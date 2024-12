EMGA จัดเตรียมวงเงินตราสารหนี้มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับธนาคาร Ipak Yuli ของอุซเบกิสถาน

ลอนดอน, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ประกาศว่าบริษัทได้เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมครั้งแรกในอุซเบกิสถานแล้ว โดยได้รับเงินทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก OPEC Fund for International Development (OPEC Fund)

Saydakhmedov Saidabror ประธานของ Ipak Yuli กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวว่า“เรายินดีที่ได้เป็นธนาคารเอกชนแห่งแรกในอุซเบกิสถานที่จะลงนามในข้อตกลงกับ OPEC Fund นี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจรายย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลาง (MSME) ในประเทศของเรา เรามีค่านิยมร่วมกันกับ OPEC Fund ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ และมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะสร้างรากฐานสำหรับการขยายความร่วมมือของเราในอนาคต การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต และการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจต่าง ๆ”

Sajeev Chakkalakal หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจและกรรมการผู้จัดการของ EMGA กล่าวว่า “แม้ว่าสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคระดับโลกจะท้าทาย แต่เราก็ยินดีที่จะจัดโครงสร้างธุรกรรมนี้และอำนวยความสะดวกให้กับวิสัยทัศน์ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องของ Ipak Yuli ในการสนับสนุนธุรกิจ SME ในอุซเบกิสถาน ตลอดจนช่วยขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ OPEC Fund ในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย”

Jeremy Dobson หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการของ EMGA กล่าวเสริมว่า “EMGA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเงินทุนนี้เพื่อทอบให้แก่ Ipak Yuli การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยกระจายฐานเงินทุนขององค์กรให้หลากหลายยิ่งขึ้น และเป็นสัญญาณที่ดีต่ออนาคต”

Abdulhamid Alkhalifa ประธาน OPEC Fund กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับธนาคาร Ipak Yuli สะท้อนถึงแนวทางที่มุ่งเน้นเป้าหมายของเราในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในภาคเอกชนของอุซเบกิสถาน เรากำลังช่วยปลดล็อกศักยภาพขององค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ ด้วยการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่นำโดยสตรี ความร่วมมือนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการจัดหาเงินทุนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคเอกชนที่คล่องตัวและครอบคลุมมากกว่าซึ่งช่วยส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนต่าง ๆ ทั่วอุซเบกิสถาน”

Ipak Yuli เป็นธนาคารนวัตกรรมเชิงพาณิชย์แบบร่วมหุ้นในอุซเบกิสถาน ธนาคารก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 1990 และให้บริการด้านการธนาคารแก่ลูกค้าซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการรายบุคคล ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง องค์กรและสถาบันของรัฐ และบริษัท นอกเหนือไปจากบริการด้านการธนาคารและการดำเนินการสินเชื่อที่หลากหลายแล้ว ธนาคารยังดำเนินการให้เช่า การรับซื้อลูกหนี้การค้าและการจัดหาเงินทุนโครงการ การดำเนินการด้านกองทุนสกุลเงินทั้งรูปแบบและรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด รวมถึงการดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์ในนามของลูกค้า

OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) เป็นสถาบันพัฒนาแห่งเดียวที่ได้รับมอบอำนาจในระดับโลกซึ่งช่วยจัดหาเงินทุนจากประเทศสมาชิกให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกโดยเฉพาะ องค์กรทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศกำลังพัฒนาและชุมชนการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางทั่วโลก OPEC Fund ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 และได้ทุ่มเงินกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในกว่า 125 ประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการโดยรวมที่ประเมินไว้มากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ OPEC Fund ได้รับการจัดอันดับ AA+/แนวโน้มความน่าเชื่อถือคงที่จาก Fitch และ AA+ แนวโน้มความน่าเชื่อถือคงที่จาก S&P วิสัยทัศน์ของเราคือโลกที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องจริงสำหรับทุกคน

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ซึ่งมีสำนักงานในลอนดอนและนิวยอร์ก ให้การช่วยเหลือสถาบันและบริษัททางการเงินต่าง ๆ ในการสรรหาเงินทุนจากการกู้หรือจากหุ้น ทีมงานในหลากหลายประเทศของ EMGA ได้ผสานรวมประสบการณ์หลายสิบปีที่จำเป็นต่อการบรรลุข้อตกลงการทำธุรกรรมในนามของลูกค้าภายในตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจชายขอบของโลก รวมถึงประเทศอุซเบกิสถานที่ยังคงเป็นตลาดหลัก ด้วยประวัติผลงานที่ได้พิสูจน์แล้วในการสร้างสมทุนและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในตลอดทั้งวงจรเศรษฐกิจที่หลากหลาย EMGA ยังคงขยายการดำเนินงานทางพื้นที่ภูมิศาสตร์และการเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งทำให้อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดในฐานะหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่ที่มีความโดดเด่นทางอุตสาหกรรม

ติดต่อ info@emergingmarketsglobaladvisory.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.