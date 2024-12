EMGA 为乌兹别克斯坦的 Ipak Yuli Bank 安排 3,000 万美元债务融资

伦敦, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 宣布,他们已完成在乌兹别克斯坦的第一笔交易,获 OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) 提供 3,000 万美元。

Ipak Yuli 董事长Saydakhmedov Saidabror 先生对此交易作出评论:“我们很高兴成为第一家与 OPEC Fund 签署协议的乌兹别克斯坦私人银行。 这是支持本国中小微型企业 (MSME) 发展的重要一步。 我们与 OPEC Fund 在创业培育方面有共同的价值观,相信这种伙伴关系可为我们在未来扩大合作规模而奠定基础,为经济的进一步发展作出贡献,并为企业创造新的机会。”

EMGA 投资银行部主管兼董事总经理 Sajeev Chakkalakal 表示:“尽管全球宏观经济环境充满挑战,但我们很高兴能够安排达成此次交易,协助 Ipak Yuli 继续实现支持乌兹别克斯坦中小企业的愿景,同时也有助于扩大 OPEC Fund 在该地区持续运营的影响力。”

EMGA 运营主管兼董事总经理 Jeremy Dobson 补充道:“EMGA 很高兴协助 Ipak Yuli 获得这笔融资,令其资金基础更加多元化且前景向好。”

OPEC Fund 主席 Abdulhamid Alkhalifa 表示:“我们与 Ipak Yuli Bank 的合作反映了本机构对乌兹别克斯坦私营企业转型的针对性支持措施。 通过为企业,且包括由女性领导的企业提供融资便利,我们正在帮助他们释放潜力,为国家的可持续经济增长作出贡献。 这种伙伴关系不仅仅是融资,而且在于支持更具活力和包容性的私营企业,从而带来经济发展良机,有助于为乌兹别克斯坦的各地社群改善民生。”

Ipak Yuli 是在商业上创新的乌兹别克斯坦股份制银行。 该银行成立于 1990 年 12 月,为个人企业家、中小企业、国家组织机构和企业客户提供银行服务。 除了广泛的银行服务和信贷业务以外,该银行还开展租赁、保理和项目融资业务、现金和非现金货币资金业务、代表客户在股票市场操作的业务

OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) 是唯一一家在全球范围获得授权的专门从成员国向非成员国提供融资的发展机构。 该组织与发展中国家和国际发展相关人士合作,促进世界各地低收入和中等收入国家的经济发展和社会进步。 OPEC Fund 成立于 1976 年,已承诺为超过 125 个国家的开发项目提供超过 270 亿美元资金,预计项目总成本超过 2,000 亿美元。 OPEC Fund 获 Fitch 评为“AA+/展望稳定”,并被 S&P 评为“AA+,展望稳定”。 我们的愿景是建立一个人人都可享有可持续发展的世界。

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 在伦敦和纽约设有办事处,帮助金融机构和企业寻求新的债务或股权资本。 EMGA 的跨国团队拥有数十年的丰富经验,能够在新兴市场和前沿经济体代表客户完成交易,包括乌兹别克斯坦,该国仍是一个主要市场。 EMGA 凭借在不同经济周期中资本形成和战略咨询方面的良好业绩,不断扩大地理覆盖和服务范围,巩固了作为专营新兴市场的杰出投行之一的地位。

联络方式:info@emergingmarketsglobaladvisory.com

