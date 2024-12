EMGA memfasilitasi pembiayaan utang sebesar US$ 30 juta untuk Ipak Yuli Bank di Uzbekistan

LONDON, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan transaksi pertama mereka di Uzbekistan dengan berhasil mendapatkan pembiayaan sebesar US$ 30 juta dari OPEC Fund for International Development (OPEC Fund).

Menanggapi transaksi tersebut, Chairman Ipak Yuli, BapakSaydakhmedov Saidabror mengatakan, “Kami senang menjadi bank swasta pertama di Uzbekistan yang menandatangani perjanjian dengan OPEC Fund. Hal ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara kami. Kami memiliki nilai-nilai yang sama dengan OPEC Fund dalam mengembangkan kewirausahaan dan yakin bahwa kemitraan ini akan menjadi dasar untuk memperluas kerja sama kita di masa depan, berkontribusi pada pengembangan ekonomi secara lebih lanjut dan menciptakan peluang baru bagi bisnis.”

Kepala Perbankan Investasi dan Direktur Pelaksana EMGA, Sajeev Chakkalakal, mengatakan, “Meskipun menghadapi tantangan lingkungan makroekonomi global, kami sangat senang dapat mengatur transaksi ini dan memfasilitasi visi berkelanjutan Ipak Yuli dalam mendukung UKM di Uzbekistan, sekaligus membantu memperluas keberadaan operasi OPEC Fund yang sedang berjalan di kawasan ini.”

Kepala Operasi dan Direktur Pelaksana EMGA, Jeremy Dobson, menambahkan, “EMGA sangat senang mendapatkan pembiayaan ini bagi Ipak Yuli, operasi ini akan lebih mendiversifikasi basis pendanaan mereka dan memberikan prospek yang baik untuk masa depan.”

Presiden OPEC Fund, Abdulhamid Alkhalifa, mengatakan: “Kemitraan kami dengan Ipak Yuli Bank mencerminkan pendekatan bertarget kami untuk mendukung transformasi sektor swasta di Uzbekistan. Dengan memfasilitasi akses pembiayaan bagi bisnis, termasuk yang digerakkan oleh perempuan, kami membantu membuka potensi mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara ini. Kemitraan ini bukan hanya tentang pembiayaan—ini tentang dukungan terhadap sektor swasta yang lebih dinamis dan inklusif yang mendorong peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan komunitas di seluruh Uzbekistan.”

Ipak Yuli adalah bank inovasi komersial saham bersama di Uzbekistan. Bank ini didirikan pada Desember 1990 dan menyediakan layanan perbankan bagi pengusaha perorangan, usaha kecil dan menengah, organisasi dan lembaga negara, serta nasabah korporasi. Selain berbagai layanan perbankan dan operasi kredit, bank tersebut melakukan operasi sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan proyek, operasi dengan dana tunai dan non-tunai, operasi di pasar saham atas nama nasabah

OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) adalah satu-satunya lembaga pembangunan global yang memiliki mandat untuk memberikan pembiayaan dari negara anggota kepada negara non-anggota secara eksklusif. Organisasi ini bekerja sama dengan mitra negara berkembang dan komunitas pembangunan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia. OPEC Fund didirikan pada tahun 1976 dan telah mengalokasikan lebih dari US$ 27 miliar untuk berbagai proyek pembangunan di lebih dari 125 negara, dengan perkiraan total biaya proyek melebihi US$ 200 miliar. OPEC Fund mendapatkan peringkat AA+/Prospek Stabil dari Fitch dan AA+, serta Prospek Stabil dari S&P. Visi kami adalah dunia tempat pembangunan berkelanjutan menjadi kenyataan bagi semua.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), dengan kantor di London dan New York, membantu lembaga keuangan dan korporasi yang membutuhkan utang atau modal ekuitas baru. Tim multinasional EMGA menggabungkan pengalaman puluhan tahun yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi atas nama klien mereka di pasar negara berkembang dan ekonomi perbatasan di seluruh dunia, termasuk Uzbekistan yang terus menjadi pasar penting. Dengan rekam jejak yang telah terbukti dalam pembentukan modal dan penasihat strategis di seluruh siklus ekonomi yang beragam, EMGA terus memperluas jangkauan geografis dan tawaran layanannya, mengukuhkan posisinya di pasar sebagai salah satu pasar bank investasi khusus yang berfokus pada pasar negara berkembang yang terkemuka.

Kontak info@emergingmarketsglobaladvisory.com

