EMGA 為烏茲別克的 Ipak Yuli Bank 安排 3,000 萬美元債務融資

倫敦, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 宣布完成在烏茲別克的第一筆交易,獲 OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) 提供 3,000 萬美元。

Ipak Yuli 主席Saydakhmedov Saidabror 先生提及此交易時指出:「我們很高興成為第一間與 OPEC Fund 簽署協議的烏茲別克私人銀行。 這是支援本國中小微型企業 (MSME) 發展的重要一步。 我們與 OPEC Fund 在創業培育方面有共同的價值觀,有信心這個夥伴關係可為我們在未來擴大合作規模而奠定基礎,為經濟的進一步發展作出貢獻,並為企業創造新的機會。」

EMGA 投資銀行部主管兼董事總經理 Sajeev Chakkalakal 表示:「儘管全球宏觀經濟環境充滿挑戰,但我們很高興能夠達成此次交易,協助 Ipak Yuli 繼續實現支援烏茲別克中小企業的願景,同時亦有助擴大 OPEC Fund 在區內持續營運的影響力。」

EMGA 營運主管兼董事總經理 Jeremy Dobson 補充道:「EMGA 很高興協助 Ipak Yuli 獲得這筆融資,令其資金基礎更多元化,有利其前景。」

OPEC Fund 主席 Abdulhamid Alkhalifa 表示:「我們與 Ipak Yuli Bank 的合作反映了本機構對烏茲別克私營企業轉型的針對性支援措施。 我們透過為企業 (包括由女性領導的企業) 提供融資便利,幫助他們釋放潛力,為該國的可持續經濟增長作出貢獻。 這個夥伴關係不僅僅是融資,更在於支援更具活力和包容性的私營界別,從而帶來經濟發展良機,有助改善烏茲別克各地社群的福祉。」

Ipak Yuli 是在商業上創新的烏茲別克股份制銀行。 該銀行成立於 1990 年 12 月,為個人企業家、中小企業、國有組織和機構乃至企業客戶提供銀行服務。 除了廣泛的銀行服務和信貸業務之外,該銀行還開展租賃、保理和項目融資業務、現金和非現金貨幣資金業務,以及代表客戶在股票市場操作的業務

OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) 是唯一一間在全球獲得授權而專門負責從成員國向非成員國提供融資的發展機構。 該組織與發展中國家和國際發展相關各方合作,促進世界各地低收入和中等收入國家的經濟發展和社會進步。 OPEC Fund 成立於 1976 年,已為超過 125 個國家的開發項目投入超過 270 億美元資金,預計項目總成本超過 2,000 億美元。 OPEC Fund 獲 Fitch 評為「AA+/展望穩定」,並被 S&P 評為「AA+ 展望穩定」。 我們的願景是建立一個人人都可享有可持續發展的世界。

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 於倫敦及紐約均設有辦事處,協助金融機構和企業尋求新的債權或股權資本。 EMGA 的跨國團隊擁有數十年經驗,得以代表客戶在世界新興市場和前沿經濟體完成交易,當中烏茲別克仍為重要的市場之一。 在不同經濟週期的資本形成和策略諮詢方面,EMGA 擁有良好往績,同時不斷擴大其地域覆蓋和服務範圍,鞏固其作為專注於新興市場的行業卓越投資銀行的領先市場地位。

聯絡方式:info@emergingmarketsglobaladvisory.com

