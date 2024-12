ŞİŞECAM FEIERT MIT STOLZ SEIN 89-JÄHRIGES BESTEHEN

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Voller Stolz und Begeisterung begeht Şişecam sein 89-jähriges Bestehen. Şişecam wurde 1935 in Istanbul gegründet und hat sich zu einem Global Player in der Glas- und Chemieindustrie mit mittlerweile 45 Werken in 14 Ländern und über 24.000 MitarbeiterInnen entwickelt.

Ein weltweiter Branchenführer in der Glas- und Chemieindustrie – Şişecam feiert mit Stolz sein 89-jähriges Bestehen. Seit seinen Anfängen im Jahr 1935 in Istanbul mit nur 400 MitarbeiterInnen ist Şişecam zu einem globalen Kraftpaket geworden. Mit seinem Fachwissen, innovativen Konzepten und Spitzentechnologien gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Akteuren in seinen Geschäftsfeldern.

Von der Öllampe zur globalen Führungsrolle

Şişecam CEO Görkem Elverici erklärt zu diesem bedeutenden Jubiläum: „Şişecam wurde 1935 als kühner Vorstoß der jungen türkischen Republik zur Deckung des dringenden Glasbedarfs einer sich erholenden Nation ins Leben gerufen. Wir begannen zunächst mit der Herstellung von Öllampen und Arzneiflaschen. Heute sind wir der einzige Global Player, der in allen Kernbereichen der Glasproduktion tätig ist. Wir sind der weltweit größte Anbieter von Glaswaren, einer der drei größten Hersteller von Natriumkarbonat (Soda) und einer der fünf größten Hersteller von Glasverpackungen und Flachglas. Auch bei Chromchemikalien sind wir weltweit führend. Şişecam wurde von der Türkiye İş Bankası unter der Vision Mustafa Kemal Atatürks, einer weltweit geachteten Führungspersönlichkeit, gegründet. Wir sind stolz darauf, unser 89-jähriges Bestehen als eine vielfältige globale Familie mit mehr als 24.000 MitarbeiterInnen zu feiern, eine Familie, in der 35 Nationalitäten vertreten sind und 23 Sprachen gesprochen werden.“

Elverici betont die kontinuierlichen Fortschritte und das Engagement von Şişecam gegenüber seinen Gründungsprinzipien: „Unser Weg, der vor 89 Jahren mit 400 MitarbeiterInnen begann, verläuft heute durch 14 Länder auf 4 Kontinenten. Anlässlich dieses Meilensteins im Jahr 2024 konnten wir die Phase der digitalen Transformation unseres Wachstums erfolgreich abschließen und unsere Fähigkeit verbessern, mithilfe von Daten schnelle und strategische Entscheidungen zu treffen. Bei Şişecam sehen wir Nachhaltigkeit nicht als Option, sondern als Verantwortung. Im Rahmen unserer Strategie „CareforNext“ haben wir 2024 viele wirkungsvolle Projekte auf den Weg gebracht, die sich auf die Bekämpfung des Klimawandels, eine effiziente Ressourcennutzung, den Einsatz innovativer Technologien und die Reduzierung des Energieverbrauchs konzentrieren. Diese Initiativen helfen uns nicht nur bei der Gestaltung einer besseren Zukunft, sondern sind auch wegweisend für die Transformation der Glasindustrie. Als einziges weltweit tätiges Unternehmen, welches in sämtlichen Kernbereichen der Glasproduktion tätig ist, haben wir die Plattform „Plant of The Future“ eingeführt. Diese Initiative spiegelt unsere Vision von Digitalisierung und Nachhaltigkeit wider. Sie wird den technologischen Fortschritt in der Branche vorantreiben und gleichzeitig Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch ein offenes Innovationsmodell schaffen. Gemeinsam wollen wir die Zukunft der Glasindustrie gestalten, indem wir erstklassige Lösungen kreieren und künftigen Generationen eine nachhaltige Welt ermöglichen.“

Über Şişecam

Şişecam wurde 1935 gegründet, um die Glasindustrie in der Türkei im Sinne der Vision Mustafa Kemal Atatürks, des Gründers der türkischen Republik, aufzubauen.Heute ist Sisecam ein wichtiger Global Player in den Bereichen Glas und Chemie. Şişecam ist das einzige weltweit tätige Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasproduktion aktiv ist - einschließlich Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen und Glasfaser. Derzeit zählt Sisecam weltweit zu den beiden größten Herstellern von Glaswaren und zu den fünf größten Produzenten von Glasverpackungen und Flachglas. Sisecam ist einer der drei größten Soda-Hersteller der Welt und Weltmarktführer bei Chromchemikalien.

Sisecam spielt eine führende Rolle in den Geschäftsbereichen Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen, Chemie, Automobil, Glasfaser, Bergbau, Energie und Recycling. Sisecam betreibt neben der Türkei Produktionsstätten in Deutschland, Italien, Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Bosnien-Herzegowina, der Russischen Föderation, Georgien, der Ukraine, Ägypten, Indien und den USA.

Die Sisecam Gruppe nähert sich entschlossen ihrem Ziel, in ihren Hauptgeschäftsfeldern unter die Top 3 der Welt zu kommen - mit ihrem leistungsfähigen Fachpersonal und intelligenten Technologien wird der Weg zur Transformation ihrer digitalen Infrastruktur und Unternehmenskultur unter Berücksichtigung künftiger Anforderungen ununterbrochen fortgesetzt. Mit 88 Jahren Unternehmenserfahrung, mehr als 24.000 Beschäftigten, Produktionsstätten in 14 Ländern auf vier Kontinenten und einem Vertriebsnetz in mehr als 150 Ländern setzt Sisecam seinen Wachstumskurs im Einklang mit seiner "Global Excellence"-Strategie und einem integrativen Vorgehen fort. All dies fördert die Entwicklung des gesamten betrieblichen Ökosystems. Şişecam übernimmt mit seiner CareforNext-Strategie, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen im Einklang steht und sich daran orientiert, Verantwortung für den Schutz des Planeten, die Stärkung der Gesellschaft und die positive Veränderung von Lebensbedingungen. Sisecam setzt seine ganze Erfahrung und Fachkompetenz zur Förderung einer umfassenden nachhaltigen Unternehmensentwicklung ein. www.sisecam.com



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.