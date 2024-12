Telenors nye konsernsjef er på plass

(Fornebu, 02. desember 2024) Benedicte Schilbred Fasmer har sin første offisielle dag som Telenor-sjef mandag. Hun er allerede godt i gang med å bli kjent med nye kolleger og Telenors virksomhet i Norden og Asia.

Fasmer har inntil nylig vært konsernsjef i Sparebank1 Sør-Norge. De siste ukene har hun brukt til å møte nye kolleger i Telenor-konsernet.

- Telenor har et bredt nedslagsfelt både i Norden og Asia. Jeg vil bruke den første tiden til å lytte, lære og bli godt kjent med virksomheten, kundene og folkene våre. Heldigvis har jeg hatt muligheten til å tjuvstarte litt de siste ukene. Jeg har møtt mange dyktige folk som virkelig brenner for at Telenor skal lykkes. Nå gleder jeg meg til offisielt å bli med laget, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

Holder stø kurs

Fasmer tar over for Sigve Brekke, som har vært konsernsjef i Telenor i over ni år. Det har lenge vært kjent at Brekke skulle gå av innen utgangen av 2024.

Nyheten om konsernsjefskiftet ble kommunisert i mai, men tiltredelsen skjer altså i dag.

- Benedicte har imponert oss med sine lederegenskaper og visjoner for fremtiden. Hun kommer om bord i et Telenor som har levert på strategien og skapt solide resultater i urolige tider. Samtidig må vi hele tiden bli bedre. Teknologien og digitale tjenester utvikler seg raskere enn noen gang, og Telenor skal være med foran i feltet. På vegne av styret er jeg derfor veldig glad for at Benedicte er på plass og kan starte jobben med å stake ut kursen for fremtiden, sier Telenors styreleder Jens Petter Olsen.

Viktig del av samfunnet

Benedicte Schilbred Fasmer har erfaring fra konsernledelsen i DNB og Fremtind Forsikring, i tillegg til å ha vært konsernsjef i Sparebank 1 Sør-Norge i fire år. Hun har også styreerfaring fra Oslo Børs og Vipps, og har vært medlem av representantskapet i Norges Bank.

I Telenor blir hun øverste leder for 11.000 ansatte i Norden og Asia. Til sammen har Telenor 211 millioner abonnenter i åtte markeder, inkludert True i Thailand og CelcomDigi i Malaysia.

- Telenor er en samfunnsinstitusjon med over 170 års historie. Tjenestene og infrastrukturen vår er en viktig del av samfunnet der vi er til stede, og en viktig del av kundenes hverdag. Denne tilliten skal vi fortsette å levere på, og det er viktig å understreke at Telenors strategi ligger fast. Jeg gleder meg også til å utforske alle mulighetene som ligger i teknologi fremover, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

Pressekontakt:

David Fidjeland, Informasjonssjef, Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.