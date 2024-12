Theratechnologies obtient de nouvelles facilités de crédit pouvant atteindre 75 millions de dollars auprès de la Banque TD et d’Investissement Québec

Ce nouveau financement remplace la facilité de crédit existante et vise à optimiser la structure du capital de la Société

Les taux d’intérêt et les calendriers d’amortissement favorables devraient libérer environ 19 millions de dollars de trésorerie en 2025 et soutenir la stratégie de développement des affaires

MONTRÉAL, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait obtenu un financement syndiqué garanti de premier rang non dilutif de 40 millions de dollars sur trois ans avec la Banque TD, agissant en tant qu’agent (le « financement de la Banque TD »). Les nouvelles facilités de crédit sont assorties d’une option accordéon de 20 millions de dollars, ce qui pourrait porter le total des engagements à 60 millions de dollars. Investissement Québec (« IQ »), l’actionnaire principal de la Société, a également accepté de fournir un prêt à terme subordonné garanti de deuxième rang de 15 millions de dollars (le « prêt subordonné d’IQ »). Le produit net des nouveaux prêts et l’encaisse seront utilisés pour rembourser l’ensemble des obligations, y compris les pénalités de remboursement anticipé prévues aux termes de la facilité existante que la Société a obtenue auprès de sociétés du même groupe que Marathon Asset Management, L.P. (« Marathon ») conformément à la convention de crédit conclue avec Marathon en juillet 2022, ainsi que pour financer les activités de développement des affaires. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains.

« Cette opération représente un jalon important pour la stratégie de la Société axée sur la commercialisation de traitements innovateurs par l’intermédiaire d’opérations de développement des affaires et de partenariats », explique Philippe Dubuc, vice-président principal et chef de la direction financière de Theratechnologies. « Les taux et modalités favorables de la nouvelle facilité nous donnent une grande souplesse financière afin de mettre en œuvre notre stratégie d’acquisition à des coûts nettement inférieurs. Cette structure flexible s’harmonise parfaitement avec nos objectifs stratégiques qui consistent à continuer d’améliorer la rentabilité et de consolider notre bilan pour soutenir la croissance et la viabilité à long terme. »

Les points saillants du financement de la Banque TD comprennent ce qui suit :

Un prêt à terme garanti de premier rang de 25 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 15 millions de dollars, chacun portant intérêt à un taux variable (Secured Overnight Financing Rate (« SOFR »)) plus une marge fondée sur le ratio dette nette totale/BAIIA ajusté de la Société.

À la clôture de l’opération, le taux d’intérêt correspondra au taux SOFR majoré de 2,75 %. Ce taux est plus avantageux que celui de la facilité de crédit précédente de la Société, qui portait intérêt au taux SOFR majoré de 9,50 %.

Le prêt à terme de la Banque TD sera amorti sur une période de sept ans et arrivera à échéance le 27 novembre 2027.

La Société a prélevé 5 millions de dollars sur la facilité renouvelable.

Les points saillants du prêt subordonné d’IQ comprennent ce qui suit :

Un prêt à terme subordonné garanti de deuxième rang de 15 millions de dollars portant intérêt à un taux fondé sur les taux du gouvernement américain plus une marge fondée sur le ratio dette nette totale/BAIIA ajusté de la Société.

Le taux d’intérêt est actuellement fixé aux taux du gouvernement américain majorés de 7,23 %, soit 11,45 %.

Le prêt ne nécessite que le versement des intérêts et doit être remboursé intégralement après 42 mois.



Compte tenu du financement, la Société aura une dette de 45 millions de dollars et un solde de caisse estimatif d’environ 20 millions de dollars au 30 novembre 2024, pour une dette nette d’environ 25 millions de dollars.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la Société a accès à l’heure actuelle. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « devrait », « pourrait », « prometteur », « voudrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou encore des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des énoncés au sujet : (i) de l’emploi du produit net du financement de la Banque TD et du prêt subordonné d’IQ; (ii) de la stratégie d’acquisition de la Société; (iii) de la rentabilité de la Société de même que sa croissance et sa viabilité à long terme. Bien que les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses qui, selon la Société et compte tenu des renseignements actuellement disponibles, sont raisonnables, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés, puisque les résultats réels pourraient ne pas correspondre aux résultats présentés dans les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse. Certaines des hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs comprennent celles qui suivent : (i) le financement de la Banque TD et le prêt subordonné d’IQ aideront la Société à conclure des acquisitions de produits; et (ii) les modalités du financement de la Banque TD et du prêt subordonné d’IQ seront moins onéreuses pour la Société que les modalités de sa convention de crédit conclue avec Marathon.

Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent notamment : (i) la survenance d’un défaut aux termes du financement de la Banque TD et/ou du prêt subordonné d’IQ; (ii) le droit de la Banque TD ou d’IQ de saisir les actifs de la Société en cas de défaut; et (iii) l’incapacité de la Société de mettre en œuvre sa stratégie d’acquisition de produits supplémentaires en raison de divers facteurs, y compris les types de produits disponibles, les synergies avec les autres produits de la Société ou l’absence de telles synergies, le prix et les modalités contractuelles.

La Société invite les investisseurs actuels et potentiels à se reporter à la rubrique « Risk Factors » de sa notice annuelle sur formulaire 20-F datée du 21 février 2024, accessible (en anglais seulement) sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov parmi les documents publics déposés par Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent les attentes de la Société à cette date.

La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

pdubuc@theratech.com

438 315-6608

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800

