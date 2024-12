MROpen EVO en RSNA24: el tiempo de la resonancia magnética se reduce hasta un 50 % con la misma calidad de imagen

GÉNOVA, Italia, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con MROpen EVO, el último desarrollo de ASG Superconductors y el único sistema de resonancia magnética totalmente abierto presentado en RSNA24, se abre un nuevo camino en la obtención de imágenes de las articulaciones y la columna vertebral.

Descubra las nuevas características de MROpen EVO, un sistema de resonancia magnética revolucionario especialmente diseñado para la obtención de imágenes articulares, cerebrales y de la columna vertebral, y que pueden utilizar cómodamente tanto los niños como los pacientes corpulentos y claustrofóbicos.

Gracias a este desarrollo y a la optimización general de varias características técnicas fundamentales, todas ellas aprobadas por la FDA, la última versión del escáner de resonancia magnética basado en MgB2 sin helio proporciona una imagen de la misma calidad reduciendo el tiempo de exploración hasta en un 50 %.

El nuevo algoritmo de adquisición de imágenes, basado en la técnica de la detección comprimida, combina los conceptos de la obtención de imágenes paralelas con el muestreo de datos dispersos y la reconstrucción iterativa para acortar el tiempo de la exploración y mejorar la resolución. Esta técnica puede utilizarse en secuencias 2D y 3D para todo tipo de anatomías.

Imagine que puede obtener datos sin precedentes para el diagnóstico a la vez que amplía su base referencial de cirugía ortopédica general y deportiva. ¿Cómo transformaría su consulta y mejoraría el progreso de los pacientes la posibilidad de realizar exploraciones de resonancia magnética con carga axial?

Por ejemplo, al reducirse el tiempo de adquisición, el protocolo rutinario para la columna vertebral puede efectuarse en solo doce minutos en posición sentada o supina, lo que permite escanear a tres pacientes por hora obteniendo unos resultados de la máxima calidad.

Las exploraciones en 3D se benefician de una mayor reducción del tiempo de escaneo. La prueba de imagen isotrópica del cerebro en 3D-T1, con un tamaño de vóxel de 1,3 mm, puede llevarse a cabo en cuatro minutos.

Gracias a la mayor productividad y a las ventajas que ofrece el dispositivo abierto, MROpen EVO cumple con las expectativas de los profesionales sanitarios de facilitar la atención a los pacientes claustrofóbicos y con necesidades especiales.

Con MROpen EVO, los centros de diagnóstico no solo invierten en tecnología avanzada, sino que también abren la puerta a nuevas fuentes de ingresos.

En palabras de Scott Boulas, director nacional de ASG Superconductors USA: «En mis conversaciones con proveedores de servicios sanitarios y radiólogos de toda Norteamérica, existe un creciente interés y entusiasmo por las características exclusivas de MROpen EVO. La tendencia es complementar otros recursos de resonancia magnética de alto campo, sobre todo en los casos de afecciones musculoesqueléticas y ortopédicas complejas. Estoy notando cómo aumenta la confianza en nuestra tecnología».

Visítenos en @RSNA24, Chicago, pabellón sur, estand 2554, para experimentar MROpen EVO de primera mano. Hable con nuestros especialistas y descubra cómo incorporar este dispositivo de resonancia magnética de última generación a su consulta.

El snippet que acompaña a este anuncio está disponible haciendo clic en este enlace.

Contacto: Luca Pezzoni Relaciones externas lpezzoni@hofima.it Móvil: +39 338 9414437 Tel.: +39 010 5307811

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.