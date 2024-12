EMGA、ウズベキスタンのイパク・ユリ銀行 (Ipak Yuli Bank) に3,000万米ドル (約44億9,249万円) の債務ファイナンスを手配

ロンドン発, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- エマージング・マーケッツ・グローバル・アドバイザリー LLP (Emerging Markets Global Advisory LLP、EMGA) は、ウズベキスタンで初の取引を完了し、OPEC国際開発基金 (OPEC基金) から3,000万米ドル (約44億9,249万円) を確保したことを発表した。

この取引について、イパク・ユリのサイダフメドフ・サイダブロル (Mr. Saydakhmedov Saidabror) 会長は次のように述べている。「ウズベキスタンでOPEC基金と契約を締結した初の民間銀行となったことを嬉しく思います。 これは、我が国の中小企業 (MSME) 部門の発展を支援する上で重要な一歩です。 私たちは起業家精神の育成においてOPEC基金と共通の価値観を共有しており、このパートナーシップが将来的に協力を拡大するための基盤を築き、経済のさらなる発展に貢献し、ビジネスに新たな機会を創出すると確信しています」。

EMGA投資銀行部門責任者兼マネージングディレクターのサジーブ・チャッカラカル (Sajeev Chakkalakal) は、次のように述べている。「世界的にマクロ経済環境が厳しい状況にあるにもかかわらず、この取引を構築し、ウズベキスタンの中小企業を支援するというイパク・ユリの継続的なビジョンを推進し、同時にこの地域におけるOPEC基金の継続的な事業のプレゼンス拡大に貢献できることを嬉しく思います」。

EMGA事業部門責任者兼マネージングディレクターのジェレミー・ドブソン (Jeremy Dobson) は、「EMGAはイパク・ユリのためにこの資金を確保できたことを嬉しく思います。この事業により、同社の資金調達基盤がさらに多様化し、将来への前兆となります」と付け加えた。

OPEC基金のアブドゥルハミド・アルハリファ (Abdulhamid Alkhalifa) 事務局長は以下のように述べている。「イパク・ユリ銀行とのパートナーシップは、ウズベキスタンの民間部門の変革を支援するという私たちの的を絞ったアプローチを反映しています。 女性が率いる企業を含む企業の資金調達を促進することで、同国の持続可能な経済成長に貢献する企業の潜在能力を引き出すお手伝いをしています。 このパートナーシップは単なる資金調達ではなく、経済的機会を育み、ウズベキスタン全土のコミュニティの福祉を向上させる、よりダイナミックで包括的な民間セクター支援です」。

イパク・ユリはウズベキスタンの合資商業イノベーション銀行である。 1990年12月に設立された同行は、個人起業家、中小企業、政府機関、法人顧客に銀行サービスを提供している。 同行は、幅広い銀行サービスと信用業務に加えて、リース、ファクタリング、プロジェクトファイナンス業務、現金および非現金通貨ファンドによる業務、顧客に代わって株式市場での業務を行っている。

OPEC 国際開発基金 (OPEC 基金)は、加盟国から非加盟国にのみ資金を提供する、世界的に義務付けられた唯一の開発機関である。 同組織は、世界中の低所得国および中所得国の経済成長と社会進歩を促進するために、開発途上国のパートナーや国際開発コミュニティと協力して活動している。 OPEC基金は1976年に設立され、125ヵ国以上で270億米ドル (約4兆417億6,489万円) 以上の開発プロジェクトに投資しており、総プロジェクト費用は2,000億米ドル (約29兆9,389億9,920万円) 以上と推定されている。 OPEC基金は、フィッチからAA+/安定的、S&PからAA+/安定的の格付けを受けている。 OPEC基金のビジョンは、持続可能な開発がすべての人にとって現実となる世界である。

エマージング・マーケッツ・グローバル・アドバイザリー LLP (EMGA) は、ロンドンとニューヨークにオフィスを構え、新たな負債や自己資本を求める金融機関や企業を支援している。 EMGAの多国籍チームは、依然として主要な市場であるウズベキスタンを含む、世界の新興市場やフロンティア経済内でクライアントに代わって取引を完了するために必要な数十年の経験を蓄積している。 EMGAは、多様な経済サイクルを通して資本形成と戦略的アドバイザリーにおける確かな実績を持ち、その地理的範囲とサービス提供を拡大し続け、新興市場を重視する業界屈指のニッチな投資銀行としての地位を確固たるものにしている。

問い合わせ先:info@emergingmarketsglobaladvisory.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.