MROPEN EVO auf der RSNA24: MRT-Scanzeit bei gleicher Bildqualität um bis zu 50 % reduziert

GENUA, Italien, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der neuesten Generation des MROpen EVO von ASG Superconductors, dem einzigen wirklich offenen MRT-System auf der RSNA24, eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Bildgebung im Bereich der Gelenke und der Wirbelsäule.

Entdecken Sie die neuen Funktionen von MROpen EVO – einem revolutionären MRT-System, das speziell für die Bildgebung in den Bereichen Gelenke, Neurologie und Wirbelsäule entwickelt wurde und auch für Kinder, größere und klaustrophobische Patienten geeignet ist.

Dank dieser Weiterentwicklung und der generellen Optimierung mehrerer technischer Schlüsselfunktionen, die alle von der FDA zugelassen wurden, bietet die neueste Version des heliumfreien MRT-Scanners auf MgB2-Basis eine gleichbleibend hohe Bildqualität und eine um bis zu 50 % verkürzte Scanzeit.

Der neue Bildakquisitionsalgorithmus, der auf der Compressed Sensing-Technologie basiert, kombiniert parallele Bildgebungskonzepte mit sparsamer Datenabtastung und iterativer Rekonstruktion, um die Scanzeit zu verkürzen und die Auflösung zu verbessern. Die Technik kann in 2D- und 3D-Sequenzen für alle Anatomien verwendet werden.

Stellen Sie sich die Möglichkeit vor, neue diagnostische Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig Ihren Patientenstamm in der Orthopädie und orthopädischen Sportchirurgie zu erweitern. Inwiefern würde die Möglichkeit, MRT-Scans unter Gewichtsbelastung durchzuführen, Ihre Behandlungspraxis verändern und die Behandlungsergebnisse für Ihre Patienten verbessern?

Durch die Verkürzung der Aufnahmezeit kann z. B. das Routineprotokoll für Wirbelsäulenuntersuchungen in nur 12 Minuten in sitzender oder liegender Position durchgeführt werden, sodass 3 Patienten pro Stunde mit bester MRT-Erfahrung gescannt werden können.

3D-Scans profitieren von einer stärkeren Reduktion der Scanzeit. Der isotrope 3D-T1-Scan des Gehirns mit einer Voxelgröße von 1,3 mm kann in 4 Minuten durchgeführt werden.

Dank der gesteigerten Produktivität und der Vorteile des Open-Access-Scanners erfüllt der MROpen EVO die Erwartungen der Mediziner an eine einfachere Behandlung von Patienten mit besonderen Bedürfnissen und klaustrophobischen Patienten.

Mit dem MROpen EVO investieren diagnostische Zentren nicht nur in fortschrittliche Technologie, sondern erschließen sich auch neue Einnahmequellen.

Scott Boulas, Country Manager von ASG Superconductors USA, dazu: „In meinen Gesprächen mit Verantwortlichen im Gesundheitswesen und Radiologen in ganz Nordamerika spüre ich ein wachsendes Interesse und Begeisterung für die einzigartigen Möglichkeiten der MROpen EVO. Die Entwicklung zielt darauf ab, andere Hochfeld-MRT-Geräte zu ergänzen, insbesondere für MSK und komplexe orthopädische Fälle. Ich spüre, dass das Vertrauen in unsere Technologie wächst.“

Besuchen Sie uns auf der RSNA24 in Chicago, South Hall, Stand 2554, und erleben Sie den MROpen EVO aus erster Hand. Sprechen Sie mit unseren Experten und erfahren Sie, wie Sie dieses hochmoderne MRT-Gerät in Ihre Praxis integrieren können.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Kontaktdaten: Luca Pezzoni External Relations lpezzoni@hofima.it Mobile +39 338 9414437 Tel +39 010 5307811

