteção com produtos de seguro inovadores incorporados.”

Fundada em 2021, a discovermarket tem como objetivo eliminar as preocupações cotidianas, possibilitando um mundo onde todos tenham acesso conveniente à proteção digitalmente. Com sua premiada plataforma API Embedded Insurance, a discovermarket vem redefinindo o cenário da Insurtech no Sudeste Asiático.

Sobre a discovermarket

A discovermarket é uma empresa global de insurtech com sede na Suíça e em Cingapura, que orgulhosamente atende a mais de 200 milhões de clientes. Com presença no Sudeste Asiático, Europa e América Latina, trabalhamos com marcas confiáveis em diversos setores para preencher a lacuna de proteção para clientes carentes, oferecendo seguros integrados acessíveis, econômicos e relevantes para todos. Nossa premiada plataforma API-Embedded Insurance facilita conexões perfeitas entre seguradoras, corretores e provedores de serviços, capacitando-os a desbloquear novos segmentos de clientes com soluções inovadoras de seguros incorporados.

Para obter mais informações, acesse https://discovermarket.com/ .

Entre em contato:

Emily Yu

emily@discovermarket.com

+65 83963724

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e7e6f55-cc2f-493d-b750-118f5d081899

A Insurtech global discovermarket se expande para a América Latina, com lançamento no Brasil A Insurtech global discovermarket se expande para a América Latina, com lançamento no Brasil

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.