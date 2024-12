Industry Recognition: Changemakers Award 2024

InfluenConnect: 海外インフルエンサーとのつながりを簡単に。ダイバーシティと透明性でインフルエンサーマーケティングを変革

TOKYO, JAPAN, December 3, 2024 / EINPresswire.com / -- インフルエンサー マーケティング業界は、2024年には21億ドルを超える規模に達し、企業が消費者と効果的に繋がるための重要なツールとなっています。しかし、依然として多くの課題が残っています。特に、ダイバーシティの欠如、仲介者への過度な依存、そして透明性の不足が挙げられます。このような課題に立ち向かうべく、InfluenConnectが登場しました。ダイバーシティと透明性を重視した新しいプラットフォームInfluenConnectは、アジア系起業家のキャロル・チャン氏によって設立され、これまで十分に代表されてこなかったコミュニティの声を直接反映させることに注力しています。彼女は、自らの経験を通じて、多様なクリエイターたちに力を与え、ブランドとインフルエンサーの間に信頼に基づく本物のつながりを作ることを目指しています。「InfluenConnectは、既存の枠組みを打破し、多様な声を引き上げ、ブランドにとって実行可能で明確なデータを提供することを目的として設立されました」とキャロル・チャン氏は語っています。日本市場での活用日本企業にとって、InfluenConnectは非常に価値のあるプラットフォームです。越境ECや海外マーケティングの重要性が増す中、海外インフルエンサーと手軽に連携できることが大きな利点です。特に、膨大な数のインフルエンサーの中から適切な相手を見つけ、コンタクトを取るのは困難でしたが、InfluenConnectはそのプロセスをシンプルにし、効率的なマッチングを実現します。ダイバーシティを中心に据えたインフルエンサー選定InfluenConnectのネットワークは、20カ国以上、75,000人を超えるインフルエンサーで構成されており、アフリカの部族パフォーマンスから、ニューヨークのストリートアート、自己成長をシェアするインフルエンサーに至るまで、様々なバックグラウンドやスタイルのインフルエンサーが揃っています。これにより、企業はターゲットに合った多様なインフルエンサーと簡単に連携し、より効果的なキャンペーンを展開できます。テクノロジーとサステナビリティを活用した影響力の拡大InfluenConnectは、最先端のデータ解析とアルゴリズムを使用して、インフルエンサーとブランドのマッチングを最適化します。このアプローチにより、オーディエンス属性、エンゲージメント、コンテンツの質に基づいたインフルエンサーの選定が可能となり、より高い効果を生むコラボレーションが実現します。さらに、InfluenConnectはESG(環境・社会・ガバナンス)活動にも力を入れており、パートナーシップごとに1本の木を植樹することで、サステナブルな成長を促進しています。Industry Recognition: Changemakers Award 2024InfluenConnectはその革新的なアプローチが業界内で高く評価され、最近、Mediaspace Global Changemakers' Awards 2024において、デジタル広告部門でゴールドアワードを受賞しました。この受賞は、よりインクルーシブでサステナブルなデジタルエコシステムを構築するためのInfluenConnectの努力を象徴しています。日本企業との連携を強化InfluenConnectは、日本市場でも積極的に展開を進めており、ブランドとインフルエンサーが簡単に繋がり、効果的なマーケティング活動を展開できる環境を提供しています。これにより、日本企業がグローバル市場での認知度を高めるための強力なツールとなります。「InfluenConnectは、ブランドとインフルエンサーを結びつけ、透明性と効率性を高めることを目指しています。インフルエンサーマーケティングの業界に革新をもたらし、より多様で公平なデジタルエコシステムの構築を進めています」とキャロル・チャン氏は述べています。InfluenConnectについてInfluenConnectは、ブランド、代理店、インフルエンサーを結びつけるグローバルなインフルエンサーマーケティングプラットフォームです。大規模なデータと高度なアルゴリズムを活用し、最適なインフルエンサーとブランドを結びつけ、キャンペーンの効果を最大化します。また、プラットフォームは、インフルエンサーにとっても自身の声を発信するステージを提供しています。お問い合わせ先高解像度画像、詳細情報、またはインタビューのスケジュールについては、以下までご連絡ください:Shun SakakiアカウントマネージャーEmail: shun.s@ influenconnect .com / info@influenconnect.com

