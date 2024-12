VIRBAC: Turquie : Virbac acquiert son distributeur de produits pour animaux de compagnie

Le 2 décembre, nous avons finalisé l'acquisition de la société turque Mopsan, spécialisée dans la distribution d’aliments et produits de santé pour animaux de compagnie.

Présent en Turquie depuis plus de 20 ans via différents distributeurs locaux puis avec une filiale en propre depuis 2018, nous passons aujourd'hui un nouveau cap avec l'acquisition de notre distributeur en produits pour animaux de compagnie : Mopsan. Aux côtés des vétérinaires turcs depuis plus de 30 ans, Mopsan a une longue expérience du secteur du petfood et des produits de santé pour animaux de compagnie, un marché actuellement en pleine croissance.

Grâce à cette acquisition, nous allons renforcer notre proximité sur le terrain afin de toujours mieux répondre aux attentes des acteurs de la santé animale. Mopsan dispose pour cela d’une équipe de 47 employés talentueux qui seront entièrement dédiés à l'activité animaux de compagnie de Virbac. L'ancien propriétaire et directeur général de Mopsan, Alican İngeç, est nommé directeur général de Virbac pour toutes nos activités en Turquie.

Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Contacts presse - Agence Libremullenlowe

Julie Adam - j.adam-externe@libremullenlowe.fr - 07 86 82 60 61

Melina Constantinidis - c.constantinidis@libremullenlowe.fr - 07 63 18 97 34

