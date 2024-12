EMGA consigue financiamiento de deuda por valor de 30 millones de dólares para el banco Ipak Yuli de Uzbekistán

LONDRES, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anuncia que ha realizado su primera operación en Uzbekistán, consiguiendo 30 millones de dólares del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP).

Al comentar la operación, el presidente de Ipak Yuli,Saydakhmedov Saidabror, declaró: “Nos complace ser el primer banco privado de Uzbekistán que firma un acuerdo con el Fondo OPEP. Este es un paso importante a la hora de apoyar el desarrollo del sector de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en nuestro país. Compartimos valores comunes con el Fondo OPEP en el fomento del espíritu empresarial y confiamos en que esta asociación sentará las bases para ampliar nuestra cooperación en el futuro, contribuyendo a un mayor desarrollo de la economía y creando nuevas oportunidades para las empresas”.

Sajeev Chakkalakal, director gerente y responsable de banca de inversión de EMGA, señaló: “A pesar de un entorno macroeconómico mundial desafiante, nos complace estructurar esta transacción y facilitar la visión continuada de Ipak Yuli de apoyar a las pymes en Uzbekistán, así como ayudar simultáneamente a ampliar la presencia de las operaciones en curso del Fondo OPEP en la región”.

El director de operaciones y consejero delegado de EMGA, Jeremy Dobson, añadió: “EMGA está encantada de haber conseguido este financiamiento para Ipak Yuli, la operación diversificará aún más su base de financiamiento y es un buen augurio para el futuro”.

El presidente del Fondo OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, afirmó: “Nuestra asociación con el banco Ipak Yuli refleja nuestro enfoque orientado a apoyar la transformación del sector privado en Uzbekistán. Al facilitar el acceso al financiamiento a las empresas, incluidas las dirigidas por mujeres, estamos ayudando a liberar su potencial para contribuir al crecimiento económico sostenible del país. Esta asociación no consiste solo en financiar, sino en apoyar un sector privado más dinámico e integrador que fomente las oportunidades económicas y mejore el bienestar de las comunidades de todo Uzbekistán”.

Ipak Yuli es un banco comercial por acciones innovador de Uzbekistán. Fundado en diciembre de 1990, presta servicios bancarios a empresarios individuales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones e instituciones estatales y a clientes corporativos. Además de una amplia gama de servicios bancarios y operaciones de crédito, el banco realiza operaciones de leasing, factoring y financiamiento de proyectos, operaciones con fondos monetarios en efectivo y no en efectivo, operaciones en bolsa por cuenta de clientes.

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo OPEP) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona financiamiento de los países miembros a países no miembros exclusivamente. La organización trabaja en cooperación con socios de países en desarrollo y la comunidad internacional de desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en países de ingresos bajos y medianos de todo el mundo. El Fondo de la OPEP se estableció en 1976 y ha comprometido más de 27 mil millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un costo total estimado de más de 200 mil millones de dólares. El Fondo de la OPEP está clasificado AA+/Outlook Stable por Fitch y AA+, Outlook Stable por S&P. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), con sede en Londres y Nueva York ayuda a las instituciones y empresas financieras que buscan nuevas deudas o capital propio. El equipo multinacional de EMGA cuenta con las décadas de experiencia necesarias para llevar a cabo transacciones en nombre de sus clientes dentro de los mercados emergentes y las economías fronterizas del mundo, incluido Uzbekistán, que sigue siendo un mercado clave. Con un historial probado en formación de capital y asesoramiento estratégico a lo largo de diversos ciclos económicos, EMGA sigue ampliando su alcance geográfico y su oferta de servicios, consolidando su lugar en el mercado como uno de los bancos de inversión especializados en mercados emergentes más destacados del sector.

Contacto: info@emergingmarketsglobaladvisory.com

