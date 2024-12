EMGA ארגנה מימון חוב בהיקף 30 מיליון דולר לבנק האוזבקיסטני Ipak Yuli

לונדון, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) מודיעה כי השלימה את העסקה הראשונה שלה באוזבקיסטן כשהבטיחה 30 מיליון דולר מ-OPEC Fund for International Development. (OPEC Fund).

בהתייחסו לעסקה, אמר יו"ר Ipak Yuli, סיידחמדוב סיידאברור (Saydakhmedov Saidabror), "אנו שמחים להיות הבנק הפרטי הראשון באוזבקיסטן שחתם על הסכם עם OPEC Fund. זהו צעד חשוב בתמיכה בפיתוח מגזר המיקרו-עסקים, העסקים הקטנים והבינוניים (MSME) בארצנו. אנו חולקים ערכים משותפים עם OPEC Fund בהיבט של טיפוח יזמות, ואנו בטוחים ששותפות זו תניח את הבסיס להרחבת שיתוף הפעולה שלנו בעתיד, תתרום להמשך פיתוח הכלכלה ויצירת הזדמנויות חדשות לעסקים".

סאג'יב שאקלקל (Sajeev Chakkalakal), מנכ"ל ומנהל תחום בנקאות השקעות ב-EMGA, אמר: "למרות סביבה מאקרו-כלכלית גלובלית מאתגרת, אנו שמחים לבנות את העסקה הזו ולאפשר את המשך החזון של Ipak Yuli לתמיכה בחברות קטנות ובינוניות באוזבקיסטן, כמו גם לעזור להרחיב את הנוכחות של הפעילות השוטפת של OPEC Fund באזור".

מנהל התפעול והמנהל הכללי של EMGA, ג'רמי דובסון (Jeremy Dobson), הוסיף: "EMGA שמחה שהבטיחה את המימון הזה עבור Ipak Yuli, הפעילות תגוון עוד יותר את בסיס המימון שלה ומבשרת טובות לעתיד".

נשיא OPEC Fund, עבד אלחמיד אלח'ליפה (Abdulhamid Alkhalifa), אמר: "השותפות שלנו עם בנק Ipak Yuli משקפת את הגישה הממוקדת שלנו לתמיכה בטרנספורמציה של המגזר הפרטי באוזבקיסטן. על ידי הקלת הגישה למימון לעסקים, כולל אלה המובלים על ידי נשים, אנו עוזרים לממש את הפוטנציאל שלהם לתרום לצמיחה הכלכלית בת הקיימא של המדינה. שותפות זו אינה עוסקת רק במימון - היא עוסקת בתמיכה במגזר פרטי דינמי ומכיל יותר המטפח הזדמנויות כלכליות ומשפר את רווחתן של קהילות ברחבי אוזבקיסטן".

Ipak Yuli הוא בנק לחדשנות מסחרית עם מניות מוחזקות באוזבקיסטן. הוא הוקם בדצמבר 1990 ומספק שירותים בנקאיים ליזמים בודדים, לעסקים קטנים ובינוניים, לארגונים ומוסדות ממלכתיים וללקוחות ארגוניים. מעבר למגוון רחב של שירותים בנקאיים ופעולות אשראי, הבנק מבצע עסקאות ליסינג, פקטורינג ומימון פרויקטים, פעולות במזומן וקרנות מטבע שאינן מזומן, וכן פעילות בורסאית בשם הלקוחות.

The OPEC Fund for International Development - קרן OPEC לפיתוח בינלאומי (OPEC Fund) הוא מוסד הפיתוח היחיד בעולם המספק מימון ממדינות חברות למדינות שאינן חברות באופן בלעדי. הארגון עובד בשיתוף פעולה עם מדינות מתפתחות וקהילת הפיתוח הבינלאומית כדי לעודד צמיחה כלכלית והתקדמות חברתית במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית ברחבי העולם. OPEC Fund הוקמה בשנת 1976 והתחייבה להשקיע מעל 27 מיליארד דולר בפרויקטי פיתוח ביותר מ-125 מדינות בעלות פרויקט כוללת מוערכת ביותר מ-200 מיליארד דולר. OPEC Fund מדורגת AA+/Outlook Stable על ידי Fitch ו-AA+, Outlook Stable על ידי S&P. החזון שלנו הוא עולם שבו פיתוח בר-קיימא הוא מציאות לכולם.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), שבסיסה בלונדון ובניו יורק, מסייעת למוסדות פיננסיים ותאגידים המחפשים חוב או הון עצמי חדש. הצוות הרב-לאומי של EMGA משלב את עשרות שנות הניסיון הדרושות להשלמת עסקאות חוב והשקעות פרטיות בהיקף של יותר מ-9 מיליארד דולר עבור לקוחותיהם בשווקים המתעוררים ובכלכלות הספר בעולם, כולל ברזיל שנותרה שוק מפתח. עם רקורד מוכח בהשקעות הון וייעוץ אסטרטגי לאורך מחזורים כלכליים מגוונים, EMGA ממשיכה לספק פריסה גיאוגרפית והיצע שירותים מגוון, ומבססת את מקומה כאחד מבנקי ההשקעות הבולטים בשווקים מתעוררים המתמקדים בהשקעות נישה.

למידע נוסף: info@emergingmarketsglobaladvisory.com

