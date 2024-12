EMGA, 우즈베키스탄 Ipak Yuli 은행에 미화 3,000만 달러의 부채 금융 제공 계약 성사

런던, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 신흥 시장에 특화한 투자은행 이머징 마케츠 글로벌 어드바이서리(Emerging Markets Global Advisory LLP, 이하 EMGA)가 우즈베키스탄에서 석유수출국기구 국제개발기금(OPEC Fund)으로부터 3,000만 달러를 확보하는 첫 거래를 성사시켰다고 공식 발표했다.

Ipak Yuli의 Saydakhmedov Saidabror 회장은 이번 거래와 관련해 “우즈베키스탄에서 민간 은행 최초로 OPEC Fund와 계약을 체결하게 되어 기쁘다. 이는 우즈베키스탄의 마이크로 및 중소기업(MSME) 부문의 발전을 지원하는 중요한 단계에 해당한다. 우리는 기업가정신 육성에 있어 OPEC Fund와 공통의 가치를 공유하고 있으며, 이번 파트너십이 향후 협력을 확대하고 경제 발전에 기여하며 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있는 기반을 마련할 것으로 확신한다.”고 밝혔다.

EMGA의 Sajeev Chakkalakal 투자은행 총괄 겸 매니징 디렉터는 “글로벌 거시경제 환경이 매우 어려운 상황임에도 불구하고 이번 거래를 성사시키고 우즈베키스탄 중소기업 지원에 대한 Ipak Yuli의 지속적인 비전 실현을 지원하는 한편 이 지역에서 진행 중인 OPEC Fund의 사업을 확대할 수 있게 되어 기쁜 마음이다.”고 언급했다.

EMGA의 운영 책임자 겸 매니징 디렉터인 Jeremy Dobson은 “EMGA는 Ipak Yuli를 위한 자금 조달을 성사시키게 되어 기쁘다.”며 “Ipak Yuli는 자금 조달 기반을 더욱 다각화할 것이며 이번 건은 미래에 대한 좋은 징조”에 해당한다며 덧붙였다.

OPEC Fund의 Abdulhamid Alkhalifa 회장은 “Ipak Yuli 은행과의 파트너십은 우즈베키스탄의 민간 부문 혁신을 지원하기 위한 우리의 목표 접근 방식을 잘 보여준다. 여성이 이끄는 기업을 비롯, 기업의 금융 접근성을 촉진함으로써 우즈베키스탄의 지속 가능한 경제 성장에 기여할 수 있는 잠재력을 발휘할 수 있도록 지원하고 있다. 이 파트너십은 단순한 금융 지원뿐만 아니라 우즈베키스탄 전역의 경제적 기회를 촉진하고 지역사회의 복지를 향상시키는 보다 역동적이고 포용적인 민간 부문을 지원하기 위한 것이다.”라고 강조했다.

Ipak Yuli는 우즈베키스탄의 주식회사형 상업 혁신 은행이다. 1990년 12월에 설립되었으며 개인 기업가, 중소기업, 국가 조직 및 기관, 기업 고객에게 은행 서비스를 제공하고 있다. 광범위한 은행 서비스 및 신용 업무 외에도 리스, 팩토링 및 프로젝트 파이낸싱 업무, 현금 및 비현금 통화 자금 운영, 고객을 대신하여 주식 시장에서의 운영 업무를 영위하고 있다.

OPEC 국제개발기금(이하 OPEC Fund)은 회원국으로부터 비회원국에게만 자금을 제공하는 유일한 글로벌 개발 기관이다. 이 기금은 개발도상국 파트너 및 국제 개발 커뮤니티와 협력하여 전 세계 저소득 및 중간 소득 국가의 경제 성장과 사회 발전을 촉진하기 위해 노력하고 있다. OPEC Fund는 1976년에 설립되어 현재까지 125개국 이상의 개발 프로젝트에 270억 달러 이상을 투입했으며, 총 프로젝트 비용은 2000억 달러가 넘을 것으로 추정된다. OPEC 기금은 Fitch로부터 AA+/전망 안정적, S&P로부터 AA+, 전망 안정적 등급을 받았습니다. 모두를 위한 지속 가능한 개발이 실현되는 세상을 회사 비전으로 삼고 있다.

이머징 마케츠 글로벌 어드바이서리(Emerging Markets Global Advisory LLP, EMGA)는 런던과 뉴욕에 사무소를 운영 중이며, 신규 발행 채권이나 자기 자본을 희망하는 금융기관 및 기업들을 지원하고 있다. EMGA에 소속된 다국적 팀은 여전히 핵심 시장으로 존재하는 카자흐스탄을 비롯해 전 세계 신흥시장과 전통적인 신흥시장 대비 개발 초기 단계에 있는 프런티어 경제권의 고객들을 대상으로 90억달러 이상의 부채 및 사모펀드 거래를 성사시킨 수십 년의 경험을 갖고 있다. 다양한 경제 사이클에 걸쳐 자본 형성과 전략적 자문 분야에서 검증된 실적을 구축한 EMGA는 서비스가 제공되는 지리적 범위 확장은 물론 서비스 영역도 확대해 나가면서 업계 최고의 신흥시장 중심의 틈새 투자 금융기관 중 하나로 시장에서 입지를 공고히 하고 있다.

연락처 정보 info@emergingmarketsglobaladvisory.com

