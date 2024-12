Bombardier confirme avoir conclu un accord dans le litige avec Honeywell

MONTRÉAL, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (Bombardier) a confirmé aujourd’hui en être arrivée à une entente pour régler l’action en justice contre Honeywell International Inc. (Honeywell) qu’elle avait intentée initialement en 2016 devant la Cour supérieure du Québec. Ce règlement résout l’action en justice et la demande d’appel devant la Cour suprême du Canada. Les conditions du règlement demeurent confidentielles entre les deux parties.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur d’entre les meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Ressources médias :

Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière et Relations

avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 240-9649 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+1 514 855-7167

Énoncés prospectifs

La présente annonce contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter : l’entrée en vigueur de l’entente de règlement et la satisfaction et le calendrier des conditions connexes; et l’effet du règlement sur les parties au litige et sur leurs relations d’affaires.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des effets ou résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter à la note sur les « énoncés prospectifs » et à la section intitulée « risques et incertitudes » dans le rapport financier trimestriel de Bombardier publié pour la période terminée le 30 septembre 2024 et dans le rapport financier annuel publié pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2023.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.